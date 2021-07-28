Pandemi gençleri nasıl etkiledi?

Pandemi tüm dünya düzenini birçok alanda değiştirdi. Bu değişiklikleri araştırmak için ise çeşitli araştırmalar başlatıldı. Bunlardan biri de pandeminin Z kuşağı üzerindeki etkisine dair gerçekleştirildi. İşte araştırmanın sonuçları...

Pandemi gençleri nasıl etkiledi?
Yaşam
28 Temmuz 2021 Çarşamba

Pandemi dünyada büyük değişimlere neden olmaya devam ediyor. Pandeminin etkileri sosyal hayata ciddi bir şekilde yansıyor. Özellikle Z Kuşağı mensubu gençler pandemi döneminden büyük ölçüde etkilendi. Bu etkilerin ortaya çıkarılması için düzenlenen bir araştırma çarpıcı sonuçları ortaya koydu. Araştırma sonuçları gençlerin psikolojik durumlarından, gelecek planlarına kadar pek çok konuda etkilendiğini gösteriyor.


Neu-Pol tarafından yapılan araştırma; gençlerin %87 gibi büyük bir kısmının kendilerini eskiye oranla çok daha yalnız hissettiğini ve evde yapabilecekleri aktiviteleri artırmaya yöneldiğini gösteriyor. Gençler eskiye oranla daha fazla spor yapıyor ve kitap okuyor.


Gençler yalnız hissediyor

Araştırma kapsamında katılımcıların %87’sinin 2020 yılına oranla kendilerini çok daha yalnız hissettiklerini ortaya koydu. Gençler; eğitim, iş olanakları, sosyal yaşam, kültürel etkinlikler vb dinamikler aracılığıyla yalnızlığa doğru itildiklerini düşünüyor. Bu durum gençlerin belirli duygusal sorunlar yaşamasına neden oluyor. Konuyu yorumlayan Maya Fikir Kulübü Başkanı Tarık Arık “Pandemi sürecinde gençlerin psikolojik dengelerini koruyabilmek için girişimlerde bulunmalıyız. Gençleri daha fazla yalnızlığa itecek adımlar yerine; onları sosyalleştirebilecek, yaşıtlarıyla online platformlardan da olsa bir araya getirebilecek ve ilgi alanlarına yöneltecek adımlar atmalıyız. Gençler yüz yüze iletişim konusunda eskiye oranla daha fazla sıkıntı yaşıyor. Gençler pandemi sürecinin etkisiyle sosyal medyada daha fazla vakit geçirdiklerinden bu online mecralarda kendilerini ifade etme konusunda daha başarılı olduklarını söylüyorlar” ifadelerini kullandı.



Kod yazma, yapay zeka ve yazılım alanında eğitim almak istiyorlar

Üniversite 3. Ve 4. sınıf öğrencileri üzerinde yapılan araştırmada bu grubun %67’sinin okudukları bölümün iyi bir gelecek sağlayacağına inanmadıklarını bu sebeple üniversite sonrası eğitimlere yöneldiklerini ortaya koydu. Öğrenciler; herhangi bir üniversiteye devam ederken bunun yanında farklı alanlarda kendilerine avantaj sağlayacak eğitimler almak istiyor. Öğrenciler; üniversite eğitimlerinin ardından yan meslek dallarında kod yazma, yapay zeka, yazılım gibi eğitimlere online olarak katılarak geleceklerini şekillendirmek istediklerini belirtti.


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Oyun oynama süreleri ve sahte sosyal medya hesap kullanımları arttı!

Yapılan araştırma neticesinde online oyun oynama süreleri uzadı. Pandemi öncesinde de ailelerin sıklıkla yakındığı oyun oynama süreleri pandemi sonrasında %40 yükseldi. Oyun oynama süresi uzarken sosyal medya kullanma oranları da arttı. Sosyal medya kullanma oranları %38 yükseldi. Araştırmadaki önemli bir noktada; Z Kuşağı mensuplarının gerçek sosyal medya hesaplarının yanı sıra, aynı mecrada ikinci bir sosyal medya hesabı kullandığı sonucuna ulaşılmasıydı. Gençlerin %44’ü ailelerin bilmediği, sadece arkadaş gruplarının olduğu sosyal medya hesabı açarak, burada daha fazla vakit geçiriyor. Uzmanlar gençlerin yanlış yönlendirmelere ve yanlış bilgilere maruz kalmaması için sosyal medya kullanımlarının aileler tarafından gözlenmesini öneriyor…. Bu sebeple %44’lük bu oran ailelerin daha dikkatli olması için uyarı niteliğinde.


İyi alışkanlıklar kazanmada olumlu yönde artış da var

Gençler pandemi döneminden sadece olumsuz yönde etkilenmedi. Bu dönemde güzel alışkanlıklar kazanma şansı da yakaladılar. Pandemi dönemi öncesi spor alışkanlığı olmayan gençlerin %25’i evde düzenli spor yapmaya başladı. Kitap okuma oranlarının ise 2,5 kat arttığı görüldü. Bu sevindirici gelişmelere hayvan sevgisindeki artış da eklendi. 2020 Mart ayından önce evde hayvan beslemeyen Z Kuşağı mensuplarının %30’u evcil bir hayvan sahiplendi.



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