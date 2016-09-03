Esra Demiröz

1975 İstanbul doğumluyum, evliyim ve 2010 doğumlu Derin'in annesiyim. Doula mesleğini yurt dışında yaşayan arkadaşlarım ve akrabalarım sayesinde duymuştum ve doulalık beni çok etkilemişti. Bir gün gazetede doula arkadaşımızın röportajını okudum ve bu mesleğin Türkiye’de de yapıldığını öğrenince çok mutlu oldum. Ve bu yazı beni bir yerlere götürdü. İçimde bir farkındalık yarattı ve böyle bir kursun olup olmadığını araştırmak için bilgisayarımı karşıma aldığım gün sosyal medyada paylaşılmış olan İçsel Doğum Doula Eğitimi duyurusunu gördüm ve hemen başvurdum. Herkesin bir kalp sorusu vardır, ben bu sorunun cevabını ararken kendimi doula kursunda, müthiş bir kadın enerjisinin içinde buldum.



Doğumun hep kutsal olduğuna inandım, bebeğin anne karnında gösterdiği muazzam gelişim inancımı her gün kat kat arttırıyor. Bu kutsal ana tanıklık etmek, annenin yanında olmak ona yardımcı olmak için buradayım. Hayat bana 35 yaşımdan sonra, tam da kızıma sahip olduktan sonra değişik bir harita sundu. Bu haritaya bakarken önce kayboldum, sonra olmak istediğim yeri gördüm ve kuzey yıldızını takip ettim. Şimdi olmak istediğim yerdeyim. Öncelikle bir anne, eş ve doulayım.