Yılbaşında evde oynayabileceğiniz oyunlar

Yılbaşı gecesi evde oynayabileceğiniz eğlenceli yılbaşı oyunları...

Yaşam
29 Aralık 2020 Salı

  • Tombala Kutu oyunları da yılbaşı eğlencelerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yılbaşı deyince akla ilk gelen oyunlardan olan tombalaya bu haberimizde yer vermemek olmazdı doğrusu.

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  • İsim - Şehir İddia ediyoruz bu oyunu herkes hayatında bir defa oynamıştır. Ancak varsa bilmeyenler veya hatırlamayanlar için tekrar hatırlatalım. Bu oyunda bir kağıda sırasıyla "İsim-Şehir-Bitki-Hayvan-Eşya-Sanatçı-Ülke-Not" yazılır. Bir harf seçilir ve seçilen harfe uygun olarak isim, şehir, bitki, hayvan, eşya ve sanatçı bulmaya çalışılır. İlk bitiren "Bitti" deyip 20'ye kadar sayar. 20 olduğunda herkes yazmayı bırakır. Bulunamayan yerlere 0 puan, iki kişinin aynı yazdığı şeye 5 puan diğer cevaplananlara ise 10 puan verilir. Son oyunun ardından bütün puanlar toplanır ve böylece birinci belli olur.

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  • Evet - Hayır Bir dönem televizyonda büyük ilgi ile izlenen "Evet - Hayır" yarışmasını kendi içinizde oynamaya ne dersiniz? Kuralımız çok basit: Sorulan soru ne olursa olsun cevaplarda "Evet - Hayır" kullanmamak!

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  • Tabu Yılbaşında, yasaklı kelimeleri kullanmadan kartta çıkan kelimenin anlatılmaya çalıştığı bol eğlenceli Tabu oyununu oynamaya ne dersiniz?

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  • Pictionary Tabu oynunun bir benzeri olan Pictionary'de amaç anlatılmak istenen kelimeyi konuşmadan yalnızca çizerek karşı tarafın bilmesini sağlamaktır.

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  • Kızma birader Kalede bulunan tüm piyonlarınızı diğer yarışmacılardan önce oyun tahtasının ortasındaki belirli alana taşıyın ve kazanın!

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  • Jenga Dengelerin gücü adına! Bu oyunda temel amaç 60 adet kule halindeki bloklardan tahtaları çekerek kuleyi yıkmamak.

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  • Scrabble Kısaca harf dizme oyunu olan Scrabble'da bilmeniz gereken en önemli kural bazı harfleri kullanarak oluşturulan kelimelerin daha çok puan kazandırıyor olması. Kelime haznesi geniş olanları buraya alalım!

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  • Monopoly Eğlenceli bir ticaret oyunudur. Bu oyunda otel, restoran, şehir alabilir ve satabilirsiniz. Ticaret zekasına ve şansına güvenenler burda mı?

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  • Uno Biraz taktik gerektiren Uno oyunu yılbaşı gecesi için en eğlenceli kart oyunları arasında yer alıyor.

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