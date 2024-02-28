Tüylü topuklu trendi

Geçtiğimiz yaz önü kare formdaki topuklu sandaletler bir hayli beğeniliyordu. Bilekte bağlanan veya bacağın etrafını saran iplerle birleştiğinde oldukça hoş olan bu ayakkabı modeline tüyler eklenince daha eğlenceli bir hal alıyor. Görseldeki renkte bir ayakkabı tercih ederek birçok renkle yan yana getirebilirsiniz.