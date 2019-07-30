Türkiye'de yeşile ve maviye doyacağınız 10 yer

Güzellikleriyle aklınızı başınızdan alacak Türkiye'den yerler...

  • 1
    10

    1 – Taraklı / Sakarya

    Sakarya’nın zamanın akmayı unuttuğu yerlerinden biri olan Taraklı, ülkemizde Cittaslow yani ‘Sakin Kent’ unvanına sahip ilçelerden birisidir. Taraklı’ya geldiğiniz zaman dikkatinizi ilk olarak yemyeşil doğası, sonrasında da Safranbolu’daki tarihi evleri andıran karakteristik evleri dikkatinizi çekecektir. Taraklı’nın merkezindeki meydanda kafeleri de var. Bu kafelerde dinlenebilirsiniz, meydanın yakınındaki yerlerde ise gözleme, tost gibi atıştırmalıklar yapıp satan dükkanlar mevcut. Taraklı turunuzu tamamladıktan sonra hediyelik eşya dükkanlarından hediyelikler alabilirsiniz. Yunus Paşa Cami ve Tarihi Han’a da uğramayı ihmal etmeyin.

  • 2
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    2 – Şirince / İzmir

    Güzel İzmir’in tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle öne çıkan yeri Selçuk ilçesine bağlı bir köy Şirince. Üzüm bağları, zeytinlikleri, meyve ağaçları, sıcacık insanları ve yemyeşil doğasıyla bu köy ülkemizde oksijeni bol yerlerden sadece biri. Şirince’nin Arnavut kaldırımlı sokaklarında gezerken karşınıza küçük küçük köz kahvesiyle ünlü kafeler, hediyelik eşya dükkanları ve mutfağında leziz mi leziz yöresel yemekler yapan teyzeler sizi karşılar.

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    3 – Oylat / Bursa

    Yeşil Bursa’nın termal sularıyla öne çıkan yeridir Oylat. Burası yemyeşil çam ormanlarıyla etrafı sarılmış bir yer. Belli başlı kaplıca tesisleri olduğu gibi günlük kiralık evler ve apart otelleri de vardır. Oylat’ı gezmek ve keşfetmek için günübirlik Bursa’dan gidebileceğiniz gibi, isterseniz buradaki tesislerden birinde konaklama yaparak Oylat termal sularıyla şifalanabilirsiniz.

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