Mutlu olmanın yolları nelerdir?

"Mutlu olmak istiyorum" diyenler haberimizdeki önerilere kulak verin!

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Mutlu olmanız için kazanmanız gereken 20 alışkanlık

Mutlu olmak zor değil hele imkansız hiç değil. Yaşam şartlarınız bunu belirlemez. Bunu belirleyen, sizin hayata bakış açınız ve olaylara karşı tavrınız. Mutlu olmak istiyorum diyorsanız önce okuyun, sonra uygulayın.

 

1- Asla kin tutmayın, kimseden nefret etmeyin.

 

2- Etrafınızdakilere kim olduğuyla ilgilenmeden iyi davranın.

 

3- Hayatınızda karşınıza çıkan tüm problemlerinizi önce kabul edin ardından mutlaka avantajlı bir tarafını bulun.

 

4- Daima ne durumda olursanız olun sahip olduklarınız için şükredin.

 

5- Hayal kurarken asla bulunduğunuz şartlara odaklanmayın aksine çok büyük düşünün, düşleyin.

 

6- Hayatınızda büyük küçük bir sürü problem olacak bunların hiçbirini kafanıza takmayın çünkü takmanız o olayın daha hızlı çözülmesini sağlamaz.

 

7- Tanıdığınız ya da tanımak üzere olduğunuz kimler varsa haklarında mutlaka iyi bir şey bulup konuşun, aksi durumlarda sessiz kalın.

 

8- Kendiniz için yapmanız gereken herhangi bir şeyi yapmamak için bahane bulmaktan vazgeçin.

 

9- Anı yaşayın, sadece o ana, anda yanınızda olanlara ve yaptıklarınıza odaklanın.

 

10- Her sabah uyanmak için bir saat belirleyin ve bunu asla değiştirmeyin.

 

İLİŞKİDE MUTLU OLMANIN YOLLARI NELER?

 

11- Kendinizi en sevdikleriniz ya da en nefret ettiklerinizle bile asla kıyaslamayın. Herkes tektir ve herkes kendince özeldir.

 

12- Etrafınızda bulunan insanların daima pozitif olmasına, enerjisi yüksek insanlarla olmaya özen gösterin.

 

13- Yaptığınız iyi ya da kötü hiçbir şey için asla onay beklemeyin. Kimsenin kimseyi onaylamaya yetkisi yoktur.

 

14- Daima sosyal olun, etrafınıza, yeni insanlara gözlerinizi kapamayın her insan bir dünya, bir yaşamdır.

 

15- Mutlaka meditasyon yapın. Bilmiyorsanız araştırın, öğrenin. Gerekirse her gün her dakika gerçekten yapana kadar deneyin.

 

16- Beslenmenize dikkat edin. Ne yediğiniz önemli ama asıl önemli olan bazen ne yediğinizden ziyade ne kadar yediğinizdir bunu da unutmayın.

 

17- Bir şekilde mutlaka spor yapın. Hiçbir sporu yapamıyorsanız mutlaka her gün 1 saat yürüyün. Bu yürüyüşler sabah çok erken saatlerde olursa örneğin güneşin doğuşu ile işte o zaman çok daha iyi olur. Çünkü güneş doğarken dağıttığı o güzel enerjiyi size de aktarmış olur.

 

18- Değiştiremeyeceğiniz şeyler mutlaka vardır ve bunu kabul etmeyi başarın.

 

19- Her gün kendiniz için bir şey isteyin. Her istediğinizin gerçek olacağına inanın.

 

20- Yaptığınız her şeyin mutlaka önce insanlığın da bir yararı var mı diye bir bakın.

 

Anında mutlu olmanın 45 yolu
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Ruh halinizi daima yükseltebilmeniz adına uzmanlardan mutlu olmanın yolları ile ilgili ipuçları topladık. Okumadan geçmeyin… 

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