Toplumsal olarak neleri kaybettik?

D\u00fc\u015fen ekme\u011fi \u00f6p\u00fcp y\u00fckse\u011fe koymak\nFoto\u011fraf: Ara G\u00fcler. "Koktuysa" diye bir tabak da kom\u015fuya g\u00f6t\u00fcrmek. Gelen taba\u011f\u0131 bo\u015f geri g\u00f6ndermemek. Evlerimizin \u00f6n\u00fcn\u00fc s\u00fcp\u00fcrmek. Selamla\u015fmak, ger\u00e7ek anlamda hal hat\u0131r sormak. Farkl\u0131 din ve inan\u0131\u015flara mensup ki\u015filerin \u00f6zel g\u00fcnlerinde bayramlar\u0131nda kutlamak. Mahalleli anlay\u0131\u015f\u0131na sahip olmak, birbirini kollamak. B\u00fcy\u00fck bir akraba toplulu\u011fu gibi davranmak. Bir evde cenaze varsa mahallece kutlama yapmamak, y\u00fcksek sesle m\u00fczik a\u00e7mamak. Hatta televizyon dahi izlememek. E\u011fer televizyon izlemek isteyen olursa sayg\u0131s\u0131zl\u0131k olmas\u0131n diye camlar\u0131 kal\u0131n perdeler ile kapatmak.. Ailevi ve maddi durumlar\u0131 bilip bunlar\u0131 y\u00fcze vurmamak\nFoto\u011fraf: Ara G\u00fcler. Kandillerde helva, a\u015fure g\u00fcn\u00fcnde a\u015fure da\u011f\u0131tmak. Ya\u015fl\u0131lara ve \u00e7ocuklara ba\u015fka bir \u00f6zveri ile yakla\u015fmak, hassasiyet g\u00f6stermek... \u0130nsana, canl\u0131ya de\u011fer vermek....
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