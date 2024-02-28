Tüylü topuklu trendi

T\u00fcyl\u00fc topuklu sandalet ve terlikler \u00fcnl\u00fc markalar\u0131n defilelerinde g\u00f6r\u00fclmelerinden itibaren yeniden y\u00fckseli\u015fe ge\u00e7tiler. Beklenmedik bir \u015fekilde a\u015fina oldu\u011fumuz bu ayakkab\u0131lar\u0131n trend olmas\u0131 \u015fa\u015f\u0131rtm\u0131\u015f olsa da \u015f\u0131k g\u00fcnlerin g\u00f6steri\u015fli par\u00e7alar\u0131 aras\u0131nda olabilme potansiyeli bir hayli y\u00fcksek.. Sade bir kombinin y\u0131ld\u0131z par\u00e7as\u0131 olabilecek bu ayakkab\u0131lar s\u00fcsl\u00fc g\u00f6r\u00fcn\u00fcmleriyle dikkatleri \u00fczerine \u00e7ekmeyi ba\u015far\u0131yorlar. Mini zarif bir elbisenin alt\u0131nda benzer tonlarda se\u00e7ece\u011finiz bir \u00e7anta ile abart\u0131l\u0131 giyinmeniz gerekmeyen davetlerde yeterli etkiyi yaratabilir.. Genellikle d\u00fc\u011f\u00fcn fasl\u0131n\u0131n hemen arkas\u0131ndan yap\u0131lan partilerde tercih edilen beyaz elbiselerin alt\u0131na alternatif olabilecek en iyi par\u00e7alardan biri. G\u00f6rseldekine benzer topuklarla rahat etmeniz daha kolay olaca\u011f\u0131ndan bu tarz bir topuk tercih edip ak\u015fam\u0131n\u0131z\u0131 daha keyifli bir hale getirebilirsiniz.. Ge\u00e7ti\u011fimiz yaz \u00f6n\u00fc kare formdaki topuklu sandaletler bir hayli be\u011feniliyordu. Bilekte ba\u011flanan veya baca\u011f\u0131n etraf\u0131n\u0131 saran iplerle birle\u015fti\u011finde olduk\u00e7a ho\u015f olan bu ayakkab\u0131 modeline t\u00fcyler eklenince daha e\u011flenceli bir hal al\u0131yor. G\u00f6rseldeki renkte bir ayakkab\u0131 tercih ederek bir\u00e7ok renkle yan yana getirebilirsiniz.. E\u011flenceli g\u00f6r\u00fcn\u00fcmleriyle kombinlerinize canl\u0131l\u0131k katacak bu ayakkab\u0131lara \u015fans vererek trendi yakalayabilirsiniz....
Facebook Yorumları