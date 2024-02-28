Yaşar Kemal sözleri

Bugün, 2015 yılında aramızdan ayrılan ünlü yazar ve şair Yaşar Kemal'in ölüm yıldönümü... Yaşar Kemal'in hayatımıza dokunan en unutulmaz sözlerini ve kitaplarından alıntıları derledik.

Yaşam
Giriş: 28 Şubat 2024 14:00
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  • "İnsan, evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar."

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  • "Hayat, umutsuzluktan umut yaratmaktır"

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  • "Dünya on binlerce çiçekli bir kültür bahçesidir; her çiçeğin ayrı bir rengi ve kokusu vardır. Bir çiçeğin koparılması bir rengin, bir kokunun yok olmasıdır. Tek dile, tek renge kalmış bir dünya hapı yutmuştur."

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  • "Gülümse bitsin karanlık, Gülümse karamsarları şaşırt, Gülümse güller açsın yüzünde, Gülümsemenle yayılsın ışık, Dünyayı ısıtmasan da güneş gibi."

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  • "Düşünmek en küçük anlamda, var olmak demektir."

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  • "Konuşan insan, öyle kolay kolay dertten ölmez. Bir insan konuşmayıp da içine gömüldü müydü, sonu felakettir."

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  • "Dünya da çok şey kolay da insan olmak zor."

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  • "Hep işe yüzeyinden bakmak, işte bu kötü. Neyi alırsak alalım elimize, derinine inmiyoruz. Derine gitmek bir çaba işidir. Dışta ne görürsek ne gözümüze çarparsa, işte bu budur deyip işin içinden sıyrılıyoruz."

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  • "Belki bir yerlerde, bir köşelerde kuş alıp salıverecek kadar yüreği yufka birkaç insan kalmıştır, kim bilir belki."

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  • "Bir bahçede hep aynı çiçekten olursa o bahçe güzel olmaz. Sen, ben, o varız diye güzel bu bahçe. Koparma farklı çiçekleri, kalsın renkleriyle, kokularıyla."

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