Yangın afetine destek olmak için ne yapılabilir?

33 ilde çıkan 183 yangına hiçbirimiz kayıtsız kalamıyoruz. Afet yönetimi ve yangına müdahale konusunda bilgi sahibi olmayanlar veya bölgeye gidemeyecek durumda olanlar ise oturdukları yerden yardım yapmak istiyor. İşte yardım yapabileceğiniz başlıklar ve ilgili platformlar...

Yaşam
05 Ağustos 2021 Perşembe

  • Bölge halkının, yangın ile mücadele eden ekiplerin, gönüllülerin ihtiyaç duyduğu malzemeleri takip edebilmek ve en doğru haberleri alabilmek için Marmaris Belediyesi, Adana Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Manavgat Belediyesi, Milas Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Belediye hesaplarına ek olarak Instagram'da "ihtiyacharitasiofficial" kullanıcı adıyla ulaşabileceğiniz sosyal medya hesabı da güncel ihtiyaç listelerini paylaşıyor.

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  • Sahada çalışanları desteklemek için Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile iletişime geçebilirsiniz.

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  • Yangınan etkilenen can dostlarımza destek olmak için Haytap, Angels Farm Sanctuary TR, Sohayko Dernegi ve Paw Guards ile iletişime geçip, kampanyalarına katılabilirsiniz.

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  • "Yeniden yeşertiyoruz" kampanyasına katılmak ve ekosistemi koruma adına adım atmak için TEMA ile iletişime geçebilirsiniz.

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  • Yangında evi zarar gören kişilere barınma desteği için Ahbap ile iletişime geçebilirsiniz.

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  • Yangında maddi kayba uğrayan ailelerin okul çağındaki çocuklarına burs vermek ve yangın bölgelerinde bulunan okulların tadilatına katkı sağlamak için Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) ile iletişime geçebilirsiniz.

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  • 20'den fazla STK'nın oluşturduğu Afet Platformu'nu takip edebilirsiniz. Burada bulunan yönlendirmeler ile yaşanan tüm afetlerde etkin rol oynayabilirsiniz. Buna ek olarak "iyilikpaylas" adlı sosyal medya hesabından yürütülen yardım kampanyalarına katılabilirsiniz.

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  • Hazırladığınız yardım kolisini bireysel olarak bölgeye ulaştırmak istiyorsanız: Pegasus, Varan, Yurtçi kargo, ALC lojistik, Pamukkale Turizm, Isparta Petrol Turizm, Nilufer Turizm, Aras kargo ile iletişime geçebilirsiniz.

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