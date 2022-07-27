Vücuda takılan kolye: Bel zinciri

İngilizce'de belly chain veya waist chain olarak anılan bel zincirleri, 90'lı yıllarda zincir kemerler ile ilk işaretlerini vermişti. Vücut takılarının geçmişi aslında çok daha eskilere dayanıyor. Bele takılan zincir, adeta Doğu masallarından çıkmış gibi görünmenin güncel bir yolu.