Venüs Yengeç Burcunda: Gelgit - Gitme kal

7 Mayıs - 5 Haziran arasında

Venüs İkizler burcunun çok seçenekli ilişkilerini geride bırakıp, tam bir teslimiyet hali arayan Yengeç burcuna ilerliyor. 5 Haziran'a kadar ilişkilerde, güven, nezaket, sadakat ve şefkat ihtiyacı ağırlık kazanacaktır.

"Sana güvenebilir miyim? Bana güvenmen için ne yapabilirim? Kimseye güvenmeyen birinin güvenilir olması mümkün mü? Güvenli bir ev, istikrarlı bir iş ve ilişki nasıl olmalıdır?" gibi sorulara yanıt arayacağız.

Para gibi somut değerlere de işaret eden Venüs Yengeç burcunda konfor için harcamalar yapmak anlamına da gelebilir. Evde verilen davetler, ailelerin biraraya geldiği kutlamalar artabilir. Özellikle bir emlak yatırımı konusunda gelişmeler yaşanabilir. Evinizin içini güzelleştirmek için çalışmalara başlayabilirsiniz.

Kabuklu Venüs

Yengeç burcu sessiz ve kabuklu bir burçtur. Genelde incinme korkusu sebebiyle, çekingen ve güvensiz davranabilir. Çevresinde bir tehdit hissetmediği sürece, saklandığı kabuğundan çıkar ve bir çiçek gibi nazikçe açılır.

Venüs Yengeçteyken, ilişkilerdeki temel ihtiyaçlar, barınma, yuva, korunma, sarıp sarmalanma gibi şeylerdir. Yani çocukça özlemler. Bu yüzden de Venüs Yengeç transitinde kendinize sembolik bir ebeveyn ya da bakıma muhtaç bir bebek değil de romantik bir partner seçtiğinizden emin olun.

Transit boyunca, sevgi, cinsellik ve birliktelik açlığı güçlenir. Bu ihtiyaçlar doyurulmadığı sürece, patlayıcı duygulara dönüşürler. Bu yüzden de duygusal iletişim kurabilmeniz ve kendinizi net olarak ifade edebilmeniz önemlidir. Partnerinizin ihtiyaçlarınızın farkında olmasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde müneccim gibi davranıp ne istediğinizi bilemediği için, ona küsmek zorunda kalmazsınız.

Anne ve aileyle ilişkiler güçlenebilir. Transit etkisiyle evde vakit geçirmek daha iyi bir fikir gibi görünebilir. Venüs Yengeç, şeyleri ve insanları birarada tutan bir tutkal gibi davranır. Fakat sevgisini aşırı korumacı ve sahiplenici şekillerde göstermesi ilişkilerde sorunlara neden olabilir.

Aşırı savunmacı, karamsar ve paranoyak duygularla bir ilişkiye sarılmanız gerekmez. Çünkü sizi gerçekten seven kişiyi yitirmeniz aslında hiç de kolay değildir. Dolayısıyla kafanızda her an sıkıcı senaryolar kurup hayatı kendinize zehir etmek yerine, sevmenin ve sevilmenin güzelliğini yaşamak en iyisidir. Fakat zaten ilişkiniz dağılmak üzereyse, en büyük fedakarlıkları da yapsanız, yüzleşmeniz gerekenlerden kaçınamazsınız.

Herkesin içsel bir çocuğu/çocukluğu vardır. Sadece Yengeç burcu bu çocuğu gizleme gereği duymaz. Yengeçteki gezegen pozisyonları genelde "irrasyonel bir çocukla" bağdaştırılsa da, Ay'ı anlamadan Yengeç burcunu anlamak da mümkün olmayacaktır.

Yengeçin duyguları, ayaklarının altında durmaksızın hareket eden kum tepelerinin ya da gelgit dalgalarının üzerinde yaşamak gibidir. Duygular sürekli ve sezgisel olarak değişirler. Yengeç sevgiyi de vermeye ve almaya dayalı, -yani suyu kıyıya iten veri gerisin geri okyanusa gönderen gelgitler gibi görür. Ancak bu denge bozulduğunda, hem güvende hissetmekte hem de güven vermekte zorlanır. Oysa içinde derin bir bağlılık, cömertlik, neşe ve masumiyet barındırır. Aslında Yengeç için tüm duyguları, en başta kendi hayatta kalma mücadelesidir. Kimsenin hayatını zorlaştırmak istemez. Yengeç "içsel çocuğunun ebeveyni olmak", bu sorumluluğu alabilmek için uğraşmalıdır. Travmaların izleri ancak böyle iyileşir. Fakat dışarıdan biri, şefkat sabır ve nezaket olmadan, yengeçlerin gizemli çekmecelerini açamaz.

Venüs Yengeç burcunda sessizce anlaşılmanın, sarılmanın, kucaklanmanın beklentisidir.

Venüs Yengeç transiti süresince birbirini seven insanların sık sık birbirine dokunması, temas etmesi, sarılması, el ele tutuşması, gerekli durumlarda birbirlerine omuz olmaları gerçekten de önemlidir. Mesafeleri kısaltmak, -mümkünse yok etmek- yan yana olmak, güven duygusunu pekiştirir. Venüs Yengeçteyken, sözlerin verdiği güvenle değil, yumuşak, yatıştırıcı eylemlerin ve vücut dilinin ifade ettikleriyle ilgilenir.

Kırılganlığı kadınsılıkla özleştiren bir dünyada, kendine kırılgan olma hakkı tanımayı zayıflık gibi gören insanlar arasında, kırılganlık utanç verici algılanabilir. Ancak "sen şimdi çok kırılgan ve yoğunsun, normale dönünce konuşuruz" diyen biri size gerçekten güven verebilir mi? Birini kırılganlığı yüzünden utandırmak istemek sevgi olabilir mi? Bu dünyada Yengeç burcundan daha kırılgan bir şey varsa o da "erkeklik egosunun" kırılganlığıdır.

Venüs Yengeç, yaşanan anıların da güzel hatırlanması anlamına gelir. Venüs Yengeç burcunda, rüya gibi unutulmaz bir romantizmin, nefes kesici bir tanrıçanın güzelliğine sahiptir. Sadece birkaç sıyrık yüzünden aşkın ve güzelliğin lanet olduğuna inanarak kendinize haksızlık etmeyin.

Kabuklu şeyler duyarlı ve yumuşaktır. Kabuklardan şikayet etmeyi, onları reddetmeyi, kabukları kırmayı denemeyi bırakın. "Güneş sıcacık, su çok güzel, seni çok özledim. Benimle birlikte biraz hava almak ister misin? İstediğinde kabuğuna dönebilirsin" deyin mesela. Bol bol öpüşün, sarılın. Sevişmeyi bilmediği için savaşan insanlardan biri olmayın.

Cesaret ve umutla...