Birlikte uyumanın faydaları

Birlikte yaşayan çiftlerin yatağı paylaşması, neredeyse tüm dünyada yaygın bir alışkanlık. Yakın zamanda yapılan kapsamlı bir araştırma, birlikte uyumanın bilinmeyen faydalarını ortaya çıkardı.

Almanya’daki İntegratif Psikiyatri Merkezi’nde (ZIP) yapılan araştırmada 12 genç, sağlıklı ve heteroseksüel çift, laboratuvarda 4 gün boyunca inceleme altına alındı. Çiftlerin dört gece boyunca beyin dalgaları, vücut hareketleri, solunumu, kas gerginlikleri ve kalp ritimleri ölçüldü. Aynı zamanda eş zamanlı polisomnografi kullanılarak çiftlerin ayrı ayrı uyuduklarındaki ölçümleri de kaydedildi. Katılımcılar aynı zamanda ilişkileri ile ilgili detaylı bilgileri inceleyen anket sorularını da cevapladılar.

Araştırma sonucunda, beraber uyuyan çiftlerin yalnız uyuyan çiftlere göre daha uzun ve kesintisiz şekilde REM uykusuna daldıkları ortaya çıktı. Canlı ve gerçekçi rüyaları mümkün kılan REM uykusu, aynı zamanda duyguları düzenleme, bellek regülasyonu, sosyal etkileşimler ve yaratıcı problem çözme yeteneği ile de doğrudan ilişkili olduğundan, sonuçlar dikkat çekici bulundu. Çiftler beraber uyuduğunda daha kaliteli bir REM uykusu alabiliyorlar ve bu da duygusal olarak daha dengeli ve sosyal olarak da daha pozitif olmalarını sağlıyor.

Araştırmada aynı zamanda beraber uyuyan çiftlerin uykuda daha fazla hareket ettiği ancak bunun ilginç bir şekilde uykunun yapısını bozmadığı da görüldü. Araştırmayı yöneten Dr. Henning Johannes Drews, “biriyle uyuduğumuzda bedenimiz rahatsız bile olsa, beynimiz güvende hisseder ve daha derin bir uyku mümkün olabilir. Yalnız uyumaya kıyasla partnerle uyumak, zihinsel sağlığımız, hafızamız ve yaratıcı problem çözme becerilerimiz konusunda bizi destekler” diyor.

Birlikte uyuyan çiftler, aynı zamanda birbirlerinin uyku düzenlerine de uyumlanıyorlar. İlişkinin uzunluğuna ve derinliğine, ilişkideki güven hissine de bağlı olarak çiftler beraber uyudukça, uyku rutinleri birbirine yaklaşıyor ve aslında beraber uyumak git gide daha da kolaylaşıyor.

