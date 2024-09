Başak Burcunda Yeniay: İçindeki Müzik

3 Eylül günü saat 04:55'te Başak burcunun 11. Derecesinde Yeniay gerçekleşecek.

Merkür ileri gitmeye başladı. Plüton son kez Oğlak burcuna geri dönüyor ve Uranüs de retroya başladı. Aynı zamanda transit Venüs terazi burcuna ilerledi, Güney Ay düğümü ile buluşacak. Son derece yoğun bir haftayı geride bıraktık.

Geçen hafta boyunca, geçmişinizden insanlar güncel ilişkilerinizi etkilemiş olabilirler. Eski romantik yakınlaşmalar yeniden gündeme gelmiş olabilir. Birbiriyle çelişen ve çatışan gökyüzü etkileri altındayız. Bu yüzden de gelecek belirsizmiş ve her şey kontrolden çıkmış gibi hissedebilirsiniz. Bu da sizi korkutabilir. Tüm bunların normal olduğunu ve çoğumuzun bu etkilere maruz kaldığını unutmayın.

Son dönemde süregelen, yaşadığınız tüm istikrarsızlıklar sizi daha derin bir aşamada deneyimlerinizle yüzleşmeye davet ediyor. Bu yüzden de yapabileceğimiz en iyi şeylerden biri yüzeysel olanın ötesine bakmayı denemek.

Bir diğer taraftan yılın en dışa dönük, sosyal ve sıcak günlerini geride bırakıyoruz. Artık iyisiyle kötüsüyle Nisan ayından itibaren yaşadığımız deneyimleri içimizdeki kantara koyma zamanı geldi. Kendinize karşı dürüst olup olmadığınız, kendinize ne şekillerde sadık kalıp kalmadığınız ortaya çıkacak.

Niyetlerimizin ve kararlarımızın hasadındayız. Hiç ürün ve verim alamamış olsanız bile, başak burcunda yeni ay ile birlikte her şeye yeniden başlamak, değişmek için bir şansınız olacak. Her yeniay yeniden başlamak ve tazelenmek için bir fırsattır.

Başak burcu kendi değerini idrak etmekle ve kendine güvenmeyi öğrenmekle ilgilidir. Eğer hayata dair kodlarınız, prensipleriniz, belli bakış açılarınız yoksa bu temaları güçlendirmeniz ve hayatınızın içindeki ya da dışındaki dağınıklığa bir çeki düzen vermeniz gerekebilir.

Biraz kendinizle kalın. Böylece ritminizi bulacaksınız. Yapmanız gerekenlerin bilincinde olun ve sorumluluklarınızdan kaçınmayın.

Dışarıda korkunç bir kasırga kopuyor olabilir fakat başak yeniayıyla birlikte dışarıdaki gürültüye rağmen içinizde ne kadar durgunluk ve sakinlik bulduğunuz, sezgilerinize ne kadar güvendiğiniz önemli olacaktır. Bu çalkantılı zamanlarda gezinirken kendinize güvenmeyi ve kendinizi sevmeyi öncelemeniz önemlidir.

Yeniay soruları ve sorunları

Her şeyin üstünde tuttuğunuz değerler nelerdir? Başkaları ne düşünürse düşünsün kendinizi inandığınız şeye adama cesaretine sahip misiniz? Değer verdiğiniz şeylere sadık bir yaşantınız mı var? Yoksa sizi sakin ve doyum aldığınız bir hayattan alıkoyan şeyler için gerekli sınırları çizmeyi mi öğrenmeniz gerekiyor?

Teslim mi olacaksınız yoksa kontrol mü etmeye çalışacaksınız? Kontrol edemediğiniz şeylerle nasıl başa çıkıyorsunuz? Kendinizi güvende hissetmeniz için her şeyin sizin kontrolünüz altında olması mı gerekiyor? Kontrolünüz dışında olan şeylerle nasıl baş ediyorsunuz?

Kendinizle, iç sesinizle ve duygularınızla ilişkiniz nedir? İçinizdeki ses şefkatli ve anlayışlı mı yoksa yıkıcı derecede eleştirel mi? Kendinizi sürekli geleneksel başarı ölçütleriyle ve başkalarıyla kıyaslıyor musunuz?

Başak burcu katmanlı ve karmaşık bir parçamızdır. Tıpkı yaşamın akışı ve doğanın ritmi gibi. Tüm sesleri susturup kendi iç sesimize kulak vermemiz bu dönemde bu yüzden önemlidir.

Düzeninizi bozan sağlıksız detayları fark etmeye çalışın. Ve tüm düzensizlikleri nasıl düzeltmeniz gerektiğine dair çözümler üretin. Bu konuda pratik olmaya çalışın. Kendinizi adayabileceğininiz bir çağrıya kulak verin ya da ustaşabileceğiniz bir ilgi alanı bulmaya odaklanın.

Detayları düşünürken ve kendinizi analiz ederken takıntılı olmamaya özen gösterin. Çünkü düşünceler bulutlar gibi değişir ve zihnimiz bu kadar değişken olduğu için de çoğu zaman güvenilmez olabilir. İçinizdeki hoşnutsuzluğu ve memnuniyetsizliği başkalarına yansıtmadığınızdan, kendi durumunuz için insanları ve koşulları suçlamadığınızdan emin olun. Eğer gerçekten değişmeyi istiyorsanız bunu ne kendinize ya da başkalarını yargılayarak yapmalısınız.

Bir şeyin sizin için yeterince iyi olduğunu düşünüyorsanız duygularınızda cömert davranın. Kaygıdan ve duygularınızdan kaçmak için işinize aşırı yönelmediğinizden emin olun.

Eğer yaptığınız hatalar yüzünden sürekli olarak kendinizi ya da başkalarını, aşırı eleştirmek ve sabote etmek gibi bir alışkanlığınız varsa, Başak Yeniayı size bazı şeyleri olduğu gibi kabul etmeden yolunuza devam edemeyeceğinizi hatırlatacaktır.

Her yeniayda yeni niyetler belirler, duygusal olarak kendimizi sıfırlar ve böylece hayatımızda yeni bir sayfa açmaya hazır hissederiz. Özellikle Başak Yeniayı'nda genelde dışarıya çıkmak ve doğada vakit geçirmek faydalı olabilir.

Yaşantınızın düzensiz ve aksayan alanlarını gözden geçirerek yeni alışkanlıklar ve disiplinler benimsemeye hazır olabilirsiniz. Örneğin; yeni bir diyet, egzersiz ve eğitim programına başlayabilirsiniz. Başak Yeniayı yeni beceriler öğrenmek ya da mevcut becerilerinizi geliştirmek için uygun zamandır.

Yeniay doğum haritanızın hangi evinde gerçekleşecekse, bu evin konuları kapsamında düzenlemeler, iyileştirmeler yapmanız gerekebilir. Haritanızda Başak burcuyla temsil edilen ev, ustalaşmanız, beceri kazanmanız ve emek vermeniz gereken alanlara da işaret eder.

Örneğin; eğer Yeniay haritanın 2. evinde gerçekleşecekse, gelir ve giderlere odaklanmanız, detaylı bir muhasebe tutmanız gerekebilir. 3. evdeki Yeniay, kardeş, akraba ya da yakın arkadaşlarla ilişkilere çaba harcanması, ilişkilerde çözüm üretilmesi gerekebilir. Bir tez çalışmasını ya da yazılarınızı düzenlemeye başlayabilirsiniz.

6. evdeki Yeniay sağlık tetkikleri ve yeni bir işe başlamak anlamına gelebilir. 4. evdeki Yeniay evde çalışmak, eve yeni bir yardımcı gelmesi ya da aile ilişkilerini iyileştirmek demek olabilir. 12. evdeki Yeniay daha içe dönük bir dönemin başlangıcıdır. Terapiye başlamak, geçmişteki bir ilişkiyi ya da geçmişteki bir travmayı iyileştirmek anlamına gelebilir.

Toparlanma ve arınma

Başak burcu evresi, fiziksel değişiklikler yapmaya, forma girmeye, alışkanlıklarımızı ya da davranışlarımızı değiştirmeye elverişli bir döneme işaret eder. Aşırı yemek/içmek, uyuşturucu ya da nikotin gibi sağlığınızı olumsuz etkileyen bağımlılıklardan kurtulmak için Başak burcunda yeniay idealdir. Ruh ve beden birliği içerisinde, sizi hasta eden şeylerden arınmaya öncelik verebilirsiniz.

Kendinize "Hayatıma üst üst yığılan ve beni darmadağın eden şey nedir?" diye sormanız gerekiyor. Peki ya vücudunuzu, ruhunuzu ve aklınızı zehirleyen şeyler? Sizi istemediğiniz biri haline getiren ve kendi sisteminiz içerisinde alarm veren şeylerden arınmanın tam zamanı.

Sağlık, rutin ve hobiler

Gardrobunuzdaki, buzdolabınızdaki ve hatta bilgisayarınızdaki işe yaramayan şeyleri ayıklayıp atabilirsiniz. El becerilerinizi geliştirmeyi deneyebilirsiniz. Uzun zamandır üzerinde çalıştığınız projeye son rötuşları yapabilir, yazılarınızı ya da başvurularınızı editleyebilir, yoga sınıfına ya da pilatese kaydolabilirsiniz. Masaj yapmanızı ya da yaptırmanızı, evinizi köşe bucak temizleyerek, fazlalıklardan kurtulmanızı öneririm.

Çiçek ve bahçe bakımıyla ilgilenmek, doğayla iç içe vakit geçirerek tabiatın değişen süreçlerine tanık olmak hem moralinizi yükseltir hem de her anlamda daha çabuk iyileşmenizi sağlayabilir.

Son olarak...

Çekilen en büyük acıların kaynağında kişinin kendine ihaneti, saygisizligi ve sevgisizliği vardır. Birisi yaşantımıza girip bize en güzel anları sunduğunda aslında en büyük korkularımızı da uyandırıyor olabilir. Belki değer görmediğimiz anlaşılamadığımız ve dışlandığımız anların korkusu. Geçmişin derslerini alarak ilerlemeliyiz. Fakat her deneyimin ve karşılaştığınız her insanın da benzersiz olduğunu akıldan çıkarmamak gerekiyor. Çünkü bizler de karşılaştığımız her deneyimde aynı kişiler olmuyoruz.

Geçmiş ölüdür. Ölüleri dans ettiremezsiniz. Fakat yaşadığınız anda dansınızı eşlik edenleri görebilmek bilgeliktir. Yanınızda olanları ve içinizde akan yaşamın coşkusunu görün. Yarın dansa davet edeceğiniz ya da dansınıza eşlik edecek insanları hesaplayarak, tasarlayarak ve sürekli henüz gerçekleşmemiş olayların kaygısı ile uğraşmayın. Şu anda müziği duyuyor olmanız bile yeterli.

Cesaret ve umutla...