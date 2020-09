Uyku arasındaki akıllı çözümler

Partnerinizle uyku sırasında yaşadığınız birtakım sorunlar olabilir. Bu sorunları ortadan kaldırmak için o an yapabileceğiniz ve kesin çözüm sağlayan uzun vadeli çözümler şu şekilde:

1- Horlama:

Kısa vadeli çözüm: Partenizin horladığını sürekli düşünmek yerine dalgaların dinlendirici yükseliş ve alçalışlarını göz önüne getirip seslerini hayal edebilirsiniz.

Uzun vadeli çözüm: Bir uyku uzmanına danışın. Kulak tıkaçlarına para harcamadan önce partnerinizin uyku apnesi olup olmadığını öğrenmekte fayda var.

2- Çok sarılmak

Kısa vadeli çözüm: Uyumadan önce ona elinizi tutmasını tercih ettiğinizi söyleyin.

Uzun vadeli çözüm: Vücut yastığıyla tanışmanın tam vakti. Partnerinize uyumaya hazır olduğunda ona sarılmasını söyleyin, böylece kollarını saracak başka bir şeye ihtiyaç duymayabilir.

3- Yüksek vücut sıcaklığı

Kısa vadeli çözüm: Garip ama etkili: Partnerinizin uyku öncesi duşa girmesi, gece boyunca her ikinizin de vücut sıcaklığını düşürmeye yardımcı olabilir. Klimayı açmak da etkili olabilir tabii...

Uzun vadeli çözüm: Klimanın etkilerinin yansıdığı fatura, bütçenizi fazlasıyla etkiliyorsa nefes alabilen malzemeden yapılmış çarşaflar veya pijamalar satın alabilirsiniz. Polyester ve suni ipek kumaşlar nemi, yani teri emer.

4- Yatağın hijyeni

Kısa vadeli çözüm: Partnerinizin evindeyseniz, o an için yapacağınız en iyi şey uyuduğunuz yastık kılıfını çıkarıp ters çevirmek olabilir. En azından, görünüşte "daha temiz" olan ve mikrop veya kepekle daha az kaplanmış olan tarafı kullanacaksınız.

Uzun vadeli çözüm: Ona alışkın olduğu bu durumdan bahsedin ya da temiz çarşafların serili olduğu kendi evinize gitmeyi teklif edin.

5- Gece yarısı sohbeti

Kısa vadeli çözüm: Orgazmda oksitosin ve prolaktin gibi hormonların salgılanması stresi azaltmakla kalmaz aynı zamanda ikinizin de yorgun olmanızı sağlar.

Uzun vadeli çözüm: Sağlam bir uyku programı oluşturmanın zamanı geldi. Her gün aynı saatte yatmak ve uyanmak için ısrar edin.

6- Hareketli uyuma alışkanlığı

Kısa vadeli çözüm: Partneriniz muhtemelen sadece streslidir veya uykusuzdur. Hareketlerini en aza indirmeye yardımcı olması için ağır bir battaniye kullanmasını sağlayın.

Uzun vadeli çözüm: Yatmadan en az bir saat önce içki içmeyi bırakmanın veya magnezyum takviyesini tercih etmenin zamanı geldi. Sorun devam ediyorsa bir uyku uzmanından randevu almayı deneyebilirsiniz.

Referans: Taylor Andrews. "How to *Actually* Sleep With Your Partner". Şuradan alındı: https://www.cosmopolitan.com/sex-love/a33832860/fall-asleep-tips-with-partner/. (28 Ağustos 2020).