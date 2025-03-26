Üniversiteliye ücretsiz yemek

Toplumla öğrenciler arasında köprü kurma amacını taşıyan ODİ, üniversite öğrencilerinin beslenme ihtiyaçlarına destek olmak isteyenlere çağrı yapıyor.

ODİ nedir?

Sene başından beri faaliyette olan Odi, “bireyden bireye doğrudan aracısız dayanışma modeli” ile “askıda yemek” uygulamasını dijital hale getiren bir dayanışma platformu. Kurucular, platform “Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin ücretsiz ve kaliteli yemek yiyebilmesini sağlayan bir sosyal girişim” olarak tanımlıyor.

Odi, restoranlarla anlaşarak öğrenciler için özel indirimli menüler oluşturulmasını sağlıyor. Destekçiler, anlaşmalı restoranlardaki öğrencilere özel menülerden satın alarak askıya bırakabiliyor. Öğrenciler, askıdaki menüleri en geç 90 dakika önceden rezerve ediyor ve restorana gittiklerinde, restoran, öğrencinin geldiğini sistemde onaylıyor ve yemeği hazırlıyor. Öğrenci, yemeğini yerinde yiyebiliyor veya paket olarak alabiliyor. Restoran, teslim alınan yemeğin ödemesini destekçiden alıyor.

Odi destekçisi olmak için ilk adım Odi web sitesi üzerinden 'Askıya Odi Bırak' bölümünü tıklanarak destekçi kaydı oluşturulabiliyor.

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Odi’den kimler faydalanabilir?

Türkiye’de örgün eğitim gören, 30 yaşından küçük tüm devlet üniversitesi öğrencileri ile burslu öğrenim gören vakıf üniversitesi öğrencileri, farklı limitlerle Odi’den yararlanabiliyor. Devlet üniversitesi öğrencileri haftada 1 kez, KYK veya farklı bir kurumdan burs alan öğrenciler haftada 2 kez Odi ile yemek yiyebiliyor. Platform, tüm restoranların katılımına açık olsa da öğrenci dostu mekânların seçilmesine özen gösteriliyor.

Ankara’da başlayan Odi sistemi, Şubat ayından bu yana İstanbul ve İzmir’de de hizmet veriyor. Destekçilerin artmasıyla birlikte tüm Türkiye’yi kapsaması hedefleniyor.

Odi, kurdukları üniversite öğrencilerine askıda yemek sistemi ile öğrenciden veya restoranlardan komisyon almıyor. Odi gönüllüleri, toplumsal iyilik hareketi olarak anılmak istediklerini ifade ediyor.