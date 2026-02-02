HTHAYAT
Giyim

Kırmızı halı: 2026 Grammy Ödülleri

Grammy 2026 Ödülleri sahiplerini buldu. Biz de 68. Grammy kırmızı halı görünümlerine göz gezdirdik!

Kırmızı halı: 2026 Grammy Ödülleri
Giriş: 02 Şubat 2026, Pazartesi 10:48
Güncelleme: 02 Şubat 2026, Pazartesi 14:28
1

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri kabul edilen Grammy Ödülleri, 68. kez sahiplerini buldu.  

 

2

ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen tören, ünlülerin hem klasik hem de sıradışı görünümlerine sahne oldu. 

Daren Criss'e, eşi Mia Swier eşlik etti. 

3

2026 Grammy Ödülleri'nde ünlülerin giydiği elbiseler en az ödüller kadar merak konusu oldu.

Kırmızı halıda rahat ve sıradışı bir görünüm tercih edenlerden biri Lola Young oldu. 

4

1991 yılı Grammy Ödülleri'nde "En İyi Yeni Sanatçı" ödülünü alan Mariah Carey, 35 yıl sonra "Yılın Kişisi" unvanı ile onurlandırıldı. Ünlü şarkıcı, 2026 Grammy Ödülleri gecesinde siyah ve dantel detaylı bir elbise tercih etti. 

5

JaNa Craig, cesur bir elbiseyle boy gösterdi. 

6

82 yaşındaki şarkıcı Joni Mitchell, yıldızının parladığı 70'lerin parıltısını kırmızı halıya taşıdı.  

7

Kehlani, uzun saçları ve dövmelerini ortaya koyan siyah elbisesiyle boy gösterdi. 

İşte 2026 Grammy ödüllerine katılan ünlülerin tercih ettiği diğer görünümler... 

8

JoeyStarr ve Jade Kohler

9

Gayle King

10

Dove Cameron

11

Ella Mai

12

Jimmy Jam ve kızı Bella Haris

13

Kristin Maldonado ve Scott Hoying

14

Kesha

15

Jennifer Hudson

16

Linda Perry

17

Maggie Rose

 

(Görseller Splashnews, Shutterstock ve AP/Invision'dan derlenmiştir.)

