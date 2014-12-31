1972 yılında doğdum. Ablayım. Bir tane kardeşim var, adı Ebru. Hayatım soyadımı Kayseri-Erzurum-Yozgat diye kodlamakla ve banka güvenlik sorularını yanıtlarken de annemin genç kızlık soyadının üçüncü ve beşinci harflerini vermekle geçti. Taşındım, ingilizce konuşulan bir memlekette, hala soyadımı anlatıyorum. 'Evet, bildiğiniz kapı anahtarı' diyorum. Yürümeyi ve bank fotoğrafı çekmeyi seviyorum. Çok kahve ve çok fazla su tüketiyorum. Çok sigara içtiğim için RTÜK yetkililerinin beni de buzlayacağı günü bekliyorum.