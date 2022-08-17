Düzenli yaşam için yapılması gerekenler neler?

Hayat uzun bir yolculuktur. Hayatınızı bilinçli bir şekilde yaşayarak daha mutlu olabilirsiniz. İşte hayatından zevk almanızı sağlayacak altın değerinde tavsiyeler...

Yaşam
17 Ağustos 2022 10:23 Güncelleme: 17 Ağustos 2022 11:02
ABONE OL

  • Güne müzikle başlayın

    Yataktan kalkmaya yeltendiğiniz an başucunuzda duran minik radyonuzu hemen açın ve güne müzikle başlayın.

    1 / 9

  • Kendinize zaman tanıyın

    Uyandığınız anda ilk 5 dakikanızı hayatınızın ne durumda olduğunu düşünerek geçirin. Ve sahip olduğunuz her şey için teşekkür edin, olamadıklarınız içinde mutlaka en yüksek enerjinizle evrene isteklerinizi bildirin.

    2 / 9

  • Günlük yapmanız gerekenleri listeleyin

    Uyanır uyanmaz maillerinize bakın böylece gün içindeki iş akış planınızı daha doğru yapmış olursunuz. Böylelikle gün içerisinde strese girmiş olmazsınız.

    3 / 9

  • Ardından gündemi takip etmek için en yakın takip ettiğiniz bir haber sitelerine ve sosyal medya araçlarına göz atın.

    4 / 9

  • Randevularınızın olup olmadığını kontrol edin ve kendinize saat planlaması yapın. Günün sonunda yaptıklarınızı kısaca değerlendirin.

    5 / 9

  • Güne sabah spora ile başlayın

    Sabah yürüyüşünüzü mutlaka yapın en az 45 dk. çünkü bu sizin gün içindeki enerjinizi dengeleyecek.

    6 / 9

  • Eğer spor yapmayı sevmiyorsanız, ruhunuzu dinlendirmek için mutlaka yoga yapmalısınız. Yoga sayesinde dingin bir ruha sahip olabilirsiniz. Sevdiğiniz aktiviteleri spora dönüştürebilirsiniz.

    7 / 9

  • Zengin bir kahvaltı ile gün boyu enerjik kalın

    Yeme içme alışkanlıkları kişinin hayatını etkileyen bir durumdur. Metabolizma gece boyunca çalışır, bu yüzden güne zinde bir şekilde başlamak için mutlaka kahvaltı yapmayı ihmal etmemeniz gerekir. En özel öğünüz kahvaltınız olmalı.

    8 / 9

  • Her sabah sevdiklerinizi arayın

    Evden işe giderken aile bireylerinizi arayıp onlarla kısa bir günaydın konuşması yapmak kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. Sevgi paylaştıkça çoğalır.

    9 / 9

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
  • Misafir Sabah uyandığımızda gündemi takip etmek için haber siteleri ve sosyal medyaya bakarsak o günün güzel geçme imkanı uçmuş olur.
    CEVAPLA
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.