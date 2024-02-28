Yaşar Kemal sözleri

"\u0130nsan, evrende g\u00f6vdesi kadar de\u011fil, y\u00fcre\u011fi kadar yer kaplar.". "Hayat, umutsuzluktan umut yaratmakt\u0131r". "D\u00fcnya on binlerce \u00e7i\u00e7ekli bir k\u00fclt\u00fcr bah\u00e7esidir; her \u00e7i\u00e7e\u011fin ayr\u0131 bir rengi ve kokusu vard\u0131r. Bir \u00e7i\u00e7e\u011fin kopar\u0131lmas\u0131 bir rengin, bir kokunun yok olmas\u0131d\u0131r. Tek dile, tek renge kalm\u0131\u015f bir d\u00fcnya hap\u0131 yutmu\u015ftur.". "G\u00fcl\u00fcmse bitsin karanl\u0131k, G\u00fcl\u00fcmse karamsarlar\u0131 \u015fa\u015f\u0131rt, G\u00fcl\u00fcmse g\u00fcller a\u00e7s\u0131n y\u00fcz\u00fcnde, G\u00fcl\u00fcmsemenle yay\u0131ls\u0131n \u0131\u015f\u0131k, D\u00fcnyay\u0131 \u0131s\u0131tmasan da g\u00fcne\u015f gibi.". "D\u00fc\u015f\u00fcnmek en k\u00fc\u00e7\u00fck anlamda, var olmak demektir.". "Konu\u015fan insan, \u00f6yle kolay kolay dertten \u00f6lmez. Bir insan konu\u015fmay\u0131p da i\u00e7ine g\u00f6m\u00fcld\u00fc m\u00fcyd\u00fc, sonu felakettir.". "D\u00fcnya da \u00e7ok \u015fey kolay da insan olmak zor.". "Hep i\u015fe y\u00fczeyinden bakmak, i\u015fte bu k\u00f6t\u00fc. Neyi al\u0131rsak alal\u0131m elimize, derinine inmiyoruz. Derine gitmek bir \u00e7aba i\u015fidir. D\u0131\u015fta ne g\u00f6r\u00fcrsek ne g\u00f6z\u00fcm\u00fcze \u00e7arparsa, i\u015fte bu budur deyip i\u015fin i\u00e7inden s\u0131yr\u0131l\u0131yoruz.". "Belki bir yerlerde, bir k\u00f6\u015felerde ku\u015f al\u0131p sal\u0131verecek kadar y\u00fcre\u011fi yufka birka\u00e7 insan kalm\u0131\u015ft\u0131r, kim bilir belki.". "Bir bah\u00e7ede hep ayn\u0131 \u00e7i\u00e7ekten olursa o bah\u00e7e g\u00fczel olmaz. Sen, ben, o var\u0131z diye g\u00fczel bu bah\u00e7e. Koparma farkl\u0131 \u00e7i\u00e7ekleri, kals\u0131n renkleriyle, kokular\u0131yla.".
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