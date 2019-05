Erkut Özal

Daha önce Alkım grubunun edebiyat dergisi "K"da yazdım. Aynı dönemlerde Ciner Grubu’nun Joy ve Mother&Baby dergilerinde de. Edebiyat dergilerinde öykülerimle yer almak en sevdiklerimden. Notos, Kitap-lık ve İdefix'in sanal edebiyat dergisi Sabitfikir.com, her seferinde adını anmaktan hoşlandıklarım. Üç vakte kadar mı desem, beş vakte kadar mı bir öykü kitabım olacakmış gibi geliyor bana ya, şimdilik kısmet deyip geçiyorum.



Kitapları ve insanları severim. Doğayı ve hayvanları da. Arada sırada kendimi de severim ama bu çok uzun sürmez. Bir de çok kalabalık bir insanımdır. Her an, her yerde olabilirim.