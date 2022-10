Sürekli "Biz ne olacağız?" diyor

Merhaba Yeşim Hanım, 4 sene önce kız arkadaşımla konuşmaya başladık ancak 1 hafta sonra bana evlenip boşandığını ve bir tane de çocuğunun olduğunu söyledi. Şaşırdım ancak deneyelim dedim. İçimde herhangi bir kötü niyet yoktu. Arkadaşlığımız süresince bir süre elini dahi tutmadım. Zaman içinde birbirimize daha çok bağlandık ve ben anneme söyledim. Ancak evlenip boşandığını ve çocuğunun olduğunu söylemedim çünkü benim ailem bu tarz konulara sıcak bakmazlar. O sebeple herhangi bir yargısı olmasın diye annemle bunları ona söylemeden tanıştırdım. Annem çok sevdi başlarda ancak ne zaman ben gerçekleri ona söyledim o zaman annem benimle düşman oldu. “Onunla konuşursan beni annelikten sil” dedi. Ben de tamam diyerek mecburen konuyu kapattım ama silmedim çünkü onu seviyordum. Ben bir işe girmek için birikim yapmıştım ve iş hayatına atılmak için ailemden para istedim ailem yardım edeceğini söyledi yalnız o gün gelince vazgeçtiler, “o iş senin işin değil” dediler ben çok üzüldüm. Yalnız o kız bana yardım etti ve ben işimi kurdum, onun sayesinde. Zaman geçti ben ona borcumu ödedim ve kız arkadaşım sürekli “Biz ne olacağız?, Nasıl olacak?, Olabilecek miyiz?” diye sorular sormaya başladı. Ben de ona “Annemler seni istemese bile ben seni seviyorum evet sen de kendini güvence altına almak istiyorsun öyle düşünmekte haklısın. İstersen gel herkesten gizli nikâh kıyalım, cüzdan sende kalsın” dedim. Çocuğu da beni seviyor, bana “baba” diyor. Eski eşi kuzenini taciz etmiş, kız arkadaşım ona masalar kurar hazırlıklar yaparmış o g”git üstünü değiştir” dermiş. Ailesi bunlara rağmen evliliğini sürdürmesini istemiş. Tartışmalarda çok fazla “ayrılalım” diyor. Bir gün çok sevmeme rağmen “Tamam” dedim “Ayrılalım”. Aradan biraz zaman geçti aradı özür, diledi. Bugün yine saçma sapan bir sebepten tartıştık, “akşam konuşalım” dedi. Büyük ihtimal ayrılmak isteyecek. Ne yapmam gerekiyor? Onu gerçekten çok seviyorum ancak sürekli ayrılığı öne sürmesinden çok yoruldum, sıkıldım.

Aynı okurun ikinci maili:

Dün size yazmıştım bugün yanına gittim ve dediğim gibi oldu, ayrılmak istedi. Tamam dedim ben de. Ayrıldık. Şu an hiçbir şekilde iletişime geçmiyorum ama kendimi öyle zor tutuyorum ki mantığım hayır aramayacaksın diyor ama kalbim sazı eline almış durumda. Her yerim ağrıyor, hiçbir şey yapasım yok. Ölü gibiyim. Sizce ben yazmazsam o yazar mı? Bir yol gösterir misiniz bana?

Yeşim Tijen’in cevabı:

Merhabalar sevgili okurlar “Evlenince aşk bitmez, yaşlandıkça aşk bitmez, aynı evde yaşayınca aşk bitmez. Aşk özensizleştikçe, sözünde durmadıkça, saygı bitince, birbirinizin sevgisini değil de bedenini sahiplendikçe, değer verdiğini göstermedikçe biter. Nasıl olsa gitmez diye düşündükçe biter”. Bu sözler benim düşüncelerimi yansıttığı için burada paylaşmak istedim. Bir kadın ya da erkek niye boşanır? İşte kişiler buna benzer şeyler yaşadığında boşanmak isteyebilir. İlişkilerde bunlar önemli yoksa hiçbir kadın boş yere yuvasını bozmaz. Çünkü günümüzde evlilik kaderiniz değil yeniden bir kader çizebiliyorsunuz Evliliğini bitiren kişilerin yeni bir şansı tabii ki olmalı. Bir kadın ya da erkek boşandı diye hayatı bitmiyor, kendine yeni bir hayat kurmak isteyecek hayat devam ediyor ve böyle işliyor ve şimdilerde eskiden bekar erkek mutlaka bekar kızla evlenmeli diye düşünen ben bile günümüzün birçok konudaki değişen işleyişi karşısında artık kendimi törpülemeye çalışıyorum. Böyle bir durumda önemli olan boşanan kadının niye boşandığıdır. Sebepleri gerçekten haklı sebepler mi? Anne babalar bu konuda esnek davranabilir mi? Davranamazlar. Bu zor bir kabullendirme olacaktır. Evlatları yaşı yaşına uygun bir kadınla evlenmeyi ille de istiyorsa kendilerini esnetmek zorundadırlar. Bu da zor meseldir. Genç kadın aileye uyum sağlayabilecek evladının yanına yakışacak biriyse ebeveynlerin kalıplaşmış düşüncelerini bu konudaki inatlarını kırmaları gerekecek çağ birçok konuda olduğu gibi bu konuda da esneklik istiyor. Zaman eski zamandaki gibi değil, evlilikler ölene kadar mutsuzluktan ölsen de o eşle kal zamanı değil. Hele ki evladınız bir genç kadının yıllarını umut vererek almışsa yani ortada verilmiş bir söz varsa durum daha vicdani bir durumdur. Tabii vicdan kısmı evlat söz konusu olunca ekarte edilebiliyor elin oğlu ya da elin kızı diye düşünülüyor onun da bir ananın evladı olduğu hiç akla getirilmiyor. Böyle bakan anne babalara haksızlar da diyemiyorum çünkü anne baba olmak böyle bir şey önce kendi canındır. İnsanlar birçok konuda esneklik gösterebilirler bazı konularda esneklik bu çağda bile yakışık olmaz hala birine söz vermişseniz sözünüz namusunuzdur sevgili okurlar. Günümüzde ne değişirse değişsin ne yapabilirim ailem istemiyor diyerek bir ilişkiden gidebilmek yüzsüzlük, umursamaz bir kişilik ister. Hele seviyorken gidiyorsanız kendinize hesap vermek zorunda kalırsınız Bir de bunun sonradan yaşanması muhtemel bir “keşke”si olacaktır.

Dünyanın en zeki insanı da olsanız, bulunduğunuz ortam vasat ve vasatın altındaki kimselerden ibaret ise, düzeyinizi bile koruma imkânınız yoktur. Hepimiz beraber en çok zaman geçirdiğimiz beş kişinin ortalamasıyız. Kız arkadaşınız kuzenine tacizde bulunan eşinden iyi yapmış da boşanmış. Ailesine kalsa katlansın olabilir mi böyle bir şey? Üstelik adam bir şeyden anlamayan bir adammış kızcağız özene bezene masa hazırlıyor mumlar falan adam bunlar ne böyle git üstünü değiş diyor. Yapılan özeni, inceliği anlamayan bu adamla nasıl mutlu olabilirdi bu kız? Bir de taciz eklenince ayrılmak kararını vererek en doğrusunu yapmış ama işte boşanmış bir kadının evliliği bazen sıkıntı olabiliyor. Yine de kendini böyle bir adam layık görmemiş ailesinden daha akıllı bir kız İşte böyle evliliklerin içinde yer almamak için her ortamda kişiler birbirlerinin hallerini görmeli. Kadın erkeği erkek kadını taşıyabiliyor mu? Yanına yakışıyor mu? Kadın erkeklere karşı nasıl tavırlar içinde erkek kadınlara karşı nasıl tavırlar içinde oturmaları kalkmaları insanlarla ilişkileri bunlar inanın çok dikkat edilmesi gereken hususlardır. Sadece yanınızdaki haliyle bir karar varmak doğru değildir ve yine bunu söylemeden geçemeyeceğim “seviyorum, aşığım ayrılırsam çok acı çekerim” korkusuyla bir karar vermek de doğru değildir. Bugün acı çekersiniz yarın unutursunuz mühim olan aklınızda kalbinizdeki kişiyi onaylamasıdır.

Bütün bu yazdıklarımın ışığında bu kadar çok sevmişseniz sevgiyi gerçek kılan şey mücadeledir. Sevdiklerinizi kadere bırakamazsınız diyeceğim. Size bu genç kadının sürekli ayrılmak istemesinin nedeninin sizden bir adım atmanız yani bu ilişkinin nihai sona ulaşması olduğunu söylemiştim siz benim böyle söylememe rağmen ona giderek ayrılmak istiyorsan tamam ayrılalım demişsiniz. Sizin durumunuzda bu kadar seviyorken bu gerçekten saçma bir hareket olmuş. Sizin ona “Evlenmek istiyorsan tamam evlenmemiz için ne gerekiyorsa yapacağım” artık uzatmayacağım demeniz gerekiyordu. Bunun yerine “Tamam istiyorsan ayrılalım” diyerek boş yere her ikinize de bir sıkıntı yaratmışsınız. Bu sizin çok seviyor olsanız da henüz bu kararı verebilmiş olmamanızdan kaynaklı bir durum. İlk önce neyi istediğinize bir karar vermeniz gerekiyor yavrum. Ondan sonra adımlarınız ona göre zaten peş peşe gelecektir. Bu karara varmadıkça böyle bedbaht takılırsınız size tavsiyem önce bu konuda kesin olarak kararınızı verin. Kararınız evlenmekse hemen kız arkadaşınıza ulaşın bu konuda ben eski jenerasyonum yeni jenerasyon gençlerin nelerden hoşlandığını az çok bilsem de yine eski kafayla bir demet gülle ona giderek kendisinden vazgeçmeyeceğinizi evleneceğinizi söyleyin ki oda boş yere kendini kahretmesin. Sosyal medyaya acıklı paylaşımlar yapmasın. Bunlar gereksiz şeyler olsa da size kendisini yansıtmak istemesinden yapıyordur. Ondan sonra iş sizlerin kararlılığıyla ailenizin ikna etme çabalarınıza ve kararlı duruşunuza kalacaktır. Aileler nasıl ikna edilir? derseniz biraz rol kesmek zorunda kalmak zorundasınız. Birkaç gün evde yemek yemeyin, saç sakala bürünün, yüzünüz gözünüz dağınık eve gelin, odanıza kapanın. Aileniz bu durumunuzu görerek üzülsün sonra kararlı duruşunuz devam edince zaten el mahkum istemeye istemeye bu evliliği kabul etmek zorunda kalacaklardır. Bu kabulden sonrası yani aileye kendisini kabul ettirmek genç kadının göstereceği çabaya sabıra kalacaktır.

Genç kadının size madden destek vermiş olmasına gelirsek bunu sizi sevdiği sizinle bir gelecek düşlediği için yapmıştır. Siz aramazsanız sizi arar mı bu o genç kadının sizle ilgili hala kalan bir ümidi varsa onunla alakalıdır. Belki de ümidini kaybedip hiç aramayabilir her şey onun aklını mı kalbini mi dinleyeceğiyle alakalı. Aklını dinlerse aramayacaktır. Küçük çocuğunun size baba demesine gelirsek bu üzücü bir durum sizi bu kadar yakın görüp baba yerine koymuş bir çocuk var. Sonra o baba dediği adam puf diye ortadan kaybolacak ve bir gün başka birine baba demek zorunda kalacak. Bütün bu durumları bu genç kadının size ben evlendim boşandım dediği an ondan ayrılarak hiç yaratmayabilirdiniz. Bütün bunlara bilerek ya da bilmeyerek yani hiç düşünmeyerek siz yol açmışsınız. Şimdi hayatınızda düşünerek adım atmalısınız düşünmeden rastgele yaşanılmaz düşünmek öngörmek öğrenilmek zorunda yoksa yolunuz hep şaşar. Rastgele yaşarsanız alelade bir insandan farkınız olmaz kişi kendi kendini özel ve güzel yapandır. Hiçbir kötü yanını yazmadığınız biri için size bu kızdan vazgeçin diyemem bekarların boşanmış biriyle evlenmesine karşı olan biri olarak size bu kızla evlenmekten korkmayın diyebilirim sadece. Her ikiniz içinde en hayırlı şekilde neticelenmesi dileğimdir yavrum.

Sevgiler sevgili okurlarıma…

