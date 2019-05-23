İnsanlık Hali İşte...
Uzm. Psk. Elif Eker

Uzm. Psk. Elif Eker

[javascript protected email address] psk.elif.eker uzm.psk.elifeke...
Yazar hakkında:

“Neden böyleyiz?” sorusunun cevabını bulma isteği, beni psikoloji eğitimi almaya itmişti. Şimdi ise “Nasıl daha iyi olabiliriz?” sorusunun cevabını vermeye çalışıyorum danışanlarıma. Hayatın getirdikleri ve diğerlerinin hikâyeleri, en büyük öğrenme kaynağım. Hayatın farkında olmak, hem kendinin hem de başkalarının duygu ve düşüncelerinin farkında olmak, düşünmek, yaşadıklarından öğrenmek, kaybetmek, sabretmek, yeniden inşa etmek... Kısaca, insan olmak zor ama bir o kadar da kıymetli. Benim için yazmak, bu zor ve kıymetli sürece farklı bir açıdan katkıda bulunmak anlamına geliyor. Muhatabı olduğum soruların cevaplarını paylaşıyor olacağım bu köşede.

Bütün Yazıları

EDİTÖRÜN SEÇİMİ

2019 yazının en trend etekleri
2019 yazının en trend etekleri
Ofiste şıklığı yakalayın!
Ofiste şıklığı yakalayın!
Her yazın modası: Sandalet
Her yazın modası: Sandalet

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Koruyucu psikolojik yaklaşım
    Koruyucu psikolojik yaklaşım

    Süresi : 29:24 İzlenme : 0

  • Çocukken korumak, yetişkini tamir etmekten kolay: Çocukluk çağı travması
    Çocukken korumak, yetişkini tamir etmekten...

    Süresi : 41:21 İzlenme : 0

  • Travmaya duyarlı okul
    Travmaya duyarlı okul

    Süresi : 08:03 İzlenme : 0

  • Eğitim Uzmanı Koray Varol: Sınav sistemine nasıl yaklaşmalı?
    Eğitim Uzmanı Koray Varol: Sınav sistemine...

    Süresi : 23:38 İzlenme : 0

  • Sema'nın Sağlıklı Mutfağı - Sema Sumeli anlatıyor
    Sema'nın Sağlıklı Mutfağı - Sema Sumeli...

    Süresi : 08:40 İzlenme : 0

BURCUN BUGÜN NE SÖYLÜYOR?

Göster

Bugün sizi neler bekliyor? Aşk hayatınızda hangi sürprizler var? Sağlık, iş ve para konularında nelere dikkat etmelisiniz?

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X