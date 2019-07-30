Türkiye'de yeşile ve maviye doyacağınız 10 yer

9 – Yeşilyurt Köyü / Çanakkale

Dünya çapında oksijenin en bol olduğu yerlerden biri olan Kazdağları’nın eteklerinde yer alır bu tarihi köy. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Yeşilyurt Köyü, Kuzey Ege’nin en yeşil ve en güzel köylerinden sadece birisidir. Burada ister tüm gününüzü geçirebilir, isterseniz de köyde hizmet veren otellerden birinde konaklamanızı yapabilirsiniz. Gelmişken de meydandaki köy kahvesinde manlama yemeden ayrılmayın.