Yangın afetine destek olmak için ne yapılabilir?

Bölge halkının, yangın ile mücadele eden ekiplerin, gönüllülerin ihtiyaç duyduğu malzemeleri takip edebilmek ve en doğru haberleri alabilmek için Marmaris Belediyesi, Adana Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Manavgat Belediyesi, Milas Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Belediye hesaplarına ek olarak Instagram'da "ihtiyacharitasiofficial" kullanıcı adıyla ulaşabileceğiniz sosyal medya hesabı da güncel ihtiyaç listelerini paylaşıyor.