Bu mitolojik yerler gerçek olsun ister miydiniz?

1. Asgard'da kılıç dövüşlerinin hazırlığını yapın

Asgard, Norveç'li Tanrıların yaşadığı bir alemdir. Viking cennetini andıran fakat daha güzel sarayları olan bir yerdir. Her farklı tanrı kendine ait büyük bir salona sahiptir ve bu salonda en iyi savaşçı dostlarının ruhlarını toplar. Bunların hepsi dünyanın dışındaki bir başka boyutta gerçekleşir (Midgard adındaki). Fakat boyutların hepsi devasa gökkuşağı köprüsü diye adlandırılan Bifrost ile birbirlerine bağlanırlar. Garip bir şekilde Marvel evrenindeki filmlerde mitolojik Asgard direkt ana akım pop kültür ürünü olarak kullanılmaktadır. Özellikle garip bir fiziği andıran bir büyünün farklı formlarını referans olarak kullandıkları üstün bir teknolojiye sahiptirler. Oldukça şahane bir şeydir ki Natalie Portman dışında yalnızca birkaç ölümlünün ziyaret ettiği bir boyut olarak kalmaktadır.