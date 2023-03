Yaşlanma korkunuzu nasıl yenebilirsiniz?

Yaşlanmak, mutlaka mutluluğunuzu tüketmek anlamına gelmiyor. Kendinizi bu tür bir korkuyla karşıkarşıya buluyorsanız özellikle yaşlanma üzerine kitaplar okumayı ve bazı basit değişiklikleri hayatınıza dahil etmeyi düşünebilirsiniz.

Yaşlanma korkusu nedir?

Bazı insanlar ne yazık ki kutladıkları doğum günü sayısı arttıkça korku ve endişe duyuyorlar. Gerontofobi olarak da bilinen yaşlanma fobisi veya korkusu, çok çeşitli endişelerden kaynaklanabilir. Sağlık nedenlerinden yalnız kalma ve unutulma korkusuna kadar birçok endişe bu korkunun sebebi olabilir. Bu fobinin kökeninde birinci elden veya ikinci elden olumsuz deneyimler yatıyor olabilir. Kimi zaman yaşlanma korkusu insanları panik atak noktasına kadar bunaltabilir. Bahsettiklerimizden biri veya birkaçı size yakın geliyorsa aşağıda bahsettiğimiz bazı ipuçlarından yararlanabilirsiniz.

Yaşlanmaktan korkmak normal mi?

Endişeler birçok farklı şekilde ortaya çıkabiliyorlar. Yaşlanma korkusu, tezahür edebilecek en yaygın endişelerden biridir. Özellikle "yaşlanmanın etkilerini tersine çevirmeye" odaklanan uygulamaların veya gençlik merkezli reklamların ne sıklıkta paylaşıldığını ve görmekte olduğumuzu düşündüğümüzde bu durumun gayet anlaşılabilir olduğunu fark edebiliriz. Yaşlanma sadece benlik saygınızı değil, aynı zamanda psikolojik ve duygusal sağlığınızı da etkileyebilir.

Bu korkunun üstesinden nasıl gelebilirsiniz?

Farklı bir zihniyet geliştirmeyi öğrenmek bir gecede olmayacak, ancak daha başarılı bir yaşlanma süreci geçirmenize yardımcı olabilmesi için atabileceğiniz adımlar var. Yaşama olan yaklaşımınızı iyileştirmek için belirli önlemler alabilirsiniz. Aşağıdaki ipuçları, hayatınızın nasıl sürekli geliştiği, nasıl olgunlaştığınız ve yaşlanmanın herkesi nasıl etkilediği konusunda daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir:

Bakış açınızı değiştirin

Yaşlanma sürecini nasıl gördüğünüze dair bakış açınızı değiştirmek hayatınızı değiştirebilir. Tutumunuz, olaylara nasıl baktığınızı belirler. Hayatı ve yaşlanma sürecini benimsemeyi seçmek, zihninizi yaşlandıkça neye benzeyeceğiniz ve hatta nasıl görüneceğinizle ilgili endişelerden kurtulmanıza yardımcı olabilir. Bu bakış açısını değiştirerek, yaklaşan değişikliklerden korkmak yerine hayatın gösterdiği dersleri için şükran duymaya çalışabilirsiniz.

İşte bakış açınızı değiştirmenin bazı yolları:

Kaldığını düşündüğünüz yıllarınızı saymak yerine, yaşam deneyimlerinizi değerlendirmeyi deneyin.

Zamanı geri almayı denemek yerine şimdiki anı kucaklamayı deneyin.

Yaş almaktan endişelenmek yerine, her gün hayatını en iyi şekilde yaşamaya çalışın. Korku içinde yaşamak yerine şükran içinde yaşamayı deneyin.

Kendinizi sevmeyi öğrenin

Kendinizi sevmeyi öğrenmek, olumlu bir özgüvene sahip olmanın ve aynanın önünde günlük mantraları tekrar etmenin ötesine geçen bir konu. Bu konu aslında sizinle birlikte gelişen ve ömür boyu sürecek bir süreçtir. Kendinizi sevdiğinizde bu sevgi koşulsuz olmalıdır. Yüksek benlik saygısına sahip olmakla kendinizi sevmek arasında bir ayrım olduğuna dikkat etmek önemlidir. Özsaygı, kişinin kendi değerine ve yeteneklerine güven duymasıdır. Kendinizi sevmek, iyiliğinize ve mutluluğunuza saygı duymak demektir.

İşte kendinize olan sevginizi artırmanın bazı basit ve etkili yolları:

Duygularınızı kabul edin

Nasıl hissettiğinizden kaçınmak yerine, nasıl hissettiğinizi izleyin. Bastırmaya çalışmak yerine duygularınızı kabul etmek için kendinize izin verin.

Şimdiyi yaşayın

Ne olduğu ve ne olacağı hakkında endişelenerek enerjinizi boşa harcadığınızda şu anda sahip olduklarınıza odaklanmayı kaçırırsınız.

Kim olduğunuzu belirleyin

Kim olduğunuzu ve değerlerinizin neler olduğunu öğrenmek için kendinize zaman ayırın. Sizi neyin harekete geçirdiğini öğrendiğinizde, hayatınızı sizin için önemli olan şeylerle geçirerek yaşamanız daha olası olur.

Sizi mutlu eden şeyler yapın

Sizi mutlu eden ve size keyif veren şeyleri yaparak güne başlamaya çalışın. Gün içinde sizin için en önemli olan şeylere kaliteli zaman ayırmak, daha neşeli ve tatmin edici bir yaşam sürmenize yardımcı olacaktır.

Vücudunuza iyi bakın

Her gün uygun egzersiz ve beslenme için zaman bulmak, yalnızca kendinizi iyi hissetme hissini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda adeta vücudunuza enerjinizi yeniden yükleyecek ve görünüşünüz ve hislerinizden memnuniyet duymanızı sağlayacaktır.

Yaşlanma sürecini kabullenin

Hayatın her aşamasında bulunabilecek güzellikler vardır. Emin olun herkesin, her yaşta güzelliği tanımlama ve canlılığı bulma konusunda farklı bir yolu vardır. Fakat fiziksel güzelliğin ötesinde, yaşamanın da güzelliği vardır. Hayatınızı size memnuniyet ve tatmin getirecek şekilde yaşamak, yaşlandıkça daha iyi olma eğilimini artırır. Yaşla birlikte kim olduğunuzun ve neyi temsil ettiğinizi anlamanız da kolaylaşır.

Yaşamınıza şükran duyun

Başlangıç için en iyi nokta, hayatınızdaki olumlu şeyler için şükran göstermek olabilir. Temel bilgilerle başlayın: sağlık, yetenekler, arkadaşlar, aile, evcil hayvanlar ve eviniz. Minnettarlık içinde yaşadığınızda, bunun hem zihinsel hem de fiziksel sağlığınız üzerinde olumlu bir etkisi olabilir. Kendinizi hazır hissettiğinizde, minnettar olmanız gereken tüm şeyleri düşünmek için bir dakikanızı ayırın.

Zamanınızı iyi değerlendirin

Yaşlandıkça, hayatın ne kadar kırılgan olduğunu da anlayabilirsiniz. Her anı değerlendirerek, amaçlarla dolu bir hayat yaşamaya kendinizi teşvik edilirsiniz. Bu, hayatınızda önemli değişiklikler yapmanızı gerektirmez. Gün içinde arkadaşlarınızla ve ailenizle eğlenmek için zaman yaratarak ve anılar yaratarak hayatınıza amaç ve anlam bulabilirsiniz. Bunu yapabilmeniz için bazı öneriler:

Sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirmek

Arkadaşlarınızla yeniden bağlantı kurmak

Yavaşlamak ve hayatı kucaklamak

Önemli olan şeylere zaman ayırmak

Karşılaştırma yapmayın

Kendinizi başkalarının başardığı veya başarabileceği şeylerle karşılaştırmak, kimi zaman neşenizi azaltabilir. Bazen diğerlerinin başarılarını kıskanmadan ve kendinizinkiyle karşılaştırmadan göz ardı etmek zordur. Kıyaslamayı bırakmak için çaba sarf ettiğinizde, kendinizi sürekli ayakta uydurma mücadelenizden kurtarabilirsiniz. Başkalarına ayak uydurmaya çalışmaktansa, hayattan daha çok zevk aldığınızı böylece fark edeceksiniz.

Referans: Alejandra Vasquez. "How to Deal With Fear of Aging or Looking Older: 15 Tips". Şuradan alındı: https://www.joincake.com/blog/fear-of-aging/. (14 Eylül 2022).