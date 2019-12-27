Yılbaşında evde oynayabileceğiniz oyunlar

İsim - Şehir İddia ediyoruz bu oyunu herkes hayatında bir defa oynamıştır. Ancak varsa bilmeyenler veya hatırlamayanlar için tekrar hatırlatalım. Bu oyunda bir kağıda sırasıyla "İsim-Şehir-Bitki-Hayvan-Eşya-Sanatçı-Ülke-Not" yazılır. Bir harf seçilir ve seçilen harfe uygun olarak isim, şehir, bitki, hayvan, eşya ve sanatçı bulmaya çalışılır. İlk bitiren "Bitti" deyip 20'ye kadar sayar. 20 olduğunda herkes yazmayı bırakır. Bulunamayan yerlere 0 puan, iki kişinin aynı yazdığı şeye 5 puan diğer cevaplananlara ise 10 puan verilir. Son oyunun ardından bütün puanlar toplanır ve böylece birinci belli olur.