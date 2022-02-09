Tırnaklarınız sağlığınız hakkında ne söylüyor?

Tırnaklarınızın kalp rahatsızlıklarından anksiyeteye kadar sağlığınız hakkında birçok ipucu verdiğini biliyor muydunuz?

Tırnaklarınız sağlığınız hakkında ne söylüyor?
Sağlık
09 Şubat 2022 Çarşamba

Tırnaklarınız sağlığınızın çok iyi bir yansıması olabilir. Renk değişikliği, şekil bozukluğu ve lekelere kadar her şey farklı bir rahatsızlığın göstergesi olabilir. Tırnaklarınızın üzerinde veya çevresinde aniden farklı görünen herhangi bir şeye dikkati hak eder. Normal olmayan herhangi bir durumu erken fark etmek önemli olabilir. İşte bir hastalık habercisi olabilecek tırnak sorunları…


Tırnak renginiz ne anlama geliyor?


Soluk tırnaklar

Tırnak renginizdeki solukluk kansızlığın ve besin değerleri açısından yetersiz beslenmenin belirtisi olabileceği gibi, doğuştan gelen bazı kalp rahatsızlıklarına da işaret edebilir.


Beyaz tırnaklar

Tırnaklarınız genel olarak beyaz ve uçlarına doğru ten renginizi bulan bir tondaysa bu, hepatit gibi bazı karaciğer problemlerinin belirtisi olabilir.


Sarı tırnaklar

Sarı tırnakların en yaygın nedenlerinden biri mantar enfeksiyonudur. Enfeksiyon kötüleştikçe tırnak yatağı geri çekilebilir ve tırnaklar kalınlaşıp parçalanabilir. Nadir durumlarda, sarı tırnaklar şiddetli tiroid hastalığı, akciğer hastalığı, diyabet veya sedef hastalığı gibi daha ciddi bir durumu gösterebilir.


Mavimsi tırnaklar

Mavimsi bir renk tonuna sahip tırnaklar, vücudun yeterince oksijen almadığı anlamına gelebilir. Bu, amfizem gibi bir akciğer sorununu gösterebilir ve bazı kalp problemleri mavimsi tırnaklarla ilişkilendirilebilir.


Tırnak yapınız ne anlama geliyor?


Pürüzlü tırnaklar

Tırnak yüzeyi dalgalı veya çukurluysa, bu sedef hastalığı veya iltihaplı artritin erken bir belirtisi olabilir. Bu durumlarda tırnak renginin değişmesi yaygındır; tırnak altındaki cilt kırmızımsı kahverengi görünebilir.


Çatlak tırnaklar

Sıkça çatlayan veya ayrılan kuru, kırılgan tırnaklar tiroid hastalığına bağlanmıştır. Sarımsı bir renkle birlikte çatlama veya ayrılma, mantar enfeksiyonu nedeniyle daha olasıdır.


Tırnak dibinin kabarması

Tırnağınızın parmağınızla buluştuğu cilt bölgesi kırmızı ve kabarık görünüyorsa, bu tırnak kıvrımının iltihaplanması olarak bilinir. Lupus veya başka bir bağ dokusu bozukluğunun sonucu olabilir. sadece bir tırnağınızda ve son zamanlarda oluşmuş bir şeyse enfeksiyon ihtimali daha yüksektir.


Tırnağınız sağlığınızı ele veriyor
Tırnağınız sağlığınızı ele veriyor


Koyu çizgiler

Tırnağınızın altındaki koyu çizgiler eğer çarpma, sıkıştırma gibi bir kazaya bağlanmıyor ve zamanla iyileşmiyorsa mutlaka araştırılmalıdır. Bir deri kanseri türü olan melanoma da renk değişikliğiyle bulgu verir.


Çomak parmak

Tırnak çomaklaşması, genellikle yıllar içinde parmak uçları büyüdüğünde ve tırnaklar parmak uçlarının etrafında kıvrıldığında meydana gelir. Tırnak çomaklaşması bazen kandaki düşük oksijenin bir sonucudur ve çeşitli akciğer hastalıklarının bir işareti olabilir. Ayrıca inflamatuar bağırsak hastalığı, kardiyovasküler hastalık, karaciğer hastalığı ve AIDS ile ilişkilidir. Bu belirtinin sizde olup olmadığını görmek için iki tırnağınızı birbirine değdirin, arada ufak bir boşluk kalmalıdır.


Kaşık tırnaklar

Bir kaşık gibi oyulmuş görünen tırnaklarınız varsa bu, demir eksikliği anemisinin veya vücudunuzun yediğiniz yiyeceklerden çok fazla demir emdiği hemokromatoz olarak bilinen bir karaciğer rahatsızlığının bir işareti olabilir. Kaşık tırnaklar ayrıca kalp hastalığı ve hipotiroidizm ile ilişkilendirilebilir.


Tırnak yemek bir hastalık mı?

Tırnaklarınızı yemek bazen kurtulamadığınız bir alışkanlık olsa da bazı durumlarda bir anksiyete veya obsesif kompulsif bozukluk belirtisi olabilir. Çoğu tırnak sorunu kullanılan ürünler ve temas edilen yerler gibi sebeplerden oluşur. Birçok hastalıkta tırnak değişimleri gözükse de bu genelde ilk belirti olmaz. Sağlığınızla ilgili şikayetleriniz varsa, tırnak görünümünüz bazı şüpheleri destekleyebilir. Kesin bir bilgiye ulaşmak için doktor kontrolünden geçmeniz gerekir.


Referanslar:

Debra Jaliman. “Slideshow: What Your Nails Say About Your Health” Şuradan alındı: https://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/ss/slideshow-nails-and-health (02.06.2020).

“Fingernails: Possible problems” Şuradan alındı: https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/multimedia/nails/sls-20076131


Tırnak yeme alışkanlığınızı bırakmanızı sağlayacak tüyolar
Tırnak yeme alışkanlığınızı bırakmanızı sağlayacak tüyolar


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