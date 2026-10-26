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Seyahat

Ilıca Yaylası'nda sonbahar renklerinin güzelliği

Muş'taki Ilıca Yaylası, sonbaharın sarı, kırmızı ve kahverengi tonlarıyla görsel şölen sunarken, doğaseverler ve fotoğrafçılar da yaylaya akın etti.

Giriş: 26 Ekim 2026, Pazartesi 10:48
Güncelleme: 26 Ekim 2026, Pazartesi 10:48
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Muş'un Ilıca köyünde bulunan Ilıca Yaylası, sonbaharın gelişiyle sarı, kırmızı ve kahverengi tonuna bürünerek renk cümbüşü oluşturdu. 

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Doğaseverler, Ilıca Yaylası ve Kurtik Dağı'nın zirvesinden Kale Bağları'na uzanan güzergahta doğa yürüyüşü yaparak bölgenin doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu. 

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Fotoğrafçılar ise sararan yaprakları, rengârenk ağaçları ve sonbaharın oluşturduğu renk cümbüşünü fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştirdi.

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Bölgenin sunduğu doğal güzellikler, doğal alanların korunmasının ve bu güzelliklerin gelecek nesillere aktarılmasının önemini de bir kez daha ortaya koydu.

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* Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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