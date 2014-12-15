Yeni yılda yapmanız gereken 9 şey

2020 yılında yapmanızı önerdiklerimizden bir liste oluşturduk, size çok önemli gelmeyen şıklardan oluşabilir ama inanın uzun vadede daha iyi bir yaşam için hepsi gereklidir...

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1. Daha &ccedil;ok su i&ccedil;in &Ccedil;oğu insan kronik olarak susuzluk &ccedil;eker. Dehidratasyon, konsantrasyon, hafıza ve enerji gibi pek &ccedil;ok şeyi etkiler. &Ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki 12 ay daha &ccedil;ok su i&ccedil;meniz hayatınızda b&uuml;y&uuml;k değişikliğe sebep olabilir. Aslında insanlar susamış hissetmedikleri i&ccedil;in su i&ccedil;mezler. Peki g&uuml;n i&ccedil;inde daha fazla su i&ccedil;menin yolları nelerdir? Kendinize en sevdiğiniz renkte veya olağandışı bir dizaynda su şişesi edinin ve elinizin altında tutun. Nane ya da portakal gibi favori aromanızı katmak da daha fazla su i&ccedil;menize teşvik olacaktır. Yemeklerden &ouml;nce bir bardak su i&ccedil;erseniz, bu da sizin daha az yemenize ve kilo vermenize yarayacaktır.
Kategori : Yaşam
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1. Daha çok su için

Çoğu insan kronik olarak susuzluk çeker. Dehidratasyon, konsantrasyon, hafıza ve enerji gibi pek çok şeyi etkiler. Önümüzdeki 12 ay daha çok su içmeniz hayatınızda büyük değişikliğe sebep olabilir. Aslında insanlar susamış hissetmedikleri için su içmezler. Peki gün içinde daha fazla su içmenin yolları nelerdir? Kendinize en sevdiğiniz renkte veya olağandışı bir dizaynda su şişesi edinin ve elinizin altında tutun. Nane ya da portakal gibi favori aromanızı katmak da daha fazla su içmenize teşvik olacaktır. Yemeklerden önce bir bardak su içerseniz, bu da sizin daha az yemenize ve kilo vermenize yarayacaktır.

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