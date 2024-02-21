Uykuya dalmak için ‘en kötü saat’

Eğer düzenli uyuma ve uyanma saatiniz varsa sorun yok. Ama uyumak için o ‘belirli zamanı’ seçtiğinizde sağlık problemleri ile karşılaşabilirsiniz.

Uykuya dalmak için ‘en kötü saat’
Sağlık
Giriş: 21 Şubat 2024 13:30 Güncelleme: 21 Şubat 2024 13:32
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Gece uykuya dalmadan önce pek çok kişi telefonu ile vakit geçirmeyi seviyor. Neyse ki telefonumuzdan gelen mavi ışığın uykumuza düşündüğümüz kadar zarar vermeyeceği ortaya çıktı. Ancak ne yazık ki, profesyoneller hala uygun bir yatma zamanı belirlemenizi öneriyor. Belirli bir uyku saatinin olmamasına rağmen; uzmanlar uykuya dalmak için son derecede kötü zamanlar olduğunu söyledi.


Uzmanlar, akşam 22.00'dan sabah 04:00'a kadar uyanık kalmanın kanser ve kardiyovasküler hastalık riskini artırabileceğini belirtti. Yatmak için seçtiğiniz saat aslında uyku kalitenizi etkileyebilir.


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90 dakikalık döngüler halinde uyuruz

Uykumuzun yaklaşık bir buçuk saatlik döngüler halinde gerçekleşmektedir. Bu sırada beyniniz hızlı göz hareketi olmayan (REM) uykudan diğer (REM) uykuya geçeriz. Yani ilk bölüm daha derin, daha dinlendirici. Sabaha doğru ilerledikçe daha hafif, rüyalarla dolu döngüler başlar.


Döngüler 90 dakika kadar uzun olsa da, gece ilerledikçe REM dışı uykunun REM uykusuna oranı değişir. Uykunuzun ilk bölümüne daha derin, daha onarıcı REM dışı uyku hakimdir. Ancak sabaha doğru ilerledikçe, "daha hafif, rüyalarla dolu REM uykusu alırsınız.


Farklı vücut saatleri nedeniyle, bazıları saat 11'de uykulu hissederken, bazıları ise yalnızca gece 1'de uyumak ister. REM dışı ve REM uykusunu yeterince almanızı sağlamak için vücut tarafından bazı uyarlamalar yapılır. Yatma ve uyanma saatiniz tutarlı olduğu sürece sorun yaşamazsınız. Uykuya dalmak için belirli bir zaman seçmediğiniz sürece...


Uykuya dalmak için en kötü zaman nedir?

Yatağa tam olarak ne zaman girdiğiniz gerçekten önemli değil. Örneğin; gece üç ya da dörtte yatağa girdiğinizi varsayalım. Araştırmalara göre, biyolojiniz ne olursa olsun, uykunuz daha fazla REM ağırlıklı olacak ve daha derin, REM dışı uykuyu daha az alacaksınız. Vücut saatiniz ne olursa olsun, daha ‘sığ’ bir uyku bekleyecek sizi. Yani ‘şöyle derin bir uyku’ çekemeyeceksiniz.


Bunun nasıl bir etkisi olabileceğini merak ediyorsanız. Bu sizi halsiz ve yorgun hissettirebilir. Ancak uyku saatini seçme şansı olanlar sabaha karşı 3 - 4'te uyumaktan kaçınmalıdır.



Kaynak: Amy Glover. "This Is The Worst Time To Fall Asleep, Doctor Warns". Şuradan alındı: https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/worst-time-to-fall-asleep_uk_65ae71ede4b0853116817bd7. (22.01.2024).


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