Düzenli yaşam için yapılması gerekenler neler?

\n \nG\u00fcne m\u00fczikle ba\u015flay\u0131n\nYataktan kalkmaya yeltendi\u011finiz an ba\u015fucunuzda duran minik radyonuzu hemen a\u00e7\u0131n ve g\u00fcne m\u00fczikle ba\u015flay\u0131n. . \n \nKendinize zaman tan\u0131y\u0131n\nUyand\u0131\u011f\u0131n\u0131z anda ilk 5 dakikan\u0131z\u0131 hayat\u0131n\u0131z\u0131n ne durumda oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnerek ge\u00e7irin. Ve sahip oldu\u011funuz her \u015fey i\u00e7in te\u015fekk\u00fcr edin, olamad\u0131klar\u0131n\u0131z i\u00e7inde mutlaka en y\u00fcksek enerjinizle evrene isteklerinizi bildirin.. \n \nG\u00fcnl\u00fck yapman\u0131z gerekenleri listeleyin\nUyan\u0131r uyanmaz maillerinize bak\u0131n b\u00f6ylece g\u00fcn i\u00e7indeki i\u015f ak\u0131\u015f plan\u0131n\u0131z\u0131 daha do\u011fru yapm\u0131\u015f olursunuz. B\u00f6ylelikle g\u00fcn i\u00e7erisinde strese girmi\u015f olmazs\u0131n\u0131z. . \n \nArd\u0131ndan g\u00fcndemi takip etmek i\u00e7in en yak\u0131n takip etti\u011finiz bir haber sitelerine ve sosyal medya ara\u00e7lar\u0131na g\u00f6z at\u0131n. . \n \nRandevular\u0131n\u0131z\u0131n olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kontrol edin ve kendinize saat planlamas\u0131 yap\u0131n. G\u00fcn\u00fcn sonunda yapt\u0131klar\u0131n\u0131z\u0131 k\u0131saca de\u011ferlendirin. . \n \nG\u00fcne sabah spora ile ba\u015flay\u0131n\nSabah y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcz\u00fc mutlaka yap\u0131n en az 45 dk. \u00e7\u00fcnk\u00fc bu sizin g\u00fcn i\u00e7indeki enerjinizi dengeleyecek.. \n \nE\u011fer spor yapmay\u0131 sevmiyorsan\u0131z, ruhunuzu dinlendirmek i\u00e7in mutlaka yoga yapmal\u0131s\u0131n\u0131z. Yoga sayesinde dingin bir ruha sahip olabilirsiniz. Sevdi\u011finiz aktiviteleri spora d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrebilirsiniz. . \n \nZengin bir kahvalt\u0131 ile g\u00fcn boyu enerjik kal\u0131n\nYeme i\u00e7me al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 etkileyen bir durumdur. Metabolizma gece boyunca \u00e7al\u0131\u015f\u0131r, bu y\u00fczden g\u00fcne zinde bir \u015fekilde ba\u015flamak i\u00e7in mutlaka kahvalt\u0131 yapmay\u0131 ihmal etmemeniz gerekir. En \u00f6zel \u00f6\u011f\u00fcn\u00fcz kahvalt\u0131n\u0131z olmal\u0131. . \nHer sabah sevdiklerinizi aray\u0131n\nEvden i\u015fe giderken aile bireylerinizi aray\u0131p onlarla k\u0131sa bir g\u00fcnayd\u0131n konu\u015fmas\u0131 yapmak kendinizi iyi hissetmenizi sa\u011flar. Sevgi payla\u015ft\u0131k\u00e7a \u00e7o\u011fal\u0131r. .
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