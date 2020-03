Virginia Woolf: Aşkı sürdürenin ne olduğu üzerine

Uzun ilişkilerin handikapı zaman üzerine...

“Gerçek aşk zamanın, mekânın ve dünyanın karşısına diktiği engeller üzerinden, bazen acı dolu olsa da dirençle galip gelendi” diyor düşünür Alain Badiou. Peki, her tür uzun süreli ilişkiyi yıkıp geçen zamanın bunaltıcılığı karşısında bu zaferin mümkün olduğunu düşündüren nedir?

Virginia Woolf, Bir Yazarın Güncesi adı altında yayınlanan günlüğünden kısa bir pasajda tam olarak bunu keşfetmeye çalışıyor. 1926 yılının sonbaharında, Leonard ile alışılmışın dışında evliliklerinin 14. yılını dolduran 44 yaşındaki Woolf, “Evlilik İlişkisi” başlığı altında şöyle yazıyor: “Amold Bennett, evlilik dehşetinin, onun ‘gündelik oluşunda’ yattığını söylüyor. İlişkinin bütün yoğunluğunu törpüleyip atan şey bu. Gerçek aşağı yukarı şöyle: Hayat diyelim ki 7 günden 4’ünde kendi kendine akıyor; ama beşinci günde bir his damlacığı (kocayla karısı arasında) oluşuyor. Bu, her iki tarafın da kendiliğinden akan, alışılagelmiş, bilinçsiz günleri yüzünden çok daha dolu ve daha duyarlı bir an. Yani yıla damgasını vuran şey, o büyük yoğunluk anları. Hardy’nin ‘hayal görme anları’. Bu koşullar altında olmasa, bir ilişki nasıl herhangi bir süre dayanabilir?”

“Bir Yazarın Güncesi” adındaki bu şaheseri iyice özümseyebilmek amacıyla mutlu bir evliliğin sırları için Anna Dostoyevskaya, romantik ilişkileri sürdürmede en önemli şeyler içinse Joseph Campbell’a başvurabilir.

Yazma ve bilinç üzerine düşüncelerini, androjen zihnin en üretken zihin olduğuna dair fikirlerini, sanatçı olmanın ne demek olduğuna dair aydınlanmalarını öğrenmek için ise Woolf’a geri dönüş yapabilirsiniz.

Pasaj çeviri: Oya Dalgıç, İş Bankası Yayınları