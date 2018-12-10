Yüksek zekaya sahip kişilerin özellikleri

Sosyal kaygılı insanların genellikle yüksek zeka düzeyine sahip olduğunu biliyor muydunuz? İşte bilim insanlarına göre zeki olmanın iyi ve kötü yanları...

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    Yüksek zeka seviyelerine sahip kişilerde bazı yönlerden sosyal garipliklere daha sık rastlanmasının sebebi, bu insanların dünyayı diğerlerinden tamamen farklı bir seviyede görmesinden kaynaklanıyor. Aynı sebepten dolayı zeki insanlar görünüşte normal, durumlarda inanılmaz endişeli hale gelebiliyorlar. Bunun sebebi onların partiler ya da sosyal organizasyonlarda nasıl hareket etmeleri gerektiğini bilmemeleri değil; zihninlerinin sürekli aşırı çalışıyor olması ve bu sebeple de etraflarındaki her türlü şeyin onları inanılmaz endişeli kılması. İşte bilim adamlarına göre, süper akıllı olmanın aynı anda bir nimet ve bir lanet olmasının nedenleri:

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    Son derece uyumlular

    Birçok Quora kullanıcısı, zeki insanların esnek olduklarından ve farklı ortamlarda kendilerini gösterebildiklerinden söz ediyor. Son zamanlarda yapılan psikolojik araştırmalar da bu fikri destekliyor: Zekâ, kişinin çevresiyle daha etkili bir şekilde başa çıkabilmesi için davranışlarını ve içinde bulunduğu ortamı değiştirebilmesine dayanır.

     

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    Olayları aşırı analiz ederler

    Yaşadıkları diyaloglar ve düzenli yaşam oluşumlarının hepsinde daha derin anlamlar ararlar. Bu onların kendi düşünceleri içinde kaybolmasına ve karşısındaki ile iletişimini yitirmesine sebep olabilir. Zeki insanlar genellikle ana konuşmalar ile kendileri arasına mesafe koyar ve etkileşimlerde aktif olmak yerine bir dış gözlemci olmayı tercih ederler.

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Yorumlar
24
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    11 Eylül 2018 Salı 07:19

    hayatım neden böyle, neden ben anormalim derken bunu buldum. demek aşırı zekiyim, ama sosyallik sıfır.

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  • Misafir
     
    13 Mayıs 2018 Pazar 00:44

    zeki olsanız burda işiniz ne güldürmeyin adamı

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  • Misafir
     
    12 Mayıs 2018 Cumartesi 16:45

    18 özellikte bende yok :(

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  • Misafir
     
    11 Mayıs 2018 Cuma 12:57

    yüksek zekalı olmayanlar leblebi derken dükkanlar kapanır...

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  • Misafir
     
    21 Mart 2018 Çarşamba 16:57

    yüksek zekaya sahip olup olmaması o kadar bir şey değiştirmez, yeterki düşünüp kendine güvensin.

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  • Misafir
     
    31 Ocak 2018 Çarşamba 18:21

    ben saat 4,5 e kadar yatmiyorum simdi ben dahimiyim

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  • Misafir
     
    06 Temmuz 2018 Cuma 19:40

    saçmala adam oara 19 tane şey yazmış eğer yazdıkları doğruysa ve çoğu sende varsa zekisin demektir e ozaman bende bugün gece 3 e kadar uyımıyım zeki birisi olayım varmı böle bişi boş boş şeyler yazmayın ayrıca adamın yazdıkları doğruysa sen zeki değilsindir zaten sen kafanı yorma çünkü mantıklı düşünemiyorsun

  • Misafir
     
    06 Temmuz 2018 Cuma 19:41

    bu yorumu yazdığına göre zen zeki değilsin çünkü mantıklı düşünemiyorsun

  • Misafir
     
    26 Ocak 2018 Cuma 07:31

    bana hepsı sacma gelıyor ...neyın pesıne dusceksın ...ısıne gelırse yolunda yurursun ısıne gelmedı mı kım olursa olsun ıpını keser atarsın..septısemıst olmanın bır manası yok..her ıyılıkte bır pıslık aramaya gerek yok..

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  • Misafir
     
    26 Ocak 2018 Cuma 07:29

    iyi sevgilinize bır cıcek alın oda benı yataga mı atacak acaba dıye dusune dusune sızden uzaklassın..gayet aptalca acıklamalar bunlar..septısemıst olmanın bır manası yok..kısıyı begenmıyorsan sallar gecer gıdersın okadar..

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  • Misafir
     
    19 Ocak 2018 Cuma 18:30

    bende diyorumdum neden hep tükenmiş ve uykusuzum demek ki bizim kafa aralıksız çalışıyormuş. qweqwe:))

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  • Misafir
     
    19 Ocak 2018 Cuma 11:12

    bu yorumu okuyupta aa aynı ben demeyen kaç kişi var acaba. hiç kimse ben gerizekalıyım demez

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  • Misafir
     
    11 Mayıs 2018 Cuma 14:23

    aynen

  • Misafir
     
    18 Ocak 2018 Perşembe 13:23

    evet

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  • Misafir
     
    18 Ocak 2018 Perşembe 00:41

    çok endişeliyim...

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  • Misafir
     
    17 Ocak 2018 Çarşamba 17:18

    benim zekam 140-170 arası ve bende biraz unutkanlık var. çok bilgi öğreniyorum, öğrenmeyi çok sevdiğimden çok fazla bilgi ediniyorum. sonra beynim bu bilgileri aldıktan bir süre sonra geri atıyor ve ben unutuyorum

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  • Misafir
     
    15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:05

    zeki insan olacağım diye satır satır bende öyleyim demeye gerek yoktu tatlı canınızı neden fazlasıyla yordunuz :d

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  • Misafir
     
    11 Ekim 2017 Çarşamba 22:31

    dedi her satır ben öyleyim diyen misafir

  • Misafir
     
    06 Temmuz 2017 Perşembe 09:40

    bende de var ve psikologa gitmeyi düşünüyorum fazla endişeliyim

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  • Misafir
     
    27 Şubat 2017 Pazartesi 06:08

    Her insanın içinde zeka vardır yeterki keşfedin sonrası ateşle batun buluşması gibi olacak.

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  • Misafir
     
    26 Aralık 2016 Pazartesi 20:45

    sonradan fazla ödeme alacak olanlar ödemeyi alabilmiş mi? :d

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  • Misafir
     
    09 Kasım 2016 Çarşamba 11:05

    bunlar çok doğru tespitler.

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  • Misafir
     
    14 Mayıs 2017 Pazar 07:50

    peki nasıl oluyor ki

  • Misafir
     
    08 Kasım 2016 Salı 20:59

    buyuk bır cogunlugu bende var bende fellık fellık psikolog gezıyorum

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