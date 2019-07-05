Akraba olan ünlüler

Bu ünlülerin birbirleri ile akraba olduklarını biliyor muydunuz?

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Ercan Yazgan - Billur Yazgan Billur Yazgan, 'Kapıcı Cafer' olarak bilinen Ercan Yazgan'ın kızı.
Kategori : Yaşam
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Ercan Yazgan - Billur Yazgan

Billur Yazgan, 'Kapıcı Cafer' olarak bilinen Ercan Yazgan'ın kızı.

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Yorumlar
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HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    14 Şubat 2018 Çarşamba 10:33

    alayı babadan oğula misali, biri diğerinin yeğeni, öbürü başkasının kuzeni. görende der bizim yeşilçam olmuş aile şirketi. babası oyuncu vs olupta gidip başka bir iş "yapabilen" yok maşallah.

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  • Misafir
     
    11 Şubat 2018 Pazar 23:24

    Ahmet Uğurlu nerede?

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  • Misafir
     
    16 Aralık 2017 Cumartesi 10:32

    oyuncu ersin korkut, yılmaz erdoğan'ın yeğeniymiş ulan ne sahtekar bir dünya hani sette çaycıymışda keşfedilmiş hep acitasyon hep acitasyon gençlere kötü örnek yukarıdaki karelerde herkesin bir dayısı halası teyzesi babası var olmaynlar bir şey olamaz zaten coğuda beceriksiz bu sayede bir yere gelmişler utanmadan bir dealınteri diyorlar gerçek sanatcılar tiyatrocular ac ama onurlu

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