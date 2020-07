“Neden?” diye sormak istiyorum

Yeşim Hanım yalvarıyorum bana yardım edin. Bir cümle de olsa bir şey söyleyin. Onunla ilk 14 yaşımda tanıştım, 6 sene oldu. Başlarda hep reddettim ara ara ilişkilerimiz oldu. Hep 1 ay gibi kısa sürdü. Onu çok kırdım hatalar yaptım benden hiç vazgeçmedi, hep sevgisini hissettirdi uzun zaman sonra bir ilişkiye başladık, aldatıldım. Ayrı kaldık ama sonra kabul ettim. 9 ay çok güzel gitti ama son 2 ay bana çok soğuk davrandı ve ayrıldı bir ton bahane buldu. “Sen bana şunu yaptın, bunu yaptın” diye bir sürü sebep, oysa ki ikimizin de hataları olmuştu ama üstünü örtüp kabullendik. 2 ay geçti her yerden engelledi beni, ayrılırken “Bıktım, bunaldım” dedi ama yapamıyorum, dayanamıyorum. Oturup konuşmak, “Neden?” diye sormak istiyorum. Ona ulaşabileceğim bir mecra yok. Beni çok seviyordu bir anda bıraktı. Gerçekten dayanamıyorum, ağlamaktan gözüme uyku girmiyor. Akrabayız görme ihtimalim var. Ne yaparım, nasıl dayanırım bilmiyorum. Yalvarırım bir şey söyleyin bana. Ben kafayı yemek üzereyim lütfen yardım edin zamana mı bırakmalıyım?

Yeşim Tijen'in yanıtı:

Ayrılık acısı fena bir duygu. İnsanı yakar geçer. Ne yapacağınızı bilmeden, yüreğiniz yana yana gezer ve hep böyle yanacağınızı sanırsınız ama isterseniz o yangını kendinizin söndürmesi mümkündür. Bu ayrılıkta kendinizi veya diğerini suçlamak gerçeği değiştirebilir mi? O zaman ne yapmak lazım? Yaşanan bu ayrılığa duygularınızla değil zor da olsa aklınızla bakmanız lazım ancak o zaman bulunduğunuz noktadan uzaklaşabilir, ferahlamaya başlayabilirsiniz yavrum. İnsan bazen yaşadıklarını anlamlandıramayabilir. Hemen her şey apaçık bir şekilde kişiye sunulmaz, bahaneler öne sürülür, sizin ayrılığınızda olduğu gibi... Dün her şey iyiydi birden ne oldu diye soruları kendinize sorar durusunuz... Ben size söyleyeyim ne olduğunu daha öncesinde sizi aldatmıştı unuttunuz mu? Yine biri onu heyecanlandırmıştır. O heyecanın peşinden gitmek istediğinden sizden ayrılmak istemiştir. Sizi her yerden engellemesi biraz da onunla ilgili bilgilere ulaşamamanız için, size verecek başka bir cevabı olmadığı içindir. Siz ne yapacaksınız? Bu kişiyi beklememenizi öneririm. Siz 20 yaşında olduğunuza göre o da sizin yaşlarınızda olmalı. Bu yaşlarda erkekler ciddi bir ilişki istemeyebiliyor evet bir zaman sizi sevmiş ama şimdi de başkasına ilgi duyuyor. Dün de yaptığı gibi onu her aldatışında size geri dönmesini mi bekleyeceksiniz? Bu ilişkinin sorumluluğunu evet ben de hatalar yaptım ama o da hatalar yaptı diyerek açıklamanızla taşıyamadığınızı anlatmış oluyorsunuz. Bu beraberlik evliliğe gitse ne değişecek ilişkiniz bundan farklı mı olacak? İnanın aynen böyle devam edecek. Bir tek evlilik cüzdanınız bu ilişkiyi güzelleştirmeye yetmeyecek. Bu şekilde bir beraberlik kabulünüz olmamalı...

İnsan kendini bildikçe, tanıdıkça, gerçekleştirdikçe aklındaki ruhundaki birçok olumsuzluğu aşabilir yavrum size düşen de şimdi bunu yapmak. Bu ilişkinin bittiğini kabul ederek hayatınıza odaklanmalı, kendi geleceğiniz için bir şeyler yapmalısınız. Evet acı çekiyorsunuz bu acıyı ya sündüreceksiniz yani uzattıkça uzatacaksınız ya artık kabul edip hayatınızı renklendirmek güzelleştirmek için çabalayacaksınız. Karakterinizi sündürmek yönünde geliştirmemelisiniz. Daha çok gençsiniz, kendinizi yeni oluşturacaksınız. Aklınızı kullanarak bu acıyı bitirmek yolunda adımlar atmalısınız. Bu dünyadaki tek erkek o değil, başka birini daha çok sevebilirsiniz. Niye kendinize şans tanımak istemiyorsunuz? Hayatınızı şimdi artık hayatımda o yok düşüncesiyle karartmamaya hayatınızda yeni daha güzel bir beraberlik yaşayacağınızın umuduyla aydınlatmaya çalışın. İnsanı ayakta tutan umutlarıdır ve siz o kadar umutlu yaştasınız ki yavrum geleceğinize güvenin, inanın. Çünkü o geleceği siz aklınızla umutlarınızla çabanızla aydınlatacaksınız ya da karartacaksınız. Bu cümlelerim bile ne kadar umutlu siz de bu umudu görmeli, artık acı çekmeye bir son vermelisiniz. Vaktinizi bitmiş bir ilişkiye yas tutmaya değil; sizi mutlu edecek, hayatınıza renk katacak düşüncelere duygulara açmalısınız. Akrabanız olduğundan onu görebilirsiniz bu sizi korkutmasın, kendinizi şartlandırarak sanki hiçbir şey yaşamamış gibi davranabilirsiniz. Bu ona sizin en güzel cevabınız olur. Önemsenmemek... Haydi bakalım şimdi kuvvetli bir kız oluşturma zamanı! Göreyim sizi...

Sevgiler sevgili okurlarım...