Ersin Ata;30 Mayıs 1983 Erzincan doğumlu. Doğumu sırasında beyin felci geçirerek engel türlerinin en zorlarından biri cerabiral palsi (spastik) olarak dünyaya adeta 1-0 yenik başlayan Ersin; 1986 yılında İstanbul’a tedavi ve eğitimi için taşındı. Burada özel bir rehabilitasyon merkezinde başarılı bir öğrenci olunca eğitmenleri, ‘Ersin normal okula gidebilir’ demeleri üzerine eğitim hayatına diğer engelsiz öğrenciler gibi 8 yıl devam etti. Ardından bir dizi ameliyat ile sağlık durumunu biraz daha iyileştiren Ersin; lise öğrenimini de açıköğretimden bitirerek eğitim hayatını başarı ile bitirdi.

2006 yılında hep hayalini kurduğu bilgisayar ve internet ile tanışan Ersin Ata, sosyal ağların gelişmesi ile hayata bağlılığını arkadaşları ile paylaştı. Bu paylaşımlarını bir kitap haline getirmesini isteyen arkadaşları ve Posta gazetesi yazı işleri müdürü Mehmet Coşkundeniz’in katkıları ile ‘ENGELSİZSİNİZ’ adlı kitabı yazdı. Yaşadığı zorlu hayatını nasıl renkli bir dünya yarattığını anlatan kitap; birçok gazete ve televizyonda büyük yankı uyandırdı. Ersin bu başarısı ile yetinmeyip ilk kitabının devamı olan ‘Engeller Sona ERSİN’i geçtiğimiz aylarda çıkardı. 2013’ün ilk ayında ise özel bir üniversitede öğrenci olan Selvinaz Altunbaş’ın yönetmenliğinde kısa bir belgesel çekildi. Bu belgeselde Ersin’in azim dolu, zorlu yaşamından kesitler yer alıyor. Ersin’in şimdiki hedefleri arasında hayatını yazdığı kitabını senaryolaştırıp bir sinema filmi çekmek ve üçüncü kitabını yazmak var.