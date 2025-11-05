Amasya’nın doğal güzelliği: Boraboy Gölü

Amasya'n\u0131n Ta\u015fova il\u00e7esinde bulunan Boraboy G\u00f6l\u00fc, b\u00f6lgenin en \u00f6nemli do\u011fal g\u00fczelliklerinden biri olarak \u00f6ne \u00e7\u0131k\u0131yor. . Etraf\u0131 ormanlarla \u00e7evrili g\u00f6l, sonbaharda sar\u0131, turuncu ve ye\u015filin tonlar\u0131yla renkleniyor. . Zengin bitki \u00f6rt\u00fcs\u00fc ve sakin atmosferiyle dikkati \u00e7eken Boraboy G\u00f6l\u00fc, hafta sonlar\u0131 do\u011fa y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc, kamp ve piknik yapmak isteyen ziyaret\u00e7ilerin u\u011frak noktalar\u0131 aras\u0131nda yer al\u0131yor.. * Haberin foto\u011fraflar\u0131 AA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. . . . . . . .
