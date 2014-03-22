90’lı yıllara nostaljik yolculuk

90’lardan anahtar kelimeler: Bohçacı kadınlar, Bizimkiler, Cezmi Ersöz, Amerikan tıraşı, Eşkıya filmi, dekoder, Aydınlık İçin 1 Dakika Karanlık, oduncu gömleği, Taso, atari salonları, İETT otobüs bileti, futbolcu kartları, kırmızı noktalı film, beyaz çorap, ansiklopediler, Doğan görünümlü Şahin, misafir odası, Sofi’nin Dünyası, Reha Muhtar’la haberler, mantar tabancası, Medyum Memiş, misket, Saddam Hüseyin, Sadettin Teksoy, walkman, Zeyna, 900’lü hatlar, Berlin In Berlin, Barış Manço ile Adam Olacak Çocuk... 90’lardan anahtar kelimeler Bohçacı kadınlar, Bizimkiler, Cezmi Ersöz, Amerikan tıraşı, Eşkıya filmi, dekoder, Aydınlık İçin 1 Dakika Karanlık, oduncu gömleği, Taso, atari salonları, İETT otobüs bileti, futbolcu kartları, kırmızı noktalı film, beyaz çorap, ansiklopediler, Doğan görünümlü Şahin, misafir odası, Sofi’nin Dünyası, Reha Muhtar’la haberler, mantar tabancası, Medyum Memiş, misket, Saddam Hüseyin, Sadettin Teksoy, walkman, Zeyna, 900’lü hatlar, Berlin In Berlin, Barış Manço ile Adam Olacak Çocuk...