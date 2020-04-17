En iyi salgın filmleri

Rec: Ölüm Çığlığı, (REC) - 2007
Yönetmen: Jaume Balaguero, Paco Plaza
Bir muhabir ile kameraman, haber için girdikleri binanın karantinaya alınmasıyla kendilerini bir ölüm kalım savaşının ortasında bulurlar. Gizemli bir hastalığa yakalananlar herkese saldırırken, diğerleri canını kurtarmaya çalışır... Olayları bir haber kameramanın kayıtlarından izliyor olmamız ani gelişen salgının etkisini ikiye katlıyor. Çatısı, bodrumu ve kapıların ardındaki gizli tehlikelerle, bir apartman daha önce hiç bu kadar korkutucu olmamıştı.