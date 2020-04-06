Türk sinemasının en iyi roman uyarlamaları

Türk sinemasındaki en iyi 10 roman uyarlaması...

  • 1
    10

    Üç Tekerlekli Bisiklet 1962

    Yönetmenler: Lütfi Ö. Akad, Memduh Ün.

    1960’lar Türk sinemasının, toplumsal gerçekçi filmlere yöneldiği bir dönemdi. Gerçekçi tarzıyla Orhan Kemal kuşkusuz o dönemin sinemacılarının ilham kaynaklarından biriydi. Yazarın “Sokakların Çocuğu” adlı romanından Vedat Türkali tarafından sinemaya uyarlanan film, 6 yaşındaki çocuğunu tek başına büyüten Hacer (Sezer Sezin) ile bir cinayet işledikten sonra Hacer’in evine sığınan bir yabancının (Ayhan Işık) yakınlaşma öyküsünü anlatır. Filmin başarısında özenli anlatım kadar öykünün sağlamlığının da katkısı vardır.

     

  • 2
    10

    Bereketli Topraklar Üzerinde 1980

    Yönetmen: Erden Kıral

    Orhan Kemal’in en önemli eserlerinden biri olan “Bereketli Topraklar Üzerinde”, Türkiye’nin değişik bölgelerinden ekmek parası için Çukurova’ya gelen tarım işçilerinin hayatından bir kesit sunar. Yaşanmışlıklara, gerçek insanlara dayanan roman, yoksulluk ve sömürü kadar umudu da anlatır. Yönetmen Erden Kıral; Mahmut Tali Öngören ve Tuncel Kurtiz’le yazdığı senaryoda gözlem gücüne dayalı, bol karakterli romanı, etkili ve çarpıcı bir sinemayla perdeye aktarır. Sonuç, Türk sinema tarihinin en iyi filmlerinden biridir.

     

  • 3
    10

    Hakkâri’de Bir Mevsim 1984

    Yönetmen: Erden Kıral

    Askerliğini Doğu’da köy öğretmeni olarak yapan ünlü yazar Ferit Edgü’nün, yaşadıklarından esinlenerek kaleme aldığı “O” adlı roman, Türk edebiyatındaki diğer kırsal kesim eserlerinden farklıdır. Film Hakkâri’nin bir köyünde geçip giden günleri, insan dramlarını ve kültürel zenginliği şehirli bir aydının gözünden, sakin, duru bir sinemayla aktarır. Başarıda Onat Kutlar’ın senaryosunun da büyük payı vardır.

     

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