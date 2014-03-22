90’lı yıllara nostaljik yolculuk

Doksanlar geçeli 20 yıl oldu. O yıllar; bugün partilerde, televizyon programlarında, sosyal medyada canlandırılıyor. Sinema üzerine çalışmalarıyla tanınan Rıza Oylum ise 90’lar kitabında o dönem hayatımızın olmazsa olmazlarını bir araya getirdi.

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    Pembe dizi:

    Marimar’lar, Maria’lar, Rosalinda’lar... Brezilya’dan dünyaya yayılan bu dizilerde; aşk, entrika, ihanet, iftira çokça karşımıza çıkar. Genellikle hüzünlü bir kadının hikâyesini konu alan pembe diziler, kadınların evde oturduğu ülkeler için hazırlanırdı.

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    Kaset doldurma:

    Boş kasetlerin istenen şarkılarla doldurulmasıyla bu “kişisel albümler” ortalığı sarmıştı. Doldurulan kasetlerin sevgiliye hediye edilmesi ise “kaset doldurma”nın ikinci aşamasıdır.

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    Mizah ve nostalji dolu “90’lar” kitabında Rıza Oylum o yıllarda hayatımızın olmazsa  olmazı 175 başlık çıkarıyor. İşte 1990’lara dair, jiletli konserlerden Hugo’ya, Tasolardan 900’lü hatlara uzanan bir hafıza tazeleme fırsatı...

     

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