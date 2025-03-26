Üniversiteliye ücretsiz yemek

Üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek desteği sağlamak isteyenler için ODİ sistemi nedir? ODİ hangi şehirlerde var? İşte detaylar...

Üniversiteliye ücretsiz yemek
Yaşam
Giriş: 26 Mart 2025 16:00
ABONE OL

Toplumla öğrenciler arasında köprü kurma amacını taşıyan ODİ, üniversite öğrencilerinin beslenme ihtiyaçlarına destek olmak isteyenlere çağrı yapıyor.


Gençliğimizi yaşayamıyoruz
Gençliğimizi yaşayamıyoruz

ODİ nedir?

Sene başından beri faaliyette olan Odi, “bireyden bireye doğrudan aracısız dayanışma modeli” ile “askıda yemek” uygulamasını dijital hale getiren bir dayanışma platformu. Kurucular, platform “Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin ücretsiz ve kaliteli yemek yiyebilmesini sağlayan bir sosyal girişim” olarak tanımlıyor.


Odi, restoranlarla anlaşarak öğrenciler için özel indirimli menüler oluşturulmasını sağlıyor. Destekçiler, anlaşmalı restoranlardaki öğrencilere özel menülerden satın alarak askıya bırakabiliyor. Öğrenciler, askıdaki menüleri en geç 90 dakika önceden rezerve ediyor ve restorana gittiklerinde, restoran, öğrencinin geldiğini sistemde onaylıyor ve yemeği hazırlıyor. Öğrenci, yemeğini yerinde yiyebiliyor veya paket olarak alabiliyor. Restoran, teslim alınan yemeğin ödemesini destekçiden alıyor.


Odi destekçisi olmak için ilk adım Odi web sitesi üzerinden 'Askıya Odi Bırak' bölümünü tıklanarak destekçi kaydı oluşturulabiliyor.


İlginizi çekebilir: Pandemi gençleri nasıl etkiledi?


Odi’den kimler faydalanabilir?

Türkiye’de örgün eğitim gören, 30 yaşından küçük tüm devlet üniversitesi öğrencileri ile burslu öğrenim gören vakıf üniversitesi öğrencileri, farklı limitlerle Odi’den yararlanabiliyor. Devlet üniversitesi öğrencileri haftada 1 kez, KYK veya farklı bir kurumdan burs alan öğrenciler haftada 2 kez Odi ile yemek yiyebiliyor. Platform, tüm restoranların katılımına açık olsa da öğrenci dostu mekânların seçilmesine özen gösteriliyor.


Ankara’da başlayan Odi sistemi, Şubat ayından bu yana İstanbul ve İzmir’de de hizmet veriyor. Destekçilerin artmasıyla birlikte tüm Türkiye’yi kapsaması hedefleniyor.


Odi, kurdukları üniversite öğrencilerine askıda yemek sistemi ile öğrenciden veya restoranlardan komisyon almıyor. Odi gönüllüleri, toplumsal iyilik hareketi olarak anılmak istediklerini ifade ediyor.


Gençlerin yüzde 20'si ne okuyor ne de çalışıyor
Gençlerin yüzde 20'si ne okuyor ne de çalışıyor


YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.