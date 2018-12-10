Diğer insanların deneyimlerine karşı hassastırlar
Zeki insanlar, bir başka insanın düşündüklerini ya da hissettiklerini, neredeyse bizzat hissederler. Bazı psikologlar, empatinin, diğerlerinin ihtiyaçlarına ve duygularına karşı tetikte olmanın ve bu ihtiyaçlara hassasiyetle yaklaşacak şekilde davranmanın, duygusal zekânın temel bileşenlerinden olduğunu düşünüyor. Duygusal açıdan zeki kişiler, tipik olarak yeni insanlarla konuşmaya ve onlar hakkında bir şeyler öğrenmeye oldukça ilgilidirler.
hayatım neden böyle, neden ben anormalim derken bunu buldum. demek aşırı zekiyim, ama sosyallik sıfır.Cevapla
zeki olsanız burda işiniz ne güldürmeyin adamıCevapla
18 özellikte bende yok :(Cevapla
yüksek zekalı olmayanlar leblebi derken dükkanlar kapanır...Cevapla
yüksek zekaya sahip olup olmaması o kadar bir şey değiştirmez, yeterki düşünüp kendine güvensin.Cevapla
ben saat 4,5 e kadar yatmiyorum simdi ben dahimiyimCevapla
saçmala adam oara 19 tane şey yazmış eğer yazdıkları doğruysa ve çoğu sende varsa zekisin demektir e ozaman bende bugün gece 3 e kadar uyımıyım zeki birisi olayım varmı böle bişi boş boş şeyler yazmayın ayrıca adamın yazdıkları doğruysa sen zeki değilsindir zaten sen kafanı yorma çünkü mantıklı düşünemiyorsun
bu yorumu yazdığına göre zen zeki değilsin çünkü mantıklı düşünemiyorsun
bana hepsı sacma gelıyor ...neyın pesıne dusceksın ...ısıne gelırse yolunda yurursun ısıne gelmedı mı kım olursa olsun ıpını keser atarsın..septısemıst olmanın bır manası yok..her ıyılıkte bır pıslık aramaya gerek yok..Cevapla
iyi sevgilinize bır cıcek alın oda benı yataga mı atacak acaba dıye dusune dusune sızden uzaklassın..gayet aptalca acıklamalar bunlar..septısemıst olmanın bır manası yok..kısıyı begenmıyorsan sallar gecer gıdersın okadar..Cevapla
bende diyorumdum neden hep tükenmiş ve uykusuzum demek ki bizim kafa aralıksız çalışıyormuş. qweqwe:))Cevapla
bu yorumu okuyupta aa aynı ben demeyen kaç kişi var acaba. hiç kimse ben gerizekalıyım demezCevapla
aynen
evetCevapla
çok endişeliyim...Cevapla
benim zekam 140-170 arası ve bende biraz unutkanlık var. çok bilgi öğreniyorum, öğrenmeyi çok sevdiğimden çok fazla bilgi ediniyorum. sonra beynim bu bilgileri aldıktan bir süre sonra geri atıyor ve ben unutuyorumCevapla
zeki insan olacağım diye satır satır bende öyleyim demeye gerek yoktu tatlı canınızı neden fazlasıyla yordunuz :dCevapla
dedi her satır ben öyleyim diyen misafir
bende de var ve psikologa gitmeyi düşünüyorum fazla endişeliyimCevapla
Her insanın içinde zeka vardır yeterki keşfedin sonrası ateşle batun buluşması gibi olacak.Cevapla
sonradan fazla ödeme alacak olanlar ödemeyi alabilmiş mi? :dCevapla
bunlar çok doğru tespitler.Cevapla
peki nasıl oluyor ki
buyuk bır cogunlugu bende var bende fellık fellık psikolog gezıyorumCevapla