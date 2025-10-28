Bırakamıyorsan korkuyorsundur

Ve belki de artık bırakmayı öğrenme zamanın gelmiştir.

Her adımı planlıyorsan…

Her şey “istediğin gibi” gitmediğinde sıkışıyor, endişeleniyor, sinirleniyorsan…

Sürekli herkesin, her şeyin kontrolünü elinde tutmaya çalışıyorsan… Bunun sebebi dış dünya değil. İçinde tam tersi bir durum yaşanıyor olabilir: Kaos, belirsizlik ve derin bir güvensizlik.

Kontrol İhtiyacı = Güvensizlik + Kök enerji bozulması

Çoğu kişi “ben düzeni severim” diye tanımlar kendini. Ama bu düzen arzusu bazen bir kaçışa dönüşür: Belirsizlikten, kontrol edilemeyenden, duygulardan, karmaşadan kaçış…

Kök çakran zayıfsa, hayatta güvende hissetmezsin. Ve ne yaparsın biliyor musun? Hayatı sıkıca tutmaya çalışırsın. Her şeyi bilmek, önceden görmek, planlamak istersin çünkü içten içe güvenemiyorsundur.

Sakral enerji de devreye girer

Kontrol sadece dışı değil, duyguları da bastırır. “Ben ağlayamam, güçlü olmalıyım.”

“Kendimi akışa bırakırsam dağılırım.”

“Çok istersem bencil olurum.” Bu cümleler sana tanıdık geliyorsa, sakral enerji alanında da blokaj olabilir. Ve bu iki alan — kök ve sakral — birlikte çalışmadığında; bedenin, duyguların ve yaşamın hep ‘kontrollü’ ama ‘kısır’ bir döngüde kalır.

Piyasadaki ezberler yerine...

Ben bu yazıda sana “bırak gitsin” gibi yüzeysel cümleler kurmayacağım. Çünkü bırakabilmek de bir güven işidir. Ve güven, ancak içten inşa edilir. Benim yaklaşımım şu: “Önce içindeki kaosu fark et, ona alan aç. Sonra dışarıdaki kontrol ihtiyacı zaten yavaş yavaş çözülür.” Bu farkındalık sana baskı değil, özgürlük verir.

Küçük bir içsel egzersiz

Bu hafta kendine şu 3 soruyu sormanı öneriyorum:

“Hayatımın hangi alanında kontrolü bırakmakta zorlanıyorum?”

“Kontrol etmeyi bırakırsam başıma ne gelir diye korkuyorum?”

“Bunu yaşamış bir çocuk gibi, içimde hangi parçam güven arıyor olabilir?”

Sorulara hemen cevap vermek zorunda değilsin. Sadece bu sorularla otur. Sessiz kal. Yaz. Çünkü asıl cevap, zihinden değil, kalbinden gelir.

Son olarak;

Hayatı kontrol etmeye çalıştıkça yaşam daralır. Çünkü akış, baskıyla değil; bırakışla gelir. Ve sen içindeki güveni yeniden inşa ettiğinde, artık kontrol etmene gerek kalmaz. Çünkü hayatla savaşmayı değil, hayatla yürümeyi öğrenmişsindir.

Sevgiyle kalın...