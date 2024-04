Uzun emzirme çocukluk çağı kanserlerine yakalanma riskini azaltıyor

Danimarkalı bir araştırma ekibi, JAMA Network Open'da yayınlanan yakın tarihli bir çalışmada, emzirme süresinin akut lenfoblastik lösemi (ALL) gibi çocukluk çağı kanserlerine yakalanma riskinin azalmasıyla ilişkili olup olmadığını araştırdı. Bu araştırma sonucunda emzirmenin çocukluk çağı kanserleri riskinin daha düşük olmasının ilişik olduğu gözlemlendi. Birleştirilmiş çalışmalar ve meta-analizler, en az altı ay boyunca emzirilen çocuklarda çocukluk çağı kanserlerine veya diğer lösemi türlerine yakalanma riskinin yüzde 20 daha düşük olduğunu ortaya çıkardı.

Çalışmada 2005-2018 yılları arasında doğan Danimarkalı çocuklar yer aldı ve araştırmacılar, emzirme süresinin çocukluk çağı kanseri riski üzerinde bir etkisi olup olmadığını araştırdıkları bir kohort çalışması için ülkenin sağlık kayıtlarından elde edilen verileri kullandılar. Bebeğin birincil beslenme kaynağının yalnızca anne sütünün olduğu çocuklarda genel çocukluk çağı kanseri riskinin yanı sıra alt türe göre çocukluk çağı kanseri riskinin daha düşük olduğu saptandı.

Sonuç olarak daha uzun süre emzirmenin B hücresi öncüsü ALL riskini azalttığına bulgular desteklendi. İlk üç ay boyunca birincil beslenme kaynağı yalnızca anne sütü olan çocukların, hiç anne sütü almayan veya üç aydan kısa bir süre yalnızca anne sütüyle beslenen çocuklara kıyasla, bir ila 14 yaşları arasında ALL riskinin önemli ölçüde daha düşük olduğu saptandı. Çalışma, üç aydan daha kısa süre emzirilen bebeklerle karşılaştırıldığında, üç aydan uzun süre yalnızca anne sütüyle beslenen bebeklerde B hücresi öncüsü ALL riskinin anlamlı derecede düşük olduğunu bildirdi.

Buna ek olarak daha uzun özel emzirme süreleri, bebeklerde bağışıklık sistemi düzensizliğini de önleyebileceği görüldü. Anne sütünün antikorların aktarımı ve anti-inflamatuar özellikleri, bebeğe güçlü bir bağışıklık sistemi sağlayabilir ve bebekte sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomu oluşmasına yardımcı olabilir, bu da bağışıklık sisteminin olgunlaşmasına yardımcı olur.

Genel olarak bulgular, ALL gibi çocukluk çağı kanserleri riskini azaltmada emzirmenin önemini ve yalnızca anne sütü diyetinin daha uzun süre sağlanmasının önemini destekledi.

