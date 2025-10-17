Günlük burç yorumları: 18 Ekim 2025 Cumartesi

18 Ekim 2025 Cumartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 17 Ekim 2025 09:31
ABONE OL

  • Bugün gerçekleşen Güneş-Şiron karşıtlığıyla birlikte, güvensizliklerimiz ve hassasiyetlerimizle ilişkilerimiz ve etkileşimlerimiz aracılığıyla yüzleşebiliriz. Kendi kararlarımıza olan inancımızın eksikliğini hissedebiliriz. Deneyimler ve diğer insanlar aracılığıyla öğrenme ve büyüme isteği güçlüdür, ancak bu istek özgüven eksikliği ya da farklı olmaktan duyulan korku nedeniyle engellenebilir. Geçici olarak başkalarıyla aynı fikirde olmamak mümkündür. Başkalarını memnun etme kaygısıyla kendi isteklerimizi dile getirmekten çekinebiliriz. Ancak bu dönem, hassasiyetlerimiz ve tepkilerimiz aracılığıyla kendimiz hakkında önemli bir şeyi fark etme zamanıdır. Ayrıca, Güneş-Uranüs biquintile açısı, değişim ve ilerleme ihtiyacımızı özgün yollarla ifade etmek için kanallar bulmamızı teşvik eder. Başak burcundaki Ay'ın bu gece Merkür ile yaptığı altıgen açı da açık iletişimi destekleyebilir. Bilgi toplamak ve araştırma yapmak için mükemmel bir zamandır.

    1 / 13

  • 18 EKİM 2025 CUMARTESİ KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, bugün bağımsızlık duygunu başkalarıyla dengelemekte veya uyum içinde hareket etmekte bazı zorluklarla karşılaşabilirsin ve bu da karmaşık bir enerji yaratabilir. Geçmiş konuları yeniden gündeme getirmek istemeyebilirsin, ancak bunu büyümeye ve sorunlu alanları aşmaya istekli bir şekilde yapmak arındırıcı olabilir. Şu anda Güneş döngün, başkalarını dinlemeye ve ilişkilerine daha fazla enerji harcamaya odaklanman için önemli bir dönemde. Başkalarının ihtiyaçlarını daha kolay fark ediyorsun, bu da seni daha anlayışlı ve uzlaşmacı kılıyor. Bugünün enerjileri bu konularda pek net olmasa da, inançlarını ve fikirlerini paylaşmak bağları güçlendiren bir deneyim olabilir. Öğrenme ve kendini geliştirme isteğin güçlü; bu motivasyonun kaynağı ise muhtemelen hayatındaki özel bir kişi.

    2 / 13

  • 18 EKİM 2025 CUMARTESİ BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, bu günlerde işin, sağlığın ve alışkanlıkların hayatında güçlü temalar oluşturuyor, ancak bugün bu konularla olan ilişkin geçici olarak karmaşık bir hâl alabilir. İşte bir gecikme ya da yön değişikliği olabilir ya da üretkenliğini engelleyen küçük bir sağlık meselesi gündeme gelebilir. Bunun yerine, öz güvensizliklerini tetikleyen bir durum yaşanabilir. Neyse ki, olumlu bir tutum sergilemen ve küçük şeylerin moralini bozmasına izin vermemen günü kurtaracaktır. Başlangıçta bir rahatsızlık hissedebilirsin, ancak bu durum daha büyük bir öz-anlayış fırsatını beraberinde getirebilir. Ayrıca, şu sıralar araştırma, iş ya da finansla ilgili konularda da güzel bir kazanım elde etme olasılığın yüksek; çünkü analiz etme ve çıkarım yapma yeteneğin şu anda oldukça güçlü.

    3 / 13

  • 18 EKİM 2025 CUMARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, bugün sosyal veya romantik alanda bazı karmaşalar yaşayabilirsin. Nereye güveneceğini bilemeyebilirsin, ancak bu rahatsızlık sayesinde suçluluk veya güvensizlik hislerinle yüzleşme şansı bulabilirsin. Bugünün geçişleri, seni olumlu değişiklikler yapmaya teşvik etmeden önce cesaretini kırıyor gibi görünebilir. Aslında, mevcut durumlar hayatının en çok çalışılması gereken alanlarını sana gösterebilir! Neyse ki, büyüme fırsatlarını gördüğünde, tüm taraflarla iyi bir şekilde pazarlık yapıp, uzlaşma sağlayarak herkesin kendini iyi hissetmesini sağlayacak bir konuma gelirsin. Biraz daha birlikte olma, uyum ve paylaşılan keyif arzusu duyabilirsin.

    4 / 13

  • 18 EKİM 2025 CUMARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, bugün gerçekleşen geçişler, işin, kariyerin veya yaşam yönünle ilgili belirsizlikleri ya da güvensizlikleri tetikleyebilir. Bu konular, dinlenme, aile veya ev yaşamından aldığın keyfi bozabilir. Özellikle bir durum senin hassas bir noktana dokunuyorsa dikkat et; çünkü bu, hayatını daha rahat ve güvenli hâle getirmek için çalışman gereken tam da o alan olabilir. Başlangıçtaki rahatsızlığı aştığında, ortak bir hedefe doğru başkalarıyla iş birliği yapmaktan büyük keyif alabilirsin. Adil bir şekilde işleri devretmeyi ve herkesin katkıda bulunmaktan mutluluk duymasını sağlama konusunda içgüdüsel olarak başarılısın. İş veya ev düzenlemeleri yapmak şimdi avantajlı ve başarılı olabilir.

    5 / 13

  • 18 EKİM 2025 CUMARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, bugün etkiler zaman zaman gerilim yaratabilse de, aynı zamanda problemli alanları belirlemene de yardımcı olabilir. Daha fazla erişmek, bağlantılar kurmak ve iletişimde bulunmak için güçlü bir ihtiyacın vardı. Bugün, özellikle zekâ, fikirler ve inançlarla ilgili uzun süredir bastırılmış hayal kırıklıklarını ortaya çıkarabilecek durumlarla karşılaşabilirsin. İletilen bir şey seni hayal kırıklığına uğratabilir, ancak aynı zamanda özel dikkat gerektiren alanları fark etmene de yardımcı olabilir. Şu anda bir rahatlama mümkün. Kararlar, ne kadar istesen de, kolayca alınamayabilir ve bu süreçte yakın ilişkilerde duygusal mesafe oluşabilir. Ancak başlangıçtaki rahatsızlığı aştığında, iş birliğinin ödüller getirdiğini ve anlamlı geri bildirimler sağlayabileceğini göreceksin.

    6 / 13

  • 18 EKİM 2025 CUMARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, bugün gerçekleşen geçişler, sahiplik veya paylaşım konularında sinir bozucu ya da kafa karıştırıcı durumlar yaratabilir. Bu günlerde hayatını istikrara kavuşturmak veya kendini sağlam bir şekilde konumlandırmak için daha fazla dikkat gösteriyorsun, ancak bu alanlardaki ilerlemene engel olabilecek durumlar şimdi ortaya çıkabilir. Temel değerler farklılıkları belirginleşebilir veya borçluluk duyguları sağlıklı etkileşimleri engelleyebilir. Ancak bugün ortaya çıkan hassasiyetlerden ders çıkarma zamanı. Kendini iyileştirmeni ve merkezlemeni sağlayacak, toprakla bağlantılı aktiviteler araman akıllıca olur. Neyse ki, çalışmaların veya yeteneklerin hakkında teşvik edici geri bildirimler almaktan keyif alabilirsin.

    7 / 13

  • 18 EKİM 2025 CUMARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, bugün Güneş burcunda Şiron ile karşıt açı yapıyor ve daha kendinden emin bir ruh hâline gelmeden önce bir korku veya güvensizlikle yüzleşmen gerekebilir. İlişkilerin, bağlılıkların ve bağımsızlık duygunla ilgili hislerinle mücadele ediyor olabilirsin. Bugünün enerjileri bazı gerilimleri veya eski sorunları ortaya çıkarma eğiliminde, ancak aynı zamanda meseleleri gün yüzüne çıkarmana da yardımcı olur. Kendin hakkında daha fazla şey öğrenebilir ve güçlendirilmesi gereken problemli alanları belirleyebilirsin. Neyse ki, bugün ayrıca kendi çıkarlarını ilerletmek için de iyi bir enerji sunuyor. Diplomatik olmak, başkalarıyla iyi geçinmek ve herhangi bir pazarlıkta karşılıklı fayda sağlamak, bu etkinin getirisinden yararlanmak için önemli. Herkesin kazandığını hissetmesini sağlayacak şekilde iletişim kurma yeteneğini kullanabilirsin.

    8 / 13

  • 18 EKİM 2025 CUMARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, şu sıralar iş ve dinlenme arasında bir denge kurmakta zorlanıyor olabilirsin. Ayrıca, günün olayları bazı hassas konulara veya geçmişteki yaralara dokunabilir. Ancak bu süreçte, suçluluk duygusunun eylemlerini, kararlarını veya ilişkilerini nasıl zayıflattığını fark edebilirsin. Böyle bir farkındalık kesinlikle iyileşme ve gelişim için bir fırsat sunar. Geçmişteki çalışmalarından veya kaynaklarından yararlanarak mevcut hedeflerini ilerletmeyi amaçlayabilirsin. Neyse ki, iş ve para ile ilgili fikirleri ilerletmek için sezgi ve içgüdülerinden yararlanabileceğin güçlü bir konumdasın. Bugün başarının anahtarları diplomasi ve iş birliği olacaktır.

    9 / 13

  • 18 EKİM 2025 CUMARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay. Bugün, Güneş'in Şiron ile karşıt açısı nedeniyle, bir işi tek başına mı yapacağına yoksa yardım mı alacağına karar vermekte zorlanıyor olabilirsin. Bunun yerine, bir arkadaşınla ilgili (veya bir arkadaşın nedeniyle) şüpheler veya güvensizlikler ortaya çıkabilir. Eski bir sorun tekrar gündeme gelebilir ve bu durumu doğru şekilde değerlendirirsen hem kendini hem de başkalarını daha iyi anlamana yol açabilir. İçten duygularını yaratıcı veya sanatsal bir şekilde ifade etme isteği duyabilirsin; bu, hayal kırıklığı veya öfkeyi kanalize etmenin harika bir yolu olur. Neyse ki, bugün bir amaç ve planla hareket etmekte başarılısın. Diplomasi şu anda çok işe yarıyor ve bunu sezgisel olarak hissediyorsun.

    10 / 13

  • 18 EKİM 2025 CUMARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, bugün iş ve ev dengesiyle zorlanabilirsin. Dünyasal hedeflerin ile kişisel yaşamın, yaşam alanın veya aile işlerini dengelemekte bazı zorluklar yaşanabilir. Sevgi gösterme konusunda tereddütler veya iletişim ve etkileşimlerinde biraz sertlik ortaya çıkabilir. Zamanlama biraz yanlış, ama geçici; duygularını kucaklamadan önce sadece onları işlemek için daha fazla zaman ihtiyacın olabilir. Savunmacılığa dikkat et ve insanlar hassas noktalara dokunsa bile etkileşimlerinden ders almaya çalış. İstemeni engelleyen suçluluk duygularını çözmek için elinden geleni yap. Neyse ki, bugün daha önce fark etmediğin veya gizli kalan yeni bilgiler edinmek için güçlü bir gün. Bu, işinde veya başkalarıyla olan ilişkilerinde sana yardımcı olabilir.

    11 / 13

  • 18 EKİM 2025 CUMARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, bu günlerde farklı seçenekleri, ortamları ve fikirleri keşfetmek için genel olarak güçlü bir konumdasın. Yine de zaman zaman işlerini veya günlük işleri yürütmekte zorlanabilirsin ve bugün böyle bir gün olabilir. Güvensizlikler devrede olabilir; muhtemelen düşüncelerini ifade etme, iletişim kurma veya yeni bir şey öğrenme ile ilgili. Hedeflerine veya cevaplara doğrudan ulaşmak yerine dolaylı yollara başvurmak cazip gelebilir. Başkalarıyla etkileşimler eski sorunlu alanları tetikleyebilir, ancak şimdi ortaya çıkanlar ilerlemeden önce dikkatini gerektirebilir. Bugünün enerjileri, hayatında kendini daha savunmasız veya yük altında hissettiğin alanları öne çıkarıyor gibi görünüyor. Suçluluk veya güvensizlikle ilgili konuları ele almak için elinden geleni yap. Başkalarıyla iş birliği içinde çalışmak, rekabet etmekten çok daha iyi sonuç verir ve bağlantıların üzerinden büyümeye ve gelişmeye oldukça ilgili olursun.

    12 / 13

  • 18 EKİM 2025 CUMARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, bugün Güneş'in Şiron ile karşıt açısı nedeniyle güvensizlikler veya belirsizlikler yüzeye çıkabilir ve bunlar gelir, yetenekler veya sunabileceklerinle ilgili olabilir. Değerler, para, yakınlık ve sahiplik konularını çevreleyen sorunlu alanlar sıra dışı şekillerde ortaya çıkabilir ve muhtemelen başkalarıyla olan yoğun etkileşimler aracılığıyla kendini gösterebilir. Unutma, herkes biraz hassastır; ancak sorunlu alanları büyümeden ele almak için zamanın geldiğini de düşün. Zor bir konunun veya gömülü bir hayal kırıklığının aydınlanması öğretici olabilir, ama aynı zamanda can sıkıcı da olabilir! Eksik olan şeylere odaklanmak yerine, öz-değerini, güvenliğini ve rahatlığını güçlendirmenin yollarını aramak daha iyi olabilir. Başkalarıyla iş birliği yapmak ödüllendirici olabilir; hatta bugün kendi kendine yaptığından daha iyisini başkalaroyla birlikteyken gerçekleştirebildiğini görebilirsin.

    13 / 13

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.