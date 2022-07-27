Vücuda takılan kolye: Bel zinciri

Bel zinciri, vücut takısı, bel kolyesi… Adına ne denirse densin, crop üst ve düşük belin bir araya geldiği bir vücut, özel bir takıyı hak ediyor! Bel kolyesi trendinin farklı örneklerini Irmak Tahmaz sizin için derledi.

Moda
27 Temmuz 2022 15:34 Güncelleme: 27 Temmuz 2022 16:01
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  • İngilizce'de belly chain veya waist chain olarak anılan bel zincirleri, 90'lı yıllarda zincir kemerler ile ilk işaretlerini vermişti. Vücut takılarının geçmişi aslında çok daha eskilere dayanıyor. Bele takılan zincir, adeta Doğu masallarından çıkmış gibi görünmenin güncel bir yolu.

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  • Bele takılan zincir ve kolyeler, artık otantik bir görünümün çok ötesine geçiyor. Crop modası 2022 yazında zirve yaparken bel zinciri de crop kombinlerini harika bir şekilde tamamlıyor.

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  • Bel zinciri, vücut zinciri ve göbek takısı olarak da adlandırılıyor.

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  • Bel zincirleri altın ve gümüş malzemelerin yanı sıra boncuklar veya doğal taşlarla da yapılabiliyor.

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  • Vücut kolyesi elbette ki oryantal bir görüntü ile özdeşleştirilmemeli! Cropların giyildiği her ortamda bu takılar belleri süsleyebilir.

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  • Bohem ve etnik bir tarz içinse plaj kombinlerinde özellikle tercih ediliyor.

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