Yaşlandıkça beyninizi uyarmanın 7 kolay yolu

Yaşlandıkça beynimiz hem yapısal hem de işlevsel değişiklikler yaşar. Zaman ile bu durum, bilişsel becerilerde, hafızada ve hatta duygusal düzenlemede bir düşüşe neden olabilir. Bazı yaşam tarzı faktörleri, beynin yaşlanmasını hızlandırabilir ve genetik yapımız da bu süreçte rol oynar. İyi haber şu ki, beyninizi uyaran aktivitelerle bu sorunları bir dereceye kadar önleyebilirsiniz.

Dr. Carrie Ditzel: "Beyninizi kullanmak, hafızadaki tipik düşüşlerden ve yavaşlamalardan sizi bir ölçüde koruyabilir. Beyin uyarımı zihinsel keskinliği artırır, düşüşe karşı koruma sağlar ve genel bir refah hissini teşvik eder. Ayrıca, beyin sağlığını ele almak için kasıtlı bir şekilde harekete geçmek, kontrolü tekrar elinize almanızı sağlar, bunun da motive edici ve sağlık önceliklerinizi sürdürme açısından teşvik edici özelliği bulunmaktadır" açıklamasında bulundu. İşte beyin uyaran stratejiler ve aktiviteler:

Vücudunuzu sağlıklı şekillerde hareket ettirin

Egzersizin vücudunuz için en iyi şeylerden biri olduğunu zaten biliyorsunuz, ancak beyniniz için de faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Dr. Ditzel, kalp ve kardiyovasküler sistemi hedefleyen bir aktivite seçmenizi öneriyor. Bu, tempolu yürüyüşler, yoga ya da pilates, ağırlık kaldırma veya yüzme gibi aktiviteler olabilir.

Egzersiz yapmayı sadece kilo verme ya da kasları şekillendirme açısından düşünmek yerine, beyin sağlığına katkısı açısından yeniden çerçeveleyin. Genellikle, kilo kaybı gibi sonuçları görmediğimizde egzersiz motivasyonumuzu kaybederiz. Ancak her egzersiz yaptığınızda beyninize bir destek sağladığınızı ve potansiyel olarak bilişsel gerilemeyi önlediğinizi hatırlarsanız, bu aktiviteyi daha olumlu bir şekilde değerlendirebilirsiniz.

Farklı türlerde müzikler dinleyin

Müzik dinlemek anında ruh halinizi etkiler ve aynı zamanda beyin sağlığıyla da ilişkilidir. “Farklı tarzlarda müzikle etkileşim, beynin hem duygusal hem de bilişsel işlevleri üzerinde çok yönlü etkilere sahip olabilir. Müzik, öğrenme ve hafıza süreçlerini etkileyebilir, işitsel becerilerin gelişimini teşvik edebilir ve dikkat ile hafızayı iyileştirebilir, bu da onu genel beyin sağlığı için değerli bir uygulama haline getirir.

Farklı ruh halleri ve aktiviteler için çeşitli türlerden çalma listeleri oluşturmayı deneyin ve müziği gün boyunca enerjinizi yükseltmek için kullanın. Egzersiz için neşeli melodiler, rahatlama için sakinleştirici müzik ve yaratıcı işler için ilham verici parçalar hazırlayın.

Bir arkadaşınızı arayın

İnsanlar sosyal varlıklardır—en içine kapanık olanlarımız bile. Arkadaşlar ve aile ile sağlıklı ilişkileri beslemek ve sürdürmek beyninizi uyarmak ve genel olarak kendinizi daha iyi hissetmek için harika bir yoldur.

Sağlıklı ilişkiler, özellikle yaşlandıkça, birçok nedenle önemlidir. Geçişler ve yaşlanma ile birlikte gelen sağlık değişiklikleri sırasında destek sağlayabilir ve izolasyonu azaltabilirler. Yalnızlık, depresyona yol açabilir ve bu da fiziksel aktivitenin ve besin alımının azalmasına neden olabilir. Diğer insanlarla vakit geçirmek, aynı zamanda bir amaç ve aidiyet hissi sağlar ve günlük konuşmalar ve tartışmalar bile oldukça uyarıcı olabilir.

İlginizi çekebilir: Yaşlanmayı hızlandıran faktörler nelerdir?

Bir kitap alın

Telefonu bırakın ve bir kitap alın. İster bir aşk romanını, ister büyüleyici bir kurgusal olmayan eseri ya da melankolik bir gizemi tercih edin... Okumanın beyniniz için tonlarca faydası vardır. Eleştirel düşünmeyi teşvik eder, kelime dağarcığını ve dili genişletir, konsantrasyonu geliştirir ve yeni bilgileri takip ederken hafızayı güçlendirir.

Stresinizi yönetin

Kötü yönetilen kronik stres, sinir sisteminizin yanı sıra duygusal ve zihinsel sağlığınıza ciddi bir zarar verebilir. Araştırmalar, fiziksel sağlığınızı da olumsuz etkileyebileceğini göstermektedir. Stres yüksek olduğunda, kaygı ve üzüntü hissi artar. Bu da iştahsızlık, kötü uyku ve konsantrasyon ile dikkat değişikliklerine yol açabilir. Yaşlanma zaten bilişinizi etkiliyorsa, stres bu zorlukları daha da kötüleştirebilir.

Stres seviyelerinizi not edin. Stresi neyin tetiklediğini ve bu duyguları azaltan aktivitelerin neler olduğunu bulun. Ayrıca geçmişte size neşe ve huzur getiren aktiviteleri hatırlayın. Stres yönetimi nedir?

Amaç hissi veren hobiler bulun

Güçlü bir amaç duygusu hissetmek, insan deneyiminin önemli bir parçasıdır ve muhtemelen yaşlandıkça daha da önemlidir. Hayatımızın erken dönemlerinde sahip olduğumuz roller ve sorumluluklarla—çocuklara bakmak ya da işlerimiz gibi—vedalaştıkça, hayattan geri çekilmeye ve az ilgi çekici, hatta yetersiz uyarıcı bir yaşam tarzına yönelme riskiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu, kötü bilişsel sağlık için bir risk faktörü olabilir.

Uzmanların tavsiyesi, hoşunuza giden bir şey bulup buna zaman ayırmaktır. Bu, yeni ya da kapsamlı bir şey olmak zorunda değildir, ancak size bir başarı hissi vermelidir. Belki bir kursa katılmak, yeni bir zanaat denemek, gönüllü olmak ya da bir bahçe kurmak olabilir.

Biraz boş zaman ayırın

Sıkılmak genellikle olumsuz bir zihin hali olarak görülür, ancak uzmanlar, araştırmaların bu boş zamanın aslında yaratıcılığı, öz-yansımayı ve problem çözme becerilerini artırabileceğini gösterdiğini söylüyor. Örneğin; sıkılmak, bireyleri daha uyarıcı ve yaratıcı uğraşlar aramaya yönlendirebilir ve hatta geleceği planlamaya ve kişisel gelişime katkıda bulunabilecek bir zihin gezintisini teşvik edebilir. Ayrıca, sıkılmak motivasyonel bir araç görevi görerek bireyleri yeni hedefler ve öğrenme fırsatları peşinde koşmaya itebilir.

Her hafta 20 ila 30 dakika ayırarak mindfulness (bilinçli farkındalık) uygulayın ve çevrenizi telefonsuz, müziksiz, televizyondan uzak bir şekilde gözlemleyin.

Kaynak: Wendy Rose Gould. "7 Easy Ways to Stimulate Your Brain As You Age, According to Doctors". Şuradan alındı: https://www.marthastewart.com/stimulate-your-brain-as-your-age-8753447. (30.11.2024).