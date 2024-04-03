Uzun emzirme çocukluk çağı kanserlerine yakalanma riskini azaltıyor

Uzun süreli emzirmenin bir faydası daha ortaya çıktı! Bebeği 6 aydan fazla emzirmek çocukluk çağı kanserlerine yakalanma riskini azaltıyor.

Uzun emzirme çocukluk çağı kanserlerine yakalanma riskini azaltıyor
Hamilelik
Giriş: 03 Nisan 2024 13:16
ABONE OL

Danimarkalı bir araştırma ekibi, JAMA Network Open'da yayınlanan yakın tarihli bir çalışmada, emzirme süresinin akut lenfoblastik lösemi (ALL) gibi çocukluk çağı kanserlerine yakalanma riskinin azalmasıyla ilişkili olup olmadığını araştırdı. Bu araştırma sonucunda emzirmenin çocukluk çağı kanserleri riskinin daha düşük olmasının ilişik olduğu gözlemlendi. Birleştirilmiş çalışmalar ve meta-analizler, en az altı ay boyunca emzirilen çocuklarda çocukluk çağı kanserlerine veya diğer lösemi türlerine yakalanma riskinin yüzde 20 daha düşük olduğunu ortaya çıkardı.


Çalışmada 2005-2018 yılları arasında doğan Danimarkalı çocuklar yer aldı ve araştırmacılar, emzirme süresinin çocukluk çağı kanseri riski üzerinde bir etkisi olup olmadığını araştırdıkları bir kohort çalışması için ülkenin sağlık kayıtlarından elde edilen verileri kullandılar. Bebeğin birincil beslenme kaynağının yalnızca anne sütünün olduğu çocuklarda genel çocukluk çağı kanseri riskinin yanı sıra alt türe göre çocukluk çağı kanseri riskinin daha düşük olduğu saptandı.


Sonuç olarak daha uzun süre emzirmenin B hücresi öncüsü ALL riskini azalttığına bulgular desteklendi. İlk üç ay boyunca birincil beslenme kaynağı yalnızca anne sütü olan çocukların, hiç anne sütü almayan veya üç aydan kısa bir süre yalnızca anne sütüyle beslenen çocuklara kıyasla, bir ila 14 yaşları arasında ALL riskinin önemli ölçüde daha düşük olduğu saptandı. Çalışma, üç aydan daha kısa süre emzirilen bebeklerle karşılaştırıldığında, üç aydan uzun süre yalnızca anne sütüyle beslenen bebeklerde B hücresi öncüsü ALL riskinin anlamlı derecede düşük olduğunu bildirdi.


Buna ek olarak daha uzun özel emzirme süreleri, bebeklerde bağışıklık sistemi düzensizliğini de önleyebileceği görüldü. Anne sütünün antikorların aktarımı ve anti-inflamatuar özellikleri, bebeğe güçlü bir bağışıklık sistemi sağlayabilir ve bebekte sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomu oluşmasına yardımcı olabilir, bu da bağışıklık sisteminin olgunlaşmasına yardımcı olur.


Genel olarak bulgular, ALL gibi çocukluk çağı kanserleri riskini azaltmada emzirmenin önemini ve yalnızca anne sütü diyetinin daha uzun süre sağlanmasının önemini destekledi.


İlginizi çekebilir: Emzirmenin anneye faydaları nelerdir?


Referanslar:

Dr. Chinta Sidharthan. "Longer durations of breastfeeding lowers the risk of childhood cancers". Şuradan alındı: https://www.news-medical.net/news/20240328/Longer-durations-of-breastfeeding-lowers-the-risk-of-childhood-cancers.aspx (28.03.2024)


Anne sütüne dair 5 bilimsel bilmece
Anne sütüne dair 5 bilimsel bilmece


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.