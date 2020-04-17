En iyi salgın filmleri

En iyi salgın konusunun sinemanın çok farklı türlerinin ilgi alanına girdiğini keşfettik.

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    Yedinci Mühür, (Det sjunde inseglet) - 1957

    Yönetmen: Ingmar Bergman

    Bergman’ın düşünsel yanı ağır basan bu fantastik dramı veba yıllarında geçer. Haçlı Seferleri’nden evine dönen yorgun şövalye, Avrupa’yı kırıp geçiren salgın hastalığın karşı konulmaz dehşeti karşısında hayatın anlamını ve varoluşunu sorgular. Canını almaya gelen Ölüm’e meydan okuyarak onu satranç oynamaya davet eder... Şövalye olup bitenlerin arasında tutunacak bir umut kırıntısı ararken Ölüm de kazanmak için elinden geleni yapar. Karanlık bir Bergman klasiği...

     

    21. yüzyılın en iyi 100 filmi

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    12 Maymun, (12 Monkeys) - 1995

    Yönetmen: Terry Gilliam

    İnsanlar salgın hastalıklar nedeniyle yeraltına inmiş ve orada yeni bir dünya kurmuşlardır. Açık havaya ve toprağın üstüne dönmek için zaman makinesiyle geçmişe bir mahkûm gönderirler. Amaçları salgını daha başlamadan engellemektir... Geçmiş ile gelecek, yer altıyla yer üstü arasında gidip gelen hikâye, özgün görsel dünyası ve duygusal öyküsüyle seyirciyi büyüleyen bir Terry Gilliam başyapıtına dönüşüyor.

     

    Her kadının izlemesi gereken 20 film

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    Tehdit, (Outbreak) - 1995

    Yönetmen: Wolfgang Petersen

    Starları, klişeleri, iyi ve kötü adamlarıyla Hollywood tarzı tipik bir felaket filmi. Ama böyle bir listeye almamak haksızlık olurdu. Kaldı ki, Afrika’da ortaya çıkan gerçek Ebola virüsünün olası etkilerinden yola çıkan senaryonun, tüyler ürpertici bir yan taşıdığı kesin. “Bunların hepsi bir gün gerçek olabilir” düşüncesi “Tehdit”i sıkı bir gerilim ve unutulmaz bir salgın öyküsü haline getiriyor. 1967’de Zaire’de geçen açılış sahnesi de akıllardan çıkacak gibi değil.

     

    Kalbinize dokunacak 10 film

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