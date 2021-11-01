Ulaşılamama hakkınızı kullanıyor musunuz?

Avrupa Parlamentosu mesai saatleri dışında ulaşılamamanın evden çalışanlar için temel bir hak olması gerektiğini ifade ediyor.

Ulaşılamama hakkınızı kullanıyor musunuz?
Yaşam
01 Kasım 2021 Pazartesi

Avrupa Parlamentosu, işçilere olumsuz sonuçlarla karşılaşmadan dijital olarak ulaşılabilir olmama hakkı veren bir AB yasası çağrısında bulunuyor. Avrupa Parlamentosu Üyeleri tarafından sunulan ve 472 lehte, 126 aleyhte ve 83 çekimser oyla kabul edilen yasa girişiminde çalışanların mesai saatleri dışında bağlantılarını kesmelerini sağlayan bir önerme bulunuyor. Ayrıca bu girişime göre uzaktan çalışma için minimum düzeyde tutulacak gereksinimler belirlenmeli ve çalışma koşulları, saatleri ve dinlenme süreleri buna göre netleştirmeli.


Parlamento üyeleri, iş amaçlı kullanılan dijital kaynakların artmasının, çalışanların iş-yaşam dengesi üzerinde olumsuz bir etkisi olan "her zaman müsait" algısıyla sonuçlandığını söylüyor. Evden çalışmak, COVID-19 krizi sırasında istihdamı korumaya yardımcı olmasına rağmen, uzun çalışma saatleri ve daha büyük taleplerin birleşimi aynı zamanda daha fazla endişe, depresyon, tükenmişlik ve diğer zihinsel ve fiziksel sağlık sorunlarına yol açıyor.


Avrupa Parlamentosu üyeleri, çalışanların mesai saatleri dışında telefon görüşmeleri, e-postalar ve diğer dijital iletişim yollarıyla işlerin mesai sonrasına da taşınması sebebiyle temel bir hak olan ulaşılamama hakkını dikkate alıyor. Bu hak, tatilleri ve diğer izin günlerini de içeriyor. Parlamento, üye devletlerin işçilerin bu hakkı kullanmalarına izin vermeleri için gerekli tüm önlemleri almaya yardımcı olması gerektiğini belirtiyor.


Raportör Alex Agius Saliba oylamadan sonra, "Her zaman 'işte' ve uzun çalışma saatlerinin baskısından bitkin düşmüş milyonlarca Avrupalı ​​işçiyi terk edemeyiz. Şimdi yanlarında durma ve onlara hak ettikleri olan ulaşılamama hakkını verme zamanı. Bu zihinsel ve fiziksel sağlığımız için çok önemli. İşçi haklarını dijital çağın yeni gerçeklerine uygun olacak şekilde güncellemenin zamanı geldi" dedi.


COVID-19 pandemisinin başlamasından bu yana evden çalışma oranları neredeyse %30 arttı. Bu oranın değişmemesi, hatta artması bekleniyor. Eurofound tarafından yapılan bir araştırma, düzenli olarak evden çalışanların haftalık maksimum 48 çalışma saatini aşma olasılığının, işverenlerinin işyerinde çalışanlara kıyasla iki kat daha fazla olduğunu gösteriyor. Evden çalışanların yaklaşık %30'u, ofis çalışanlarının %5'inden daha azına kıyasla, her gün veya haftada birkaç kez boş zamanlarında çalıştığını bildiriyor.


Referans: Ingelise de Boer. "'Right to disconnect’ should be an EU-wide fundamental right, MEPs say". Şuradan alındı: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210114IPR95618/right-to-disconnect-should-be-an-eu-wide-fundamental-right-meps-say. (21 Ocak 2021).


Evden çalışanlara özel öneriler
Evden çalışanlara özel öneriler


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