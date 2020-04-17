En iyi salgın filmleri

Son Umut, (Children of Men) - 2006

Yönetmen: Alfonso Cuaron

Listemizin en farklı ve orijinal salgın filmlerinden biri. Kudurup başkalarına saldıran ya da ateşi yükselerek ölen insanlar yok filmde. Ama her şey, bütün dünyaya yayılan kısırlık hastalığıyla ilgili... İnsanların artık çocuk yapamıyor oluşu, dünyayı giderek daha umutsuz bir yer haline getiriyor. Geleceksizlik fikrinin insanları içten içe yiyip bitiren bir virüsten beter olduğunu görüyor; filmi seyrettikten sonra bebeklerin, çocukların ve gençlerin olmadığı bir dünyayı aklınıza dahi getirmek istemiyorsunuz...