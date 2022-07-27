Vücuda takılan kolye: Bel zinciri

\u0130ngilizce'de belly chain veya waist chain olarak an\u0131lan bel zincirleri, 90'l\u0131 y\u0131llarda zincir kemerler ile ilk i\u015faretlerini vermi\u015fti. V\u00fccut tak\u0131lar\u0131n\u0131n ge\u00e7mi\u015fi asl\u0131nda \u00e7ok daha eskilere dayan\u0131yor. Bele tak\u0131lan zincir, adeta Do\u011fu masallar\u0131ndan \u00e7\u0131km\u0131\u015f gibi g\u00f6r\u00fcnmenin g\u00fcncel bir yolu. . Bele tak\u0131lan zincir ve kolyeler, art\u0131k otantik bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcn \u00e7ok \u00f6tesine ge\u00e7iyor. Crop modas\u0131 2022 yaz\u0131nda zirve yaparken bel zinciri de crop kombinlerini harika bir \u015fekilde tamaml\u0131yor. . Bel zinciri, v\u00fccut zinciri ve g\u00f6bek tak\u0131s\u0131 olarak da adland\u0131r\u0131l\u0131yor. . Bel zincirleri alt\u0131n ve g\u00fcm\u00fc\u015f malzemelerin yan\u0131 s\u0131ra boncuklar veya do\u011fal ta\u015flarla da yap\u0131labiliyor. . V\u00fccut kolyesi elbette ki oryantal bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc ile \u00f6zde\u015fle\u015ftirilmemeli! Croplar\u0131n giyildi\u011fi her ortamda bu tak\u0131lar belleri s\u00fcsleyebilir. . Bohem ve etnik bir tarz i\u00e7inse plaj kombinlerinde \u00f6zellikle tercih ediliyor. . . . . . . . . . . .
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