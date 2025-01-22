HTHAYAT
HTHAYAT
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Video
Testler
Kaydettiklerim

Bizi Takip Edin

BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
Ana Sayfa Güncel Kültür & Sanat Ursula Le Guin sözleri
Kültür & Sanat

"Duymak istiyorsan, sessiz ol"

Bilim kurgu ve fantezi edebiyatının en önemli yazarlarından Ursula Le Guin'i ölümünün yedinci yılında en sevdiğimiz sözleri ile anıyoruz.

&quot;Duymak istiyorsan, sessiz ol&quot;
Giriş: 22 Ocak 2025, Çarşamba 10:00
Güncelleme: 03 Nisan 2025, Perşembe 16:00
1

"Babası, annesi ya da bakıcısı ile konuşmuyorsanız bir bebekle ilgili konuşulacak çok fazla şey yoktur."

2

"Dünyanın herhangi bir yerinde 'sana söylemiştim' diyen kimsenin kahraman ilan edildiği görülmemiştir."

3

"Yaratıcı bir yetişkin, hayatta kalmayı başarmış bir çocuktur."

4

"Çocuklar tek boynuzlu atların gerçek olmadığını bilirler ama eğer iyi bir kitapsa, tek boynuzlu atlarla ilgili kitapların gerçeklerden bahsettiğini de bilirler."

5

"Hayal gücünün kısıtlanabileceğinden şüphe duyarım. Bir çocuğun hayal gücünün kökünü gerçekten kurutursanız; o çocuk patates olur."  

6

"Hiç kimse cezayı kazanmaz, ödülü de. Aklınızı hak etmek, kazanmak gibi fikirlerden arındırın, ancak o zaman düşünebileceksiniz."  

7

"Zamanın büyük çoğunluğunda ve dünyanın neredeyse her yerinde bebekler ve küçük çocuklar hayatla ilgili ilk bilgilerini annelerinden, teyzelerinden, büyükannelerden, komşu kadınlardan, kreş öğretmenlerinden öğrendiler. Ve bu durum hala böyle devam ediyor... Ne zaman markette yanında çocukları olan genç bir anne görseniz bilin ki o, çok komplike bir müfredatı öğreten yaşam rehberidir aynı zamanda... Bunu iyi yapıp yapmaması kuralı değiştirmez; yapan kişi odur."

8

"Bazı rüyalar bize neye inanmak istediğimizi gösterir. Bazı rüyalar bize neden korktuğumuzu gösterir. Bazı rüyalar da bildiğimizi bilmesek de bildiklerimizle ilgilidir. En nadir rüyalar ise bize bilmediklerimizi gösteren rüyalardır."  

 

 

 

9

"Hiç kimse cezayı kazanmaz, ödülü de. Aklınızı hak etmek, kazanmak gibi fikirlerden arındırın, ancak o zaman düşünebileceksiniz."  

10

"Işık, karanlığın sağ koludur, karanlık da ışığın sol elidir. İkisi birdirler, aynı yaşam ve ölüm gibi, birbirine sarılan sevgililer gibi, eller gibi, yollar ve sonlar gibi…"  

11

"Oyunu nasıl oynadığın, neyi kazandığını belirler."

12

"Bu hayatı mümkün kılan tek şey, kalıcı ve tahammül edilemeyen o belirsizlik duygusudur. Gelecekte ne olacağını bilmeme duygusu..."  

13

"Küçük çocuklar çok metanetlidir. Ufacık bir kazaya çok ağlarlar ama büyük şeyleri olduğu gibi kabul ederler. Yetişkinler gibi sızlanıp durmazlar."  

14

"Ormanlar çocuklar için harika yerlerdir. İnsanlar hakkında pek bir şey öğrenmese de sessizliği ve sabrı öğrenebilir."

15

"Kadınların daha karmaşık bir iç dünyası vardır. Onlar aynı anda birden fazla şey yapmayı başarırlar. Bu erkeklere çok geç gelir. O da gelirse..."  

16

"Bir balık, bir de misafirler üç günü aşınca kokuşmaya başlar."  

17

"Aşk, bir köşede öylece taş gibi oturmaz. Onun ekmek gibi yapılması gerekir. Her seferinde yeniden yapılması, yenilenmesi gerekir. Yeniden yapıldığında iki kişinin kollarında uyur, büyür."  

18

"Mumun ışığını görmek için, onu karanlıkta görmek gerekir."  

19

"Bir nesil, bilginin cezalandırıldığı ve cehaletin saadet olduğu öğretilerek yetişiyor. Bir sonraki nesil cahil olduklarını bile bilmeyecek çünkü bilginin ne olduğunu bilmeyecekler."

20

"Çünkü yaşam bir yanıt değil, bir sorudur. Bunun yanıtını sadece siz bulabilirsiniz."

21

"Bence olgunluk kabuk değiştirmek değil, serpilip gelişmektir. Yetişkin bir insan ölü bir çocuk değil, yaşamayı başarmış bir çocuktur."

22

"Yirmi yaş dolaylarında öyle bir an vardır ki; yaşamın geri kalan kısmı boyunca ya herkes gibi olmayı ya da farklılıklarını erdeme dönüştürmeyi seçmen gerekir."

23

"Bütün duvarlar iki anlamlı ve iki yüzlüdür. Neyin içeride neyin dışarıda olduğu, duvarın hangi yanından baktığınıza bağlıdır."

24

"Dürüst bir adamdan kötü bir haber almayı, bir dalkavuktan duyacağım yalanlara her zaman tercih ederim."

25

"Haksızlıklar kuralları yaratır, cesaret ise onları yıkar."

26

"Her söz, her hareket ya hayır için ya da şer için yapılır. Bir şey söylemeden veya bir şey yapmadan önce, ödemen gereken bedeli bilmen gerekir!"

27

"Eğer zamanın geçmesi insan bilincinin bir özelliğiyse, geçmiş ve gelecek insan aklının işlevleridir."

28

"Mutluluk, akılla ilgili bir şeydir ve yalnızca akıl kazanır mutluluğu."

29

"Bütün hayatımızı, aslında yapmaktan başka çaremiz olmayan şeyleri rızamızla seçmeyi öğrenmekle geçiriyoruz."

30

"Cehalet içindeki güç felakettir!"

31

"Duymak istiyorsan, sessiz ol."

32

"Karanlık, yalnızca gördüğünü sanan ama görmeyen ölümlü gözlerde vardır."

33

"Kimse seni dinlemese bile onları dinleyen sen varsın."

Paylaş:
brush-purple Yorumlar