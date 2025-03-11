Türk vatandaşlarına Norveç'te yeni fırsat: Svalbard'da oturum ve iş kurma hakkı!

Svalbard'a giriş için vize gerekmese de, Norveç anakarası üzerinden seyahat edileceğinden, Schengen vizesi alınması zorunludur. Ayrıca, Svalbard'da ikamet etmek isteyen bireylerin aşağıdaki şartları karşılamaları beklenmektedir:
Maddi yeterlilik: Kişinin, Svalbard'da kalacağı süre boyunca kendi geçimini sağlayabilecek maddi imkânlara sahip olması gerekmektedir.
Sağlık sigortası: Geçerli bir sağlık sigortası poliçesine sahip olunmalıdır.
Konaklama: Svalbard'da kalınacak yerin önceden ayarlanmış olması ve bunu belgeleyen evrakların sunulması gerekmektedir.
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