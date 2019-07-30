Türkiye'de yeşile ve maviye doyacağınız 10 yer

4 – Göynük / Bolu
Yemyeşil tepelerin arasında bir vadide eski Türk evleriyle sizi karşılayan Göynük, İstanbul’a yakın olduğu kadar Ankara’ya da oldukça yakındır. Buranın en dikkat çekici özelliklerinin başında iki-üç asırdır bu yemyeşil vadi içerisindeki varlığını korumuş olan, geleneksel Osmanlı mimarisini yansıtan, ahşap ağırlıklı tarihi evleridir. Göynük’ün seyir terasına çıkıp, taş kaplı dar sokaklarında gezindikten sonra çarşıda bulunan restoranlarda cevizli ve tereyağlı erişte, mantı, güveçte yaprak sarma yemeden buradan ayrılmayın.