90’lı yıllara nostaljik yolculuk

90’ların şarkıları 90’larda dillerden düşmeyen bazı şarkılar şunlardı:

Sözlerini Sezen Aksu’nun yazdığı Levent Yüksel’in seslendirdiği “Zalim”... Mustafa Sandal’dan “Onun Arabası Var”. Siyah beyaz klibinde “Bu adam nereye koşuyor” dedirten performansıyla hayran kitlesini artıran Mirkelam ve şarkısı “Her Gece”. Hiç yaşlanmayan popçu Hakan Peker’in 90’lara armağan ettiği “Hey Corc Versene Borç”... Yine o yıllara damga vuran bir başka şarkı ise Kemal Burkay’ın şiiri olan ve Sezen Aksu’nun besteleyip seslendirdiği “Gülümse” oldu. Aksu, “Belki şehre bir film gelir” derken taşrada yaşamanın yalnızlığını anlatıyor, “Bir kedim bile yok anlıyor musun?” derken de şehir hayatının burjuva yalnızlığına gönderme yapıyordu. O yıllarda Mahsun Kırmızıgül “Alem Buysa Kral Benim”, Yonca Evcimik ise “Bandıra Bandıra Ye Beni” diyordu...