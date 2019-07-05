oyuncu ersin korkut, yılmaz erdoğan'ın yeğeniymiş ulan ne sahtekar bir dünya hani sette çaycıymışda keşfedilmiş hep acitasyon hep acitasyon gençlere kötü örnek yukarıdaki karelerde herkesin bir dayısı halası teyzesi babası var olmaynlar bir şey olamaz zaten coğuda beceriksiz bu sayede bir yere gelmişler utanmadan bir dealınteri diyorlar gerçek sanatcılar tiyatrocular ac ama onurlu
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alayı babadan oğula misali, biri diğerinin yeğeni, öbürü başkasının kuzeni. görende der bizim yeşilçam olmuş aile şirketi. babası oyuncu vs olupta gidip başka bir iş "yapabilen" yok maşallah.Cevapla
Ahmet Uğurlu nerede?Cevapla
oyuncu ersin korkut, yılmaz erdoğan'ın yeğeniymiş ulan ne sahtekar bir dünya hani sette çaycıymışda keşfedilmiş hep acitasyon hep acitasyon gençlere kötü örnek yukarıdaki karelerde herkesin bir dayısı halası teyzesi babası var olmaynlar bir şey olamaz zaten coğuda beceriksiz bu sayede bir yere gelmişler utanmadan bir dealınteri diyorlar gerçek sanatcılar tiyatrocular ac ama onurluCevapla