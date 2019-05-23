Uzm. Psk. Elif Eker

[javascript protected email address]

“Neden böyleyiz?” sorusunun cevabını bulma isteği, beni psikoloji eğitimi almaya itmişti. Şimdi ise “Nasıl daha iyi olabiliriz?” sorusunun cevabını vermeye çalışıyorum danışanlarıma. Hayatın getirdikleri ve diğerlerinin hikâyeleri, en büyük öğrenme kaynağım. Hayatın farkında olmak, hem kendinin hem de başkalarının duygu ve düşüncelerinin farkında olmak, düşünmek, yaşadıklarından öğrenmek, kaybetmek, sabretmek, yeniden inşa etmek... Kısaca, insan olmak zor ama bir o kadar da kıymetli. Benim için yazmak, bu zor ve kıymetli sürece farklı bir açıdan katkıda bulunmak anlamına geliyor. Muhatabı olduğum soruların cevaplarını paylaşıyor olacağım bu köşede.