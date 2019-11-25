Sosyal yönden zeki insanların 16 özelliği

Bir insanın sosyal yönden zeki olduğunu nasıl anlarsınız? Cevabı haberimizde.

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Zeki insanların 16 özelliği

Sosyal yönden zeki insanlar, her an her yerde, kültürel açıdan kabul edilebilirin ötesini kapsayan şekilde düşünür ve hareket ederler. İnsanlarla, kimliklerini ve söylemek istediklerini feda etmeden iletişim kurar ve onları rahat hissettirirler. Bu, elbette ki, iletişimin temelidir; beyinlerimizin arzulamaya mahkûm olduğu ve bireysel olarak geliştirdiğimiz iletişim yöntemi.

 

İşte sosyal yönden zeki bir kişinin temel özellikleri:

 

Sohbet ettikleri kişilerden güçlü duygusal tepkiler almaya çalışmazlar: Hayranlık ya da saygı tepkileri ateşlemek amacıyla başarılarını abartacak ya da sempati tepkisi alabilmek için yaşadıkları zorlukları büyütecek şekilde iletişim kurmazlar.

 

Politika ya da düşünceler hakkında kesin yargılarla konuşmazlar: Bir kişi ya da fikir hakkında kesin yargılarla konuşmak, mevcut bakış açısı çeşitliliğine kör bir şekilde yaklaşmaktır. Bu tavır, eski kafalılığın ve kıt görüşlülüğün tanımıdır.

 

 

Eleştirileri anında reddetmezler, eleştiriye karşı yaklaşılamaz ya da değiştirilemez olarak algılanmalarına sebep olacak güçlü duygusal tepkiler vermezler: Sosyal yönden zeki insanlar, tepki vermeden önce eleştiriyi dinlerler; çünkü değerlendirme olmaksızın ani duygusal tepkiler vermek, yalnızca savunmacılıktır.

 

 

Birisi hakkındaki düşüncelerini onlar hakkında gerçeklermiş gibi yansıtmazlar: Sosyal yönden zeki insanlar, birisi hakkında kesin bir gerçekmişçesine “O tam bir pislik.” gibi yargılarda bulunmazlar. Bunun yerine “Beni rahatsız eden bazı davranışları var.” gibi söylemleri tercih ederler.

 

İnsanları davranışları aracılığıyla asla genellemezler (belirli bir noktayı işaret etmek için asla ‘sen hep..’, ‘sen hiçbir zaman…’ gibi sözler kullanmazlar): Çünkü birisine karşı tehditkar hissettirmeyen bir dil kullanmak, karşınızdaki kişinin bakış açınıza açık bir şekilde yaklaşmasını ve arzuladığınız değişime götüren bir diyalogun ortaya çıkmasını sağlamanın en iyi yoludur.

 

Dolaysız bir şekilde konuşurlar: Söylemek istedikleri şeyleri lafı dolandırmadan dile getirirler. Sakince, basit, kısa ve öz, düşünceli bir şekilde konuşurlar. İletişime odaklanırlar; yalnızca insanlardan tepki almaya değil.

 

Sağlıklı bir şekilde bağlarını koparabilmeyi bilirler: Yani bir başka deyişle dünyanın kendi etraflarında dönmediğini bilirler. Karşılarındaki kişinin yaptığı herhangi bir açıklamanın kendileri açısından olumsuzluk ifade etmesinden endişelenmeden dinlemeyi başarırlar. Kendi bakış açılarından kopup her şeyin kendileri ile ilgili olduğunu farz etmeden karşılarındaki insanın fikirlerini en azından anlamaya çalışırlar.

 

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İnsanları cahillikleri konusunda bilgilendirmeye çalışmazlar: Birini yanlış düşünme ile suçladığınızda, savunma sistemlerini aktive etmelerine sebep olarak başka bir bakış açısını değerlendirme ihtimallerini düşürürsünüz. Öncelikle kendi duruşlarını geçerli kılıp sonrasında kendi fikirlerinizi sunarak karşı tarafın kendi gücünü elinde tutmasını sağlayabilir ve savunma yerine karşılıklı öğrenmenin olduğu bir diyalog yaratabilirsiniz.

 

İnsanların duygularını geçerli kılarlar: İnsanların duygularını geçerli kılmak, fikirlerini değiştirmeleri ya da reddetmeleri için mantık kullanmaya çalışmaksızın hissettiklerini kabul etmektir; yani gerçekte kim olduklarını geçerli kılmaktır – siz farklı şekilde tepki vermeyi tercih etseniz de.

 

Gölgelerdeki benliklerinin’ başkalarında abarttıkları özellikler, davranışlar ve modeller olduğunu bilirler: Kişinin yanlış bilgiler veren bir politikacıya karşı olan nefreti, kavrayışsız ya da az nitelikli olma korkusunun yansıması olabilir. Ya da kişinin pasif bir arkadaşına duyduğu hoşnutsuzluk, hayatında başkalarına güç vermeye yönelik eğiliminin tanımı olabilir. Bu, daima belirgin olan bir bağlantı değildir; ancak mevcut güçlü bir duygusal tepki olduğunda, her zaman oradadır. Bir şeyden ciddi şekilde hoşnutsuzluk duyduğunuzda, ondan basitçe kurtulmak istersiniz.

 

Öğrenmek değil yalnızca kazanmak isteyen insanlarla tartışmazlar: Sosyal açıdan zeki insanlar, herkesin iletişim kurmak, öğrenmek ya da gelişmek istemediğini bilirler; dolayısıyla onları zorlamaya çalışmazlar.

 

Tepki vermek için değil, duymak için dinlerler: Konuşan insanları dinlerken nasıl tepki vereceklerine değil, söylenen şeylere odaklanırlar.

 

Ebeveynlerine göstermekten, bir çocuğa açıklamaktan ya da bir işverenin bulmasından utanacakları herhangi bir şeyi internette paylaşmazlar: Arkasında durma konusunda kendinize güvenmediğiniz bir şeyi internette paylaşmak, kendinize karşı dürüst olmadığınız anlamına gelir. Bu davranış, kişiliğinizin başkalarının onayına ihtiyaç duyan kısmına göre hareket ettiğinizin göstergesidir.

 

Kendilerini doğru olanın sözcüsü olarak görmezler: “Yanlış düşünüyorsun.” yerine “Bence yanlış düşünüyorsun.” demeyi tercih ederler.

 

Bir fikri çürütmeye çalışırken ad hominem yanılgısına düşmezler: Ad hominem yanılgısı, kişinin dikkatleri tartışılan konu üzerinden uzaklaştırmak amacıyla muhatabının karakterine saldırmayı seçmesidir. Örneğin günde üç kez çikolata yiyen birinin “Bence çocuklar çok fazla çikolata yememeli.” demesi üzerine, sosyal yönden zeki bir insan “Bunu sen mi söylüyorsun!” diye yanıt vermez. Söyleneni karşı tarafın bakış açısından duymaya çalışır.

 

Öncelikli ilişkileri kendileriyledir ve bu ilişki üzerinde durmadan çalışırlar: Sosyal yönden zeki insanların kavradıkları en temel şey, insanlarla olan ilişkilerinin kendileri ile olan ilişkilerinin bir uzantısı olduğu gerçeğidir.

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Yorumlar
33
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    16 Haziran 2018 Cumartesi 03:06

    Anlayış, iyi kalplilik, doğruluk ve nezaket uzun lafın kısası galiba. Bunların bir tanesine bile tek bir insanda dahi denk gelmedim.

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  • Misafir
     
    19 Aralık 2017 Salı 17:53

    düşünmeden yaptıgınız yorumlar için size tesekkür ediyorum daha fazla konusmayacam virüs bulaşıcı olabilir

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  • Misafir
     
    29 Ağustos 2016 Pazartesi 17:42

    böyle biri varsa bile; ya ölmüştür,yada hiç doğmamıştır...

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  • Misafir
     
    29 Ağustos 2016 Pazartesi 13:38

    bu yazıya göre ben sosyal gerizekalıyım.. aferin size

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  • Misafir
     
    12 Haziran 2018 Salı 12:05

    :)

  • Misafir
     
    27 Ağustos 2016 Cumartesi 18:35

    asosyalım ayda 1 evden çıkarsam ya çıkarım ya çıkmam bunların çoğu bende var palavra haber :)

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  • Misafir
     
    28 Ağustos 2016 Pazar 02:08

    gecenin ikisinde güldürdün beni... evden çıkmıyosun hepsi sende var, e bende de var :) kendimden yola çıkarak diyorum ki hayat gereksiz, insanlar hoşgürülebilir, mekan değiştirmek huzur verir ama en sağlam mekan insanın evidir..

  • Misafir
     
    19 Aralık 2017 Salı 17:46

    xerdir bremın?

  • Misafir
     
    19 Aralık 2017 Salı 17:46

    kolay gelsin

  • Misafir
     
    19 Aralık 2017 Salı 17:46

    kolay gelsin

  • Misafir
     
    27 Ağustos 2016 Cumartesi 01:22

    koşullu yönlendirmeden ibaret basit bir yazı

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  • Misafir
     
    26 Ağustos 2016 Cuma 23:33

    "ad hominem" yerine "belden aşağı vurmak" tabiri var güzel türkçemizde.

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  • Misafir
     
    30 Mayıs 2016 Pazartesi 12:35

    yeni hayatımın ilk gününe selamlar olsun. teşekkürler.

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  • Misafir
     
    29 Mayıs 2016 Pazar 20:51

    arkadaşlar anlamadınız mı hala. diyor ki; insanın sevmeden aldığı karısı, sevipte alamadığı karasevdası olurmuş:))

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  • Misafir
     
    19 Aralık 2017 Salı 17:47

    heyt kral

  • Misafir
     
    29 Mayıs 2016 Pazar 20:17

    ben çok gerizakalıyım :ddd

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  • Misafir
     
    19 Aralık 2017 Salı 17:47

    afferin

  • Misafir
     
    29 Mayıs 2016 Pazar 13:11

    %80'i bana uyuyor

    Cevapla
  • Misafir
     
    28 Mayıs 2016 Cumartesi 23:55

    zorundamıyım?

    Cevapla
  • Misafir
     
    26 Ağustos 2016 Cuma 20:23

    şarkının adı

  • Misafir
     
    28 Mayıs 2016 Cumartesi 14:23

    bunların yarısını dahi yapabilen bir insan olduğunu düşünmüyorum, derken bile öyle olmadığımı ortaya koyduğum kanısındayım derken de, öyle olduğum kanısındayım. zeki miyim değil miyim.

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  • Misafir
     
    29 Ağustos 2016 Pazartesi 15:38

    anammm çıkmaza soktun mübarekkk :)))

  • Misafir
     
    28 Mayıs 2016 Cumartesi 03:15

    zeki insan bu yaziyi okumaz)

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  • Misafir
     
    29 Mayıs 2016 Pazar 03:50

    süper olmuş

  • Misafir
     
    29 Ağustos 2016 Pazartesi 14:07

    sen okumuşsun

  • Misafir
     
    19 Aralık 2017 Salı 17:48

    thuglife

  • Misafir
     
    14 Haziran 2018 Perşembe 14:04

    sen niye okudun?

  • Misafir
     
    27 Mayıs 2016 Cuma 21:38

    yani hocam bunlara uymayanlar gerizekalı mı uynayanlar ölsun mü allahbelasını mı versin ne demek istiyonuz bu konuyu biraz açın :))

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  • Misafir
     
    15 Nisan 2016 Cuma 07:53

    aptalligimin tescillendigi gün bu gündür. zeki bir insanin profiline uyan davranislarin tekini bile sergilemiyorum. hüngürt!

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  • Misafir
     
    27 Mayıs 2016 Cuma 13:38

    helal sana herkes senin gibi koyver gitsin takma uğraşma hesap yapma

  • Misafir
     
    27 Mayıs 2016 Cuma 21:35

    yawrum senide allah yaratmış senin suçun yok!

  • Misafir
     
    28 Mayıs 2016 Cumartesi 09:12

    arkadaşlar burada mevzubahis olan sosyal zekadır uygun yaş aralığında belirli usullerle pozitif yönde geliştirilebilir, üzülmeyin gerizekalı değilsiniz..

  • Misafir
     
    28 Mayıs 2016 Cumartesi 14:15

    demekki kendini beğenen, başkasını dinlemesini, fikir tartışmasını bilmeyen birisin, açık görüşlü deniyor değil dik kafalısın.


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