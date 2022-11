Yay burcunda Yeniay: İnanç, Umut ve Lütuf

24 Kasım saat 01.57'de Yay burcunda Yeniay gerçekleşecek. Ay'ın ve Güneş'in birleştiği Yeniay, yeni bir deneyimle ya da yeni insanların vesilesiyle değişen gündemlere, gençleşme ve tazelenme zamanlarına işaret eder. Bu aşamada hayatınızda tezehür etmesini istediğiniz enerjilere ve hedeflere odaklanmanız, kendinizi yeni deneyimlere açmanız önerilir. Olduğunuz kişinin daha iyi, en iyi versiyonlarını hayal ederek, meditasyon yapabilirsiniz.

Yay burcunda Yeniay, birilerinin seni kurtarmasını beklemek yerine, kendin için ayağa kalkmanın çağrısıdır. Yola çıkmak isteyebilirsiniz. Sizi özgürleştirecek yolları da seçebilirsiniz.

Kalbin Haritası

Her Yeniay, yaşamın yeni bir paragrafı, dünyaya ilham veren yeni bir öyküdür. Yay burcunda Yeniay uzaklara, düşlerimize, gelecekte olmak istediğimiz insana ve bulunmak istediğimiz yerlere dair bir hikaye anlatıyor. Bilinen, bildiğimiz sınırların ötesine adım atarak, kendini aşmak yeniayın odak noktası. Uzun zamandır yaşanan şehirden, ülkeden ya da evden taşınmak örnek verilebilir. Kalbin haritasını okumak için bir çağrı.

Yay burcunda yeniay gökyüzünde görünür olduğunda kazanmak istediğiniz yarışı seçmenin tırmanmak istediğinin zirvede karar kılmanın yani kendinizi bir adım öteye nasıl ve hangi araçlarla taşıyacağınıza karar vermenin zamanı gelmiştir.

Daha az stres, daha az drama

Zodyak çemberindeki başka hiç bir burç, yay burcu gibi şansı, neşeyi, iyimserliği ve macerayı somutlaştıramaz. Yay burcu, güneş sisteminin "deniz feneri" gibi olan Jüpiter'in yöneticiliğindedir.

Bu destekleyici enerjilerden faydalanmak için, illa ki yay mevsiminde doğmanız gerekmez. Yay burcu cömert bir enerjidir. Herhangi bir gezegen yay burcuyla buluştuğunda, ortaya çıkan kozmik iyimserlik kolektifi de kutsar.

Yılın akrep dönemi derinlere dalmak, yay dönemi ise yüksellere uçmaktır. Akrep dönüşüme, Yay ise bilgiye ve yaşamı deneyimlemeye duyulan açlıktır.

Aralık ayında bir insanın, bir toplumun düşünün gerçekleşmesi, insana ve yeryüzüne dair inancımızı tazeleyecek yeni keşiflerin yapılması ve umut vaat eden gelişmeler yaşanması beklenebilir. Sık sık kahramanlık hikayeleri duyabiliriz.

Merkür ve Venüs ay boyunca birlikte hareket edecekler. Bu yüzden de arkadaşlarınızla birlikte olma isteğiniz artabilir. Yay Yeniay’ı yargılanmayacağımız çevreyi oluşturmak ya da bu çevreleri seçmek anlamına gelebilir.

Kişisel gelişim kitaplarının ve uygulamalarının özüne bakıldığında, aslında yayın temsil ettiği inanç ve iyimserlik konusu belirginleşir. İyimser olmak ve inanmak olumlu beklentilere sahip olmak demektir. Yay evrene karşı, şükran takdir ve teşekkürler dolu olmanın enerjisidir. Belki de tam bu yüzden, "tövbesiz iyimser" yayın şanslı olduğu bilinir. Minnettar olduğunuzda korku kaybolur ve yerini bolluk doldurur.

Yay arketiplerinden ilki seyyah, ikincisi bilgin, üçüncüsü ise filozoftur. Dileyenler "gurbetçi" yi de ekleyebilirler. Yay'ı üç kelimeyle açıklasaydım bunlar da inanç, umut ve lütuf olurdu.

Çoğu zaman sormasak bile ne düşündüklerinş söylemekten çekinmeyen yay burcu insanlarının sözümona vaaz vermekle itham edildikleri de olur. Bir şeye inanıyorlarsa, bunu saklamazlar. İnançları coşkulu ve ikna edici olabilir. Ahlak, etik, antropoloji, felsefe yay burcunun simgelediği mesleklerdendir.

Doğum haritasında, yay burcunun bulunduğu ev deneyimi aramanız, keşfetmeniz ve seyahat etmeniz gereken yerdir. Örneğin 3. Evdeki yay burcu kardeşler ve yakın çevre üzerinden kazanılan yaşam deneyimine dairdir, eğitim için yola çıkmak, akademik çalışmalar anlamına da gelebilir.

Yay Yeniayında Dikkat

Yay Yeniayının dikkat edilmesi gerekenler de, yani madalyonun öteki yüzü de vardır. Aşırı, dogmatik, yargılayıcı, abartılı, taahhütsüz tavır ve davranışlardan uzak durulması önerilir.

Her Yeniay’da olduğu gibi, şimdi dinlenme ve enerji toplama zamanıdır. Düzensiz uyku sözkonusu olduğu için dinlenmekte zorlanabilirsiniz. Sağlık konusunda, bacak karaciğer ve kalçada problemler ön plana çıkabilir.

Anlam senfonisi

Her şey bir bütünün parçası gibidir ve her şey birbiriyle bağlantıdadır. Gökyüzünde nasılsa yeryüzünde de öyledir.

Yay burcu sembolist bir dünya görüşü olan eşzamanlılık kavramıyla yakından ilişkilidir. Dolayısıyla yeniay evresinde anlamlı tesadüflerle karşılaşabilirsiniz.

Basit bir tesadüf olmayacak kadar anlamlı raslantılarla karşılaştığımız zaman sözümona tanrının zihnine bir bakış atmış gibi hissederiz. Her şey yerli yerinde ve her şey büyük bir planın parçasıymış gibi. Bu olaylar arasında mutlaka neden sonuç ilişkisi olmak zorunda değildir fakat evrenin her parçası birbiriyle anlamlı bir bağlantı içindedir.

Örneğin rüyanızda bir balık görürsünüz ve ertesi gün arkadaşınız size bir balık resmi armağan edebilir. Ya da son zamanlarda biri sık sık aklınıza geliyorsa, bu kişiden bir telefon araması alabilirsiniz.

Kendinizi ne kadar hazırlarsanız hazırlayın, her yeni başlangıçta bilinmeyeni kucaklamanın enerjisi vardır. Tüm olasılıklar hiçlikte başlar ve sonsuzluğa erişir. Yay burcunda yeniay değiştirilemez kader döngülerinin içinde, özgür iradenizle neler yapabileceğinizi seçme şansı sunar.

Cesaret ve umutla…