Daha önce adını duymadığınız ilginç meyveler!

Yıldız meyvesi, oxalis familyasına aittir. Ülkemizde yıldız meyvesi olarak adlandırılır. Ananas meyvesini andıran bu meyve; Moluccas, Hindistan ve Sri Lanka gibi bölgelerde oldukça yaygındır. Budistler için ayrı bir önemi bulunur.
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Longan (Ejder Gözü) meyvesi
Dış görünüşüyle dikkat çeken bu meyve, bazı bölgelerde kedi gözü olarak bilinir. Ejder gözü meyvesinin ana yurdu, Güneydoğu Asya'dır.
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Cupuaçu meyvesi
Kakao fasulyesini andıran bu meyvenin ana vatanı Güney Amerika'dır. Bu meyvenin aroması genellikle tatlılarda kullanılır.
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Çin Koca Yemişi (Myrica Rubra)
Çin koca yemişi olarak bilinen bu meyve, C vitamini açısından oldukça zengindir.Bu lezzet, kışın yapraklarını dökmeyen bir ağaca sahiptir.
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Ake meyvesi
Ake, Jamaika'ya özgü bir lezzet olarak bilinir. Meyvenin iç kısmında yer alan kırmızı bölge meyvenin çekirdeğidir. Bu meyvenin sadece dış kısmı yenilebilir.
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Durian (Duryan) meyvesi
Durian meyvesi, bir lif kaynağıdır. Güneydoğu Asya'da; Malezya, Tayland ve Vietnam'da yetiştirilir. Yetiştirildiği bölgede "meyvelerin kralı" olarak anılır. Kötü kokusuyla ünlüdür.
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Goya meyvesi
Goya meyvesi, minareller ve vitaminler açısından oldukça zengindir. Tropikal iklim bölgelerinde yetişir.
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Hint inciri meyvesi
Vitamin ve minareller açısından oldukça zengindir. Daha ilaç bu yapımında kullanılan bu meyve, ülkemizde Akdeniz ve Ege bölgesinde yetişir. "Kaktüs meyvesi" olarak da bilinir.
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Kiwano (boynuzlu kavun) meyvesi
Afrika bölgesinde yetişen bu meyve ülkemizde Alanya kavunu olarak bilinir. Vitaminler ve minareller açısından oldukça zengidir. C vitamini deposudur.
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Liçi meyvesi
Liçi, meyvesi protein ve lif kaynağıdır. Güney Afrika ve Güney Amerika'da yetişir. Kilo vermeye yardımcı olur.
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Mangostan (Tanrıların meyvesi)
Mangostan meyvesinin ana vatanı, Asya'dır. Yetiştirildiği bölgede "meyvelerin kraliçesi" olarak anılır. Tatlı-ekşi bir tadı vardır. Antioksidan deposudur. Kabuğu ilaç yapımında kullanılır.
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Pitaya (Ejder meyvesi)
Dünyanın en pahalı meyvesi olarak bilinir. Bu meyvenin iç kısmı beyaz veya kırmızı olabilir. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir.
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Rambutan (Meyvelerin kralı) meyvesi
Rambutan meyvesi, Malaya yarımadasında yetiştirilir. Dışındaki uzantılar saça benzediği için adını Maleyce "saç" anlamına gelen "rambut" sözcüğünden alır. Demir vitamini açısından çok zengindir.
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Yılan meyvesi
Yılan meyvesi dış görünüşünden dolayı yılana benzetilir. Palmiye ağacında yetişen bu meyve; Tayland'da, Malezya'da ve Endonezya'da yetiştirilir.
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Yıldız elması meyvesi
Yıldız elması meyvesi, Hindistan'da yetiştirilir. Hoş bir kokuya sahiptir. Yoğun bir aroması vardır.
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