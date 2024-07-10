Venüs Aslan burcunda (11 Haziran- 4 Ağustos 2024): Burçlara etkileri

Kalbindeki sevgiyi en ışıltılı haliyle yaşamaya hazır mısın?

Venüs, Ay'ın yönettiği uzun bir yolculuktan sonra Güneş'in yönettiği güçlü bir döngüye başlıyor. Şimdi içimizdeki çocuğu kendimiz olmaktan ve ışığımızdan korkmadan, iyileşmiş ve beslenmiş haliyle, yeniden hayat sahnesinde oyun oynamaya çıkartmanın, neşelenmenin ve canlanmanın vakti.

Bu dönemde yeteneklerimizle öne çıkacak, içimizdeki aşkı en tutkulu haliyle yaşayacak, aşktan ilham alacak, özgüvenle dolacak, kendimizi olduğumuz gibi kabul ettikçe görülecek, takdir edileceğiz. İlişkilerimizde; cesur olmak, özel hissetmek, parlamak, olduğumuz gibi olabilmek, birlikte çocuklaşabilmek, ilgi görmek, romantik jestler ve flört enerjisi arayacağız.

Bu döngüye Plüto açısıyla başlayarak; kalbimizi sevgiye kapattığımız, hislerimizden kaçarak yalnızlaştığımız, kalbimizin kapılarını kapattıkça donuklaştığımız yerleri, kalple değil egoyla bağ kurduğumuz ilişkileri fark edecek, dönüşeceğiz. 19- 29 Temmuz arası; yeni aşklara başlayabilir, ilişkiler, evlilik, sürprizler, teklifler, çocuk sahibi olmak, kutlamalar, sanatsal aktiviteler ve yeteneklerimizi göstermek için bu dönemi değerlendirebiliriz.

Bu dönemde en çok; Aslan'lar, Koç'lar, Yay'lar, İkizler ve Terazi'ler parlayacak!

Burçlara özel etkileri:

Koç: İçinizdeki çocuğun dışarıya çıkıp oyun oynama, hayattan keyif alma vakti! Gerçek benliğinizi kucaklayın ve kendiniz olarak sahneye çıkın. Yepyeni aşklar, ilişkinizde tutkuyu yaşamak, hobiler ve çocuklar gündeminizde. Kendiniz oldukça başkalarına ilham verecek ve hayatınıza pozitif enerjiyi çekeceksiniz.

Boğa: Şimdi iç dünyanızı beslemenin, kendinize sizi besleyen bir yaşam ortamı yaratmanın, aileniz ve sevdikleriniz tarafından değerli hissetmenin vakti. Bu dönemde evinizi yenileyebilir, sevdiklerinizi misafir edebilir, evde eğlenceli etkinlikler yapabilirsiniz. Bu süreçte yalnızca kalbinizdeki sevgiyi kendinize ve çevrenize cömertçe sunun ve yaşamınızın canlı, besleyici bir alana dönüşümünü izleyin.

İkizler: Şimdi kelimelerinizin sıcaklık, sevgi, özgüven ve özgünlüğünüzle dolma vakti... Bu dönemde konuşarak, yazarak, paylaşarak çevrenizde etki yaratabilir, ilhamla dolabilirsiniz. Fikirleriniz, sosyal medya paylaşımlarınız desteklenebilir, yakın çevre ve kardeş bağlarınızı güzelleştirebilir, araç alabilir, tatillere çıkabilirsiniz.

Yengeç: Yeteneklerinizin ve potansiyellerinizin açığa çıkacağı, yaratıcılığınızın yükseleceği, içsel mutluluğunuz ve kendinize güvenerek attığınız adımlarla kazançlarınızı çoğaltabileceğiniz bir dönemdesiniz. Şimdi dikkat çekmenizi ve yeteneklerinizi dünyayla paylaşmanızı sağlayan fırsatları kucaklayın. Işığınız, hak ettiğiniz desteği ve takdiri çekecektir.

Aslan: Krallar ve kraliçeler gibi sahneye çıkmaya, parlamaya, kendi ışığınıza ve enerjinize kavuşmaya hazır olun! Şimdi kalbinizi aşka, yaşama ve hissetmeye açtıkça aşkla dolacak, yeni aşklara yelken açacak veya ilişkinizde romantik, tutkulu, kutlamalarla dolu zamanlara başlayacaksınız. Girişimleriniz için desteklenecek, kalabalıklarda dikkat çekecek, ilhamla dolacaksınız. Kendinize olan güvenle, geleceğe umutla bakarak, yaşamın sizi yönlendirmesine izin verin.

Başak: İç dünyanızın sevgi ve yaratıcılıkla dolacağı, sezgilerinizin size ilham vereceği, ruhsal olarak şifalanacağınız zamanlardasınız. Bu dönemde doğa, sanat, meditasyon gibi ruhunuzu zenginleştirecek şeylere zaman ayırın. Bugünlerde geçmişte gittiğiniz yerlere gidebilir, uzaklardaki sevdiklerinizle yeniden bir araya gelebilir, yurt dışında size iyi gelecek deneyimler yaşayabilirsiniz.

Terazi: Kalabalıklar arasında parlamanın, hayallerinize kavuşmanın, etkinliklerin, eğlencenin, paylaşmanın vakti! Bu dönemde yaptıklarınızla toplumda etki yaratabilir, kutlama ve organizasyonlara katılabilir, yeni çevrelere girebilir, hayallerinizi gerçekleştirmek için destekler bulabilirsiniz. Sahip olduğunuz yetenekleri açığa çıkartmaktan çekinmeyin.

Akrep: Şimdi hiç olmadığınız kadar özgüvenli, cesur ve ışıl ışıl yükselmenin ve görülmenin vakti! Bugünler sizi kariyeriniz, hedefleriniz, gelecek planlarınızda doğru olduğuna inandığınız şeye güvenmeye, diğerlerinin düşüncelerinden korkmamaya çağırıyor. Bu süreçte başarılar kazanabilir, takdir görebilir, kalbinizin peşinden giderseniz hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Yay: Işığını gittiğiniz her yere yaymaya, uzak dünyaları keşfetmeye, geleceğinizi güzelleştirmeye hazır mısınız? Sizin için heyecanlı bir döngü başlarken, yeni yolculuklara çıkabilir, yeni maceralara atılabilir, yepyeni şeyler öğrenebilir, bildiklerinizle herkese ilham olabilirsiniz. Sınırsız enerjiniz ve pozitifliğinizin çekiciliği hem yeni yerleri hem de kalpleri fethetmenizi sağlayacak.

Oğlak: Ruhunuzdaki büyülü, tutkulu, çekici yanı yeniden keşfetmeye hazır mısınız? Şimdi çevrenizi adeta bir mıknatıs gibi çekecek, en derin arzularınızın peşinden korkusuzca gideceksiniz. Bu dönem eski kıyafet ve eşyalardan arının, değişime kucak açın. Maddi konular ve yatırımlarınızda şanslı gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Kova: Kendinize duyduğunuz sevgiyi ve kalbinizle olan bağlantınızı bir diğerinin aynasından göreceğiniz günlerdesiniz. Yeni ilişkiler kurabilir, evlilik kararı alabilir veya ilişkinizi güzelleştirebilirsiniz. Şimdi hayatınızın hangi alanında olursa olsun, kendiniz için ayağa kalkın ve haklı olduğunuz konunun peşinden gidin. Öz benliğinizi koruyarak, tüm yönlerinizle kucaklayın.

Balık: Hayata karışmaya, daha fazla dış dünyada olmaya, rutinlerinizi daha keyifli hale getirmeye, kendinize daha iyi bakmaya davetlisiniz. Bugünlerde sağlığınız şifalanabilir, iş yaşamında yeteneklerinizle dikkat çekebilir, çalışma koşullarınız iyileşebilir, yaratıcılık ve ilhamla daha üretken olabilirsiniz. Fazla şeker tüketmemeye dikkat edin.

Sevgiyle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi