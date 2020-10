Eşimden boşanmak istemiyorum

Merhaba Yeşim Hanım, bir sıkıntım var ve kimseyle paylaşamadığım için sizinle paylaşmak istiyorum. Ben eşimle kaçarak evlendim ve ailem çok yıprandı normal olarak ve şu an 3 aylık evliyim ama bu 3 ay içerisinde eşimin ailesi ve eşimin takıntılı bir adam olması nedeniyle birbirimizi bir türlü anlayamadık. Eşim hakimiyet onda olsun istiyor ve sürekli bana karışıyor. İstediğini yapmayınca da sözümü dinlemiyorsun deyip şikâyet ediyor her defasında. Eşimin annesi de çok sert bir kadın ve sürekli yemek tarifi sormamı istiyor, her şeye karışıyor ve bir gün aramasam problem çıkıyor. Ben sormayınca da beni eşime ve çevresine kötülüyor. Babası ilk başta iyiydi ama şimdi eşimin annesine uydu ve o da bana kötü davranmaya başladı. Yeşim Hanım, eşime biraz kafa dinleyelim dedim ve annemin yanına geldim. Aileme geldiğimden beri eşim bana kaba davrandı ve bir gün telefonda bana ailesinin geldiğini ve kış boyu bizimle kalacaklarını söyledi. Ben de bu durumu keşke bana da sorsaydın dedim ve tartıştık. Daha sonrasında sinirle boşanalım dedim ve Instagram hesabımı sildim ve o da benim numaramı sildi. Ailem çok sinirlendi ve ailesine küfür etti. Çünkü onun ailesi de bize çok haksızlık ettiler. O sinirle eşimin arkadaşına eşyalarımı toplasınlar ve göndersinler dedim ve onlar da gönderdi. Eşim avukat tuttu ve benim numaramı sildi. Ben eşimden boşanmak istemiyorum ama nasıl bir yol izlemeliyim bilmiyorum. Lütfen bana yardımcı olun. Bu saatten sonra ne yapmam gerek? Aileler çok gergin. Ama ben onu kaybetmek istemiyorum. Eşim geri döner mi? Bu yuvayı kolay kurmadım. Yardımcı olursanız çok sevinirim.

Yeşim Tijen’in cevabı:

Merhaba sevgili kızım, kaçarak evlenmeyi göze alıp üç ayda havlu atmak, ııııı ııııh siz de farkındasınız, hiç olmamış. Bu ne acele? Bu ne dayanıksızlık, hiç mücadele etmeden evliliğinizden vazgeçecek kadar mı narinsiniz? Hele ortadaki sebepler çok komik. Pireleri deveye çevirmişsiniz. Bunun için sihir gerek ama yapmışsınız. Evlilik aşktan ibaret sandınız herhalde. Değil. Aşk da var, kavga da… Siz kaçacak kadar büyük aşkınızı yaptıklarınızla zehirlemişsiniz. Size şöyle açıklamak istiyorum iyice anlamaya çalışın. Bir ekmek hamuru yapacaksınız; oda sıcaklığında malzemeleri koyacaksınız, soğuk soğuk değil burası önemli yoksa mayanız tutmaz. Burasını anladınız. Sonra unu koydunuz, suyu, mayayı, şekeri, tuzu, yağı koydunuz. Ne yapmanız lazım? İyice yoğurmanız lazım ki özleşsin, sonra da mayaya gelsin ancak öyle fırına koyup pişirerek ekmek haline getirebilirsiniz. Sizler ne yapmışsınız? İkiniz de oda sıcaklığında değilsiniz, buzdolabından çıkmış maya ve diğerleri soğuk soğuk. Biriniz ben mayayım demiş, geri çekilmiş biriniz ben unum demiş kendini geri çekmiş haliyle ortada birbiriyle hasıl olmuş bir hamur yok, birbirinizden uzaklaşmışsınız. Evlilikler de böyledir yavrum, sadece sevmek yeterli gelmez, birbirinizden kopuverirsiniz. Hem birbirinize hem ailelerinize emek vereceksiniz ki evliliğiniz hasıl olsun, evlilik bütünleşsin şimdi ayrı ayrısınız özleşemeden bir gururun esiri olmuşsunuz. Oysaki gurur aşkta ve evlilikte sadece kaybetmeye yarar. Seven kadın ya da erkek gurur yapmayacak. Gurur yapana bir zaman sonra keşke kalacak bunu görün isterim. Öyle gelinlik giymekle, soyadını değiştirmekle gelin olunmuyor. Gelin olmak emek istiyor. Kocasını seven kadın ailesini de sevecek diye bir şart yok, yalnız sayacak bu şart. Bu saygıyı göstermekten kaçınmamalısınız. Sizden beklenenler size eziyet hatta gereksiz gelse de o hamurun yani sizlerin özleşmesi için eşinizin ailesi arzu etmişse yapabilirdiniz. Evlenince hemen güçlü olmuyorsunuz her şey biraz zaman ve emek ister, yani gelinler güçlerini zamanla, emekle kazanırlar. Siz üç ayda ne kazanmışsınız? Boşanmayı kazanmışsınız. Anlayamadığım eşinizin karakterini muhakkak biliyordunuz. Bu karakter evlenince size neden battı? Değişecek mi sandınız? İşte bu zor… Diğer yandan eşinizin ailesini, sizin ailenizi bu noktaya gelmesi ailenizin küfür etmesiyle de alakalıdır. Bunun bir evlilik olduğunu, barışabileceğinizi düşünmemek yaşam tecrübesi olan ailenize yakışmamış. Karı-koca kavga edebilir, yarın barışabilir bu herkesin bildiği bir şey. Bu yüzden karı koca arasına girilmez denir. Herkesin öfkeye kapıldığında olanların geldiği nokta avukatlara yaramış gözüküyor.

Şunu bilmelisiniz, zamane erkekleri birçok konuda gelişseler de yetiştirilme şekillerine göre hala aynı kalan, kadın-erkek eşitliğine inanamayan erkekler var. Sen erkeksin diyerek güç verilen bir erkek o gücü elinden bırakmak istemeyebiliyor. Bunca yıldır bakış açısı erkeğin sözü geçer olan eşinizi üç ayda değiştiremezdiniz hatta belki hiç değiştiremeyeceksiniz. Bunun farkında olarak bu evlilik için çabalayın, daha çok değişmesi gereken siz olacaksınız. Biraz etrafınızdaki ailelere bakın kadınlar yuvaları için nasıl emek veriyorlar. Sevgi varsa emek de vardır. Zaten kadında sevgi yoksa kendini yormaz, üzmez, masaya tabağı zor koyar. Kadınlar kurnazdır sevgili kızım öyle ki evliliklerinin devamı için kendilerince formüller bulmuşlardır. Siz de bulabilirdiniz, beklememiş kesip atmışsınız. Bunun sabrını göstermeden boşanmayı dile getirmek bu bakış açısıyla yaşayan biri ile evli olunca tehlikeli olabiliyor. Bunu öngöremediniz sanıyorum. Kısacası sizin eşinizle olan birlikteliğinizde ya bu deveyi güdeceksiniz ya bu deveyi güdeceksiniz olacak. Bu evliliğin devamı sizin tavizlerinize bağlı olacak, bir süre öyle gözüküyor ama zaman çok şeye gebe olabilir, dediğim gibi kadınların alt edemeyeceği erkek yoktur; yeter ki kadın istesin!

En önemli sorunuz; Ne yapabilirsiniz? Kocanızı geri istiyorsanız GURUR yapmayacaksınız. O hala sizin kocanız, onunla iletişime geçmeye çalışın eminim o da üzülüyordur. Kendisine ulaşacağınız veya sizi bir araya getirmelerini isteyeceğiniz birileri mutlaka vardır. Onlarla bu görüşmeyi ayarlayabilirsiniz. Bu görüşmede anlattıklarınızdan daha fazlası yoksa samimi olun, sevginizi, özlediğinizi ayrılmak istemediğinizi, yaşananlardan üzüntü içinde olduğunuzu dile getirin. Bunda utanacak bir şey yok. O da özlemiş, üzülmüştür belki o da kendinden taviz vermeye hazır olacak. Bunu bilemezsiniz. Bu buluşmayla yol alacağınızı düşünüyorum. Şimdi size düşen kollarınızı sıvayarak yıkılmak üzere olan evliliğinizin temelini daha sağlamlaştıracak güçte olmak. Onu gerçekten seviyor istiyorsanız ben erkeğim, benim sözüm geçer diyen eşinize dayanabilecekseniz adımlarınızı atın Dayanamayıp tekrar baba evine dönecekseniz hiçbir şeyi zorlamamanızı öneririm kızım. Hakkınızda her şeyin hayırlısı olması dileğiyle… Sevgiler sevgili okurlarıma...