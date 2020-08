Eşim sürekli iş seyahatinde...

Merhaba Yeşim Hanım, öncelikle ailecek sizi seviyor ve yazılarınızı takip ediyoruz. 3 çocuk annesiyim, 20 yıllık evliyim. Gurbete gelin oldum. İstanbul’da yaşıyorum, eşim yakın bir akrabamız. Eşim İstanbul’da tekstil işiyle uğraşmakta aynı zamanda Denizli’ye sürekli iş seyahati yapan biri. Eskiden bu iş seyahatleri bu sıklıkla değildi. Şimdi her hafta sonu olmaya başladı. Oraya gitmesi beni huzursuz ediyor. Eşim ortam olunca alkol kullanan biri. Denizli’deyken de alkol kullanıp gece dışarı çıkıyor aynı zamanda otelde kalıyor bu durum beni rahatsız ediyor. Bunu eşime söylediğimde mecburum çalışıyorum diyor ama benim aklıma bin bir türlü şey geliyor. Yine o gecelerden birini yaşıyorum şu an eşimi saatlerdir arıyorum telefonu açmıyor ya da kapalı tutuyor. Az önce bir türkü bardaydı ve alkol alıyordu. Ben onun şuan kiminle ne yaptığını bilmiyorum. Ertesi gün bu konudan dolayı huzursuz olduğumu dile getirince birkaç hafta aramız soğuk oluyor ve sonra yine eskiye dönüyor. Daha önce hiç bir zaman aldattığını görmedim, duymadım ama bu tarz şeyler beni hep şüpheye sokuyor çünkü alkolün getirdiği kendini bilmezlik eşimi her türlü yanlışa sürükleyebilir, biliyorum. Eşim bana, ailesine, çocuklarına düşkün biri ekonomik özgürlüğümde var çok şükür. Ben inançlı biriyim onun hayat tarzı bana uygun gelmiyor. Bunu konu ettiğimde “Ben böyleyim” demişti. Beni böyle kabullen ben ise kabullenmediğimi gerekirse her şeyi bir kenara bırakabileceğimi söyledim. Bu büyük bir olayımızdan sonra haftalarca küs kaldım daha sonra gönlümü aldı. Benimle vakit geçirmekten hoşlanmıyor, her şeyi parayla çözebileceğini, benim hayatımın sadece çocuklarım ve ben merkezli olduğunu düşünüyor ben ise onunla vakit geçirmek istiyorum. Bu onun hoşuna gitmiyor. Baş başa hiçbir şey yapamaz hale geldik. Ben 40 yaşındayım ve eşimle sürekli vakit geçirmek istiyorum. Onun hayatı okey oynamak ve işinden ibaret. Her şeyden önemli konu ise eşimin sık hale gelen iş seyahatleri… Sizden yardım istiyorum Yeşim Hanım hiç umursamamayı aramamayı da denedim daha rahat hale geldi, sürekli sabaha kadar aramayı da denedim ertesi gün şarjım bitti uyumuşum dedi. Bana “Bana güvenmiyor musun? Ben dürüst bir insanım” imasında bulundu. Ben de herkes gibi erkeklere güvenmiyorum hele şu telefona cevap vermemeleri ve çok rahat ortamlara girmesi benim adet ve geleneklerime ters düşüyor eşim işi için mecbur olduğu söylüyor. Sizce ne yapmam lazım? Teşekkürler şimdiden…

Yeşim Tijen'in cevabı:

İnsan bazen yaşadıklarına anlam veremez sevgili okurlarım. Eşinin iş seyahatlerinin sıklaşması, telefonlarını seyahatteyken açmaması, kapalı tutması, eşiyle hiç vakit geçirmemesi aslında çok şeyi anlatır da kadın aklına gelse bile “Yok benim eşim yapmaz” der. Aldatıldığını kondurmak istemez. Oysa aldatılmak için eşlerin ille anlaşamaması sık sık kavga ediyor olması gerekmez. Yaşanılan monotonluk, ilişkideki heyecanın yitirilmesi, eksik hissedilen duygular, arkadaş çevresi ortam buna müsaitse bazı erkekler bunların kendisini dürtmesine karşı koyamaz. Aldatır. “Aldatılmayan kadın var mıdır?” diye çoğu kez düşünmüşümdür. Kendime cevabım herhalde sayılacak kadar azdır olmuştur çünkü şimdilerde kimse kimseyi umursamıyor, kimse yapılanları ayıplamıyor çünkü hemcinsi de aldattığından birbirlerini koruyorlar. Kendilerini mutlu etme arzuları yaşamındaki değerlere gözünü kapamasına yetiyor. Bakış açıları dünyaya bir kere geldim yaşanmadık bir şey kalmasın… Nasılsa evdeki eş garanti. Üç çocukla ne yapacak? Kendisi nasılsa diğer kadınla evlenmeyecek sadece beraberce gezecek, eğlenecek… Her yaşanan duygunun adına aşk denilse de cinselliğin heyecanını başka bedenlerde yaşayacak sonra hiçbir şey yaşamamış gibi tıpış tıpış evine gidecek karısının onunla vakit geçirmek istemesine işini ve başka sebepleri bahane edecek. “Aradığımda niye açmıyorsun yoksa beni aldatıyor musun?” diye sorduğunda yüzüne hiç aldatmıyormuş gibi bakarak “Ben hiç öyle bir şey yapar mıyım?” diyecek belki eşinin şüphelerini yok etmek için onunla birlikte olacak ama sabah olup evden çıktığı gibi ilk işi içinde yaşadığı duyguların heyecanın sebebi sevgilisini aramak olacak. Eşinizin yaşadıkları bu sevgili okurum. Sözlerim biliyorum yüreğinize ateşler düşürüp yakacak ama gözlerinizi ve aklınız açmak zorundasınız. Aldatılıyor olma ihtimaliniz çok çok yüksek… Yazdıklarınızla benim teşhisim maalesef budur.

Eşiniz verdiği maddi rahatlıkla, parayla sizi oyalarken kendisi kendi ruhunu kadınlarla oyalıyor. Sizi parayla susturmaya çalışıyor. Kendisi her hafta gezip tozarken üç çocukla sorumluluklarıyla sizi baş başa bırakıyor. Para sorumluluklarınızı hafifletmiyor, para ruhunuzda hissettiğiniz yalnızlığı gidermiyor. Onun için de eşinizi sorgulamadan önce bir kendinizi sorgulayın istiyorum. Üç çocuktan vakit bulup eşinize ne kadar ilgili olabildiniz? İlgi yemek yapıp, kıyafetlerini temiz temiz giydirmekten ibaret değil. Önce kendinizi bunlar için bir sorgulayın. Evliliğiniz heyecanını ne zaman kaybetti? Onu nerelerde eksik bıraktınız? Birinin aldatması kendi kendine oluşmuyor. Bazen erkek buna müsait bir karakterde oluyor bazen itiliyor. Onun için kendinizi sorgulayın istiyorum. Yeterince kadınsı mı olmadınız? Ona karşı ihmalleriniz mi oldu? Evlilikleri çocuklar güzelleştirseler perçinleseler de aynı zamanda eşleri birbirinden uzaklaştırabiliyor da… Konuşulan konular bile sadece çocuklar olabiliyor. Romantizm kaybediliyor, hâlbuki romantizm evliliği canlı kanlı tutar. İçinizde çok sevmeniz, yeterince aksettirmediğiniz, gösteremediğiniz sevginiz sıradanlaşmaya başlar. Bunu aşmak için çiftlerin çaba göstermesi gerekiyor ve maalesef yine kadına iş düşüyor. Kadın derleyen toparlayandır. Size düşen kendinizi yenilemek. Kafanızdaki kalıplardan uzaklaşmak. Kapalı ya da açık mısınız bilemiyorum ama dişi bir kadın olun; giyiminizle, davranışlarınızla onu arzuladığınızı hissettirerek evliliğinize heyecan katmaya başlayabilirsiniz. Hiçbir şey için geç değil. Eşiniz sizdeki değişikliği fark edecektir. Evde onu heyecanla bekleyen bir kadın olması onu da heyecanlandırmaya başlayacaktır. Erkek dışarıda ne arıyor? İlgi, değer ve cinsellik bunları siz vermezseniz vermeye hazır onca kadın olduğuna şüphe yok.

Sevgili okurum bundan sonra kendinizi aşın, daha bakımlı, daha seksi, ilgili, aşk dolu bir kadın olun. Yoksa bu durumu yaşamaya devam edersiniz eşiniz “Yok canım ben dürüst bir adamım bana güvenmiyor musun?” demeye devam eder, siz de mutsuz mutsuz yaşarsınız. Eşinizle bu sıklaşan iş seyahatlerinin altında bir kadın olduğundan emin olduğunuzu ve bu durumun devam etmesi halinde böyle devam etmesine göz yummayacağınızı söyleyin ve bu konuyu sürekli gündemde tutmayın. Artık bildiğinizin farkındalığıyla daha dikkatli davranacaktır. İlişkisini hemen bitirmeyecektir devam edecektir, eskisi kadar sık gidemeyecektir. İşte bu zamanı siz iyi değerlendirin. Pasif bir kadın olmayın. Siz size düşen kısmı yaptıktan sonra gerisi onun vicdanıyla yaşamındaki değerlere verdiği değerde olacaktır. Bu tarz birliktelikler eninde sonunda bitecektir sabırlı olun. Kocanızı seviyorsunuz, yaşamınızda bir şeyleri düzeltmek için o da çaba göstermeye çalışırsa gelip geçecek bir kadın için yuvanızı asla yıkmayın. Kim sever sizi, siz kendinizi sevmezseniz? Kim üzer sizi, siz izin vermezseniz? Her şey sizde başlar, sizde biter demiş bir düşünür… Bunu aklınızda tutun sevgili okurum.

Sevgiler sevgili okurlarım…