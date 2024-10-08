Türkiye'nin aktif volkanları

Ac\u0131g\u00f6l Da\u011f\u0131 - Nev\u015fehir\nAc\u0131g\u00f6l Da\u011f\u0131'n\u0131n bilinen son p\u00fcsk\u00fcrme tarihi M.\u00d6. 2080 (± 200 y\u0131l).... A\u011fr\u0131 Da\u011f\u0131 - A\u011fr\u0131\nA\u011fr\u0131 Da\u011f\u0131'n\u0131n bilinen son p\u00fcsk\u00fcrme tarihi 2 Temmuz 1880 \nFoto\u011fraf: \u0130HA. Erciyes Da\u011f\u0131 - Kayseri\nErciyes Da\u011f\u0131'n\u0131n bilinen son p\u00fcsk\u00fcrme tarihi M.\u00d6. 253 y\u0131l\u0131...\nFoto\u011fraf: AA. G\u00f6ll\u00fc Da\u011f\u0131 - Ni\u011fde\nG\u00f6ll\u00fc Da\u011f\u0131'n\u0131n bilinen son p\u00fcsk\u00fcrme tarihi 11.000- 12.000 y\u0131l \u00f6ncesine dayan\u0131yor.. Hasan Da\u011f\u0131 - Aksaray\nHasan Da\u011f\u0131'n\u0131n bilinen son p\u00fcsk\u00fcrme tarihi M.\u00d6. 7000\nFoto\u011fraf: \u0130HA. Karaca Da\u011f - Diyarbak\u0131r\nKaraca Da\u011f'\u0131n son volkanik patlamas\u0131 yakla\u015f\u0131k 100 bin y\u0131l \u00f6nce ger\u00e7ekle\u015fmi\u015ftir. . Kula Da\u011f\u0131 - Manisa\nKula Da\u011f\u0131'n\u0131n bilinen son p\u00fcsk\u00fcrme tarihi 4.700 y\u0131l \u00f6ncesine dayan\u0131yor.\nFoto\u011fraf: \u0130HA. Nemrut Da\u011f\u0131 - Ad\u0131yaman\nNemrut Da\u011f\u0131'nda bilinen son p\u00fcsk\u00fcrme 1692 y\u0131l\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fti.\nFoto\u011fraf: DHA. Tend\u00fcrek Da\u011f\u0131 - Van - A\u011fr\u0131 il s\u0131n\u0131r\u0131\nTend\u00fcrek Da\u011f\u0131'n\u0131n bilinen son p\u00fcsk\u00fcrme tarihi 1855.\nFoto\u011fraf: AA. Karap\u0131nar Volkanik Alan\u0131 - Konya\nKarap\u0131nar Volkanik Alan\u0131'n\u0131n son hareketlilik tarihi bilinmiyor..
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