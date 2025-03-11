Türk vatandaşlarına Norveç'te yeni fırsat: Svalbard'da oturum ve iş kurma hakkı!

Oturum için hangi belgelere ihtiyaç var?

Svalbard Takımadaları, Norveç'in bir parçası olmasına rağmen, Schengen bölgesine dahil değildir ve kendine özgü bir göçmenlik politikası bulunmaktadır. Bu nedenle, Svalbard'da ikamet etmek isteyen Türk vatandaşlarının belirli prosedürleri takip etmeleri gerekmektedir.