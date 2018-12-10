Empati sahibidirler

Diğer insanların kendilerini takdim etme şekline aşırı duyarlı olmakla birlikte, zeki insanlar empatiktirler de. Ne yazık ki, bu onların arkadaşlarının yüklerini ve sorunlarını kendilerininmiş gibi yüklenmelerine sebep olur. Karşılaştıkları her durumu aşırı analiz ettikleri için de bu sorunları çözmeden duramayacaklar ve bu da onları daha kaygılı hale getirecektir. Zeki insanlar sadece kendi problemleri ile değil, derinden sevdiği insanların problemleri ile de sürekli savaş halindedirler.