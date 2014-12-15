1. Daha çok su için

Çoğu insan kronik olarak susuzluk çeker. Dehidratasyon, konsantrasyon, hafıza ve enerji gibi pek çok şeyi etkiler. Önümüzdeki 12 ay daha çok su içmeniz hayatınızda büyük değişikliğe sebep olabilir. Aslında insanlar susamış hissetmedikleri için su içmezler. Peki gün içinde daha fazla su içmenin yolları nelerdir? Kendinize en sevdiğiniz renkte veya olağandışı bir dizaynda su şişesi edinin ve elinizin altında tutun. Nane ya da portakal gibi favori aromanızı katmak da daha fazla su içmenize teşvik olacaktır. Yemeklerden önce bir bardak su içerseniz, bu da sizin daha az yemenize ve kilo vermenize yarayacaktır.